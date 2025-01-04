恐将在“半旗”下就职 特朗普怒了且又说谎了

即将上任的美国当选总统特朗普的就职典礼将与已故前总统卡特的降旗时间重合，特朗普对此表达了强烈不满并再度信口开河。

（德国之声中文网）美国前总统卡特（Jimmy Carter）上周日逝世后，美国总统拜登下令，自卡特逝世 之日起30天内，在整个美国及其领土和属地的联邦政府所有的公共建筑和场地、所有哨所兵站和海军基地、所有海军舰艇上下半旗。

即将在本月20日宣誓就职的美国当选总统特朗普表示：“由于卡特总统的去世，国旗可能会在未来总统就职典礼期间首次降半旗，没有人想看到这种画面，也没有美国人会对此感到高兴。”

然而事实上，为已故总统降半旗30日是美国的传统敬意仪式，可以追溯到1954年。而且这并非美国首次出现新总统就职典礼期间降半旗的情况：1973年1月20日第二次就职的美国总统尼克松就经历了“半旗”下的就职典礼，因为美国前总统杜鲁门于1972年12月26日去世。

为已故总统降半旗30日是美国的传统敬意仪式。 图像来源: picture-alliance/dpa/M. Reynolds

特朗普周五（1月3日）在其自创的社交媒体平台Truth Social上还毫无根据地写道：“在我就职典礼期间或许能看到我们伟大的美国国旗可能降半旗，民主党人都’乐不可支’”， “他们不爱我们的国家，他们只想着自己”。

特朗普的贴文最后以“让我们看看事态如何发展，让美国再次伟大！”结尾，似乎在暗示他可能会改变降半旗的规定。 而据法新社报道，当被问及拜登降旗的命令是否会被撤销或重新考虑时，白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）做出了否定的回答。

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