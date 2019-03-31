 恐修法打開引渡大門　林榮基「流亡」台灣　 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2019

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时政风云

恐修法打開引渡大門　林榮基「流亡」台灣　

极具争议的引渡法例虽然还未获香港立法会通过，但已经有香港人决定「流亡」异乡——铜锣湾书店前店长林荣基。这次离开后，未必有回家的一天。

China Hongkong freigelassener Buchhändler Lam Wing-kee (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

(德国之声中文网) 香港铜锣湾书店前店长林荣基本周四 (4月25日) 离开香港，移居台湾展开新生活。他目前获批一个月签证留台找工作，希望能长远定居此地。

身在台湾的他向德国之声表示﹕「我本来就挺喜欢台湾，还有很多书看。最重要是（台湾）本身制度比较人性化，有自由有民主，开放多元。不会担心在街上被人监视，手机被监听，或吃饭的时候有人坐在对面盯着你。我在香港外出都要眼看四方，怕有人跟踪，这样如何生活？这不是正常人的生活。再加上引渡条例（一旦通过），香港人的人身没有保障。」

林荣基是5名「被失踪」的铜锣湾书店职员之一。2015年，他被中国当局人员带返中国并拘留8个月，遭指控违法经营书籍销售罪——一条在香港不存在的罪——目前仍被中国政府通缉。他早已透露，担心修改《逃犯条例》後自已会被引渡到中国受审，所以计划离开香港。 「我的案件没有经过法庭审判，没有律师为我辩护。当时我问他们程序是什么，对方说不需要程序，这样也可以。如果将来用引渡条例抓香港人上去（中国），你想想处境会如何？」

林荣基离开香港的一天很低调，只有极少数人送行。他如此形容自己的心情﹕「没办法都要离开，我的情况是不离开不行。但是对香港的感情是带不走的，不会带得走。」他透露，美国、德国、台湾和加拿大都曾有朋友表示可以协助他移居当地，台湾是他自己的首选。

【专访重溫：林荣基的「最后一次游行」】

Hong Kong Proteste gegen neue Gesetze (Reuters/T. Siu)

3月31日，銅鑼灣書店前店長林榮基 (左二) 在參與遊行，反對港府開放引渡區域至中國。那也是他在香港參與的最後一次遊行。

盼重操故业

对于未来在台湾的规划，他期盼在书店工作，长远希望获得朋友投资开书店，但是路线有别于铜锣湾书店，会侧重理性和深度探讨中国问题的「高水平」书籍。他也希望在彼岸继续关注香港议题﹕「如果在这边开得到书店，我可以辨座谈会和讲座探讨香港问题，这对香港也有帮助，也是我的理想。」

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林荣基于7月2日接受德国之声独家访问, 是自他取消游行后至今唯一一次接受媒体访问。 (05.07.2016)

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中央社报导，台湾陆委会副主委邱垂正表示，林荣基是以洽谈工作为由申请来台，获准逗留一个月。如果他未来要申请工作证或长期居留，可依照「香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法」提出申请，台湾政府会依照既有机制处理。

因为司法制度南辕北辙，香港一直都没有与中国、台湾、澳门签署引渡协议。港府在今年二月提出修改《逃犯条例》，容许当局以「个案形式」把逃犯引渡至上述三地受审。法例目前在立法会审议，港府目标要在七月或以前通过。

但香港法律界、民主派议员甚至欧美政府皆多番质疑，中国司法体制无法保障公平审讯和人权。美国国务院昨天 (4月25日) 发表声明关注修例，指中国当局在尊重法治方面普遍倒退，警告如果持续破坏一国两制，将危害香港在国际事务中长期建立的特殊地位。

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Lam Wing Kee

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