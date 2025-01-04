恐将在“半旗”下就职 特朗普怒了且又说谎了

恐将在“半旗”下就职 特朗普怒了且又说谎了2025年1月4日
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（德国之声中文网）美国前总统卡特（Jimmy Carter）上周日逝世后，美国总统拜登下令，自卡特逝世 之日起30天内，在整个美国及其领土和属地的联邦政府所有的公共建筑和场地、所有哨所兵站和海军基地、所有海军舰艇上下半旗。
即将在本月20日宣誓就职的美国当选总统特朗普表示：“由于卡特总统的去世，国旗可能会在未来总统就职典礼期间首次降半旗，没有人想看到这种画面，也没有美国人会对此感到高兴。”
然而事实上，为已故总统降半旗30日是美国的传统敬意仪式，可以追溯到1954年。而且这并非美国首次出现新总统就职典礼期间降半旗的情况：1973年1月20日第二次就职的美国总统尼克松就经历了“半旗”下的就职典礼，因为美国前总统杜鲁门于1972年12月26日去世。
特朗普周五（1月3日）在其自创的社交媒体平台Truth Social上还毫无根据地写道：“在我就职典礼期间或许能看到我们伟大的美国国旗可能降半旗，民主党人都’乐不可支’”， “他们不爱我们的国家，他们只想着自己”。
特朗普的贴文最后以“让我们看看事态如何发展，让美国再次伟大！”结尾，似乎在暗示他可能会改变降半旗的规定。 而据法新社报道，当被问及拜登降旗的命令是否会被撤销或重新考虑时，白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）做出了否定的回答。
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