 恐嚇民主支持者 中國留學生在美遭捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2022

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恐嚇民主支持者 中國留學生在美遭捕

美國檢察官表示，一名在伯克利音樂學院的中國留學生14日遭逮捕，原因是他跟蹤及騷擾了一名張貼支持中國民主傳單的示威者，並揚言要砍下對方的手、向中國政府通報等。這名中國公民恐面臨哪些刑事責任？

這起海報張貼恐嚇事件，發生在北京「四通橋事件」之後（示意圖）。

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（德國之聲中文網）路透社報導，多名美國檢察官週三（12月14日）表示，一名在波士頓伯克利音樂學院就學的中國公民，於10月22至24日跟蹤及騷擾了一名張貼支持中國民主傳單的示威者，還透過微信、電子郵件、Instagram發布恐嚇訊息，並稱已將該示威人士的行為通報給中國執法部門。

波士頓的聯邦檢察官說，25歲的Xiaolei Wu先在網路上發送訊息給示威者，要求對方停止在校園附近張貼「反動海報」，並揚言：「再貼我就把你的手砍下來。」而後才展開實際的騷擾及跟蹤行動。

美國檢察官羅林斯（Rachael S. Rollins）說：「美國司法部始終捍衛言論自由和政治表達的權利。但我們認為Xiaolei Wu的威脅和騷擾行為不屬於言論自由。相反地，這是企圖打壓和恐嚇示威者家所表達對於反對中國政府的觀點。」

Xiaolei Wu於14日遭美國檢方逮捕，並在當天晚些時候獲釋。他的律師沒有回應路透社的置評請求。

伯克利音樂學院在一份聲明中表示，這名學生的行為「令人擔憂」，但稱目前案件仍在調查中，拒絕進一步評論此案。

該名示威者是來自中國的美國合法永久居民，家人仍居住在中國。 10月22日，他在Instagram上發布了一張照片並寫道： 「與中國人民站在一起」、「我們要自由」和「我們要民主」。

11月底，中國多個城市爆發「白紙運動」，民眾上街頭抗議政府嚴格的防疫政策，並提出自由及民主訴求。

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檢察官說，Xiaolei Wu是透過微信，在一個擁有300多名成員、以伯克利為中心的群組內發言，要求示威人士撕下相關抗議傳單，並表示他將向中國公安機關進行舉報。Xiaolei Wu寫道：「我已經撥打國內（中國）舉報電話，公安機關會去問候你的家人。」

美國當局表示，他們認為Xiaolei Wu所指的舉報單位，是中國公安部或中國國家安全部。 「這兩個部門都在調查政治異見人士，包括那些表態支持民主的人。」

根據此案的刑事起訴文件記載，Xiaolei Wu後來還在微信發文詢問網友，欲得知這位不願透露姓名的示威者居住地址，並於10月24日寄送電子郵件警告該示威者回到中國後將被逮捕，且他相信該示威者的家人將收到一份來自中國政府的「政治審查」通知。

同時，Xiaolei Wu還在網路上公布了受害人電郵地址，希望教唆更多人一起辱罵受害人。

檢方指，Xiaolei Wu遭指控犯下的跟蹤騷擾，最高可判處5年監禁、3年監督釋放和最高25萬美元的罰款。目前此案仍在起訴中，判決將交由聯邦地區法院法官裁定。

（路透社、美聯社等）

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