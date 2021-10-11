 恆大债务三度逾期 多地产商同陷偿债危机 | 经济纵横 | DW | 12.10.2021

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经济纵横

恆大债务三度逾期 多地产商同陷偿债危机

恆大风暴延烧到整个中国房市，多个地产商传出难以支付债务的消息。而恆大在上月底一周内两次错过支付期限后，11日又传出未能履行一笔1.48亿美元的债务利息。此时传出恒大没有放弃造车的消息。

China Evergrande

恒大11日再度未能支付约1.5亿美金的债券利息。这已是上个月底来的第三次。

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中国经济的快速发展，在很大程度上建立在债台高筑的基础之上。现在中国政府要大幅调整债务政策，而此举也会对全球经济产生影响。

在人们关注恒大危机将带来何种影响之际，中国又一家具规模的房地产开发商花样年爆出支付能力问题。目前多家中国房企已被国际评级机构降级。

恒大危机暴发至今，北京还是没有介入处理的迹象。美国对此首次发声，担心影响持续外溢，恒大股东以及相关产业已经先一步感受到凛冽寒意。

（德国之声中文网）继上个月底连续两度错过支付期限后，深陷债务危机的中国恒大集团周一（10月11日）再次未能履行一笔1.48亿美元的债务利息。而恆大的不动产同业当代置业 (Modern Land) 与新力控股 (Sinic) 也相继将偿债日期再往后延，使中国高收益债券市场再度遭受重创。

恆大背有约3,000亿美元的负债，而随着恆大一再未能如期付款，投资人对于恆大全面违约的预期也再次提高。

外汇交易公司OANDA高级市场分析师埃拉姆（Craig Erlam）在11日的一份研究报告中写道：「对于离岸债券持有人来说，恆大是否会就其首次错过的离岸债券利息进行任何支付或沟通，未來幾周將是關鍵。」

埃拉姆认为，「考虑到过去两个票据期限的情况，恒大几乎不可能会支付这笔款项。」

恆大目前已经错过了9月23日和9月29日到期的美元债券的付款，总价值为1.31亿美元，而危机正延烧到整个中国房地产市场。

China Schanghai Evergrande Proteste

九月中，愤怒的债务人在恒大深圳总部进行维权。

中国地产商接连出状况

《华尔街日报》报导，野村控股（Nomura Holdings Inc.）的经济学家表示，中国房地产市场的债务总额超过5万亿美元。这笔债务已超过了全球第三大经济体日本2020年的整体经济产出。

全球市场正准备迎接一波可能的违约潮，在向国际债券投资者借款的中国开发商中，约有五分之二的企业的债务出现了警告信号。

其中，房地产集团花样年10月4日未能偿付一笔到期的2.06亿美元债券，小型开发商当代置业则要求投资者将10月25日到期的2.5亿美元债券付款推迟3个月，以「避免任何潜在的付款违约」。

金融数据公司 Duration Finance 提供资料显示，当代置业2023年4月发行票面利率为9.8%的债券，周一暴跌逾25%至32.25 美分，该公司上月股价也下跌约33%。

此外，新力控股也表示，该公司没有足够资金在下周的支付期限前偿付今年剩余的债务。目前新力控股正在和银行在内等相关利益者，就偿付安排进行谈判。

路透社报导，其他像是第一个在2015年违约的中国房地产开发商佳兆业集团，其部分债券也下滑至远低于其面值的一半；在伦敦、纽约和悉尼等全球城市拥有知名地产项目的富力地产和绿地集团，其债券也被广泛出售。

恒大的债务违约风险也逐渐蔓延至其他发行机构与产业。香港道信资产管理（Avenue Asset Management）固定收益投组经理Clarence Tam向路透社表示，现在即使是更安全的投资级公司债，价值也蒸发了20%。他说：「我们认为这受到了全球资金（从中国）外流的影响。」

Infografik Evergrande financial woes EN

恒大背有约3,000亿美元的债务，其中74亿美元债券将在明年到期。

海外债权人将索偿

由于恆大一直将在岸债券持有人置于离岸债券持有人之上，部分离岸债权人感到担忧。《纽约时报》报导，代表一些离岸债权人的顾问公司Moelis和Kirkland & Ellis表示，他们认为来自中国的信息不够充足，其中包括恒大可能将出售其一个部门的股份的细节资讯。

债权人还质疑，恒大上个月宣布的出售辽宁盛京银行15亿美元股份以帮助解决债务的交易，是否相当于只顾及境内债权人、将海外债权人排除在外的不平等待遇。彭博社报导，债权人正在考虑各种形式的索偿方案，包括根据恆大上市母公司註册地开曼群岛法律索偿。

恒大的发言人没有立即回应路透社的评论请求。

路透社报导，一旦恒大在周四到期后 30 天内付不出美元债利息，将爆发债务违约，届时恒大违约风暴恐扩及整个中国不动产业，为中国经济带来更大的冲击。

恒大汽车增资将出货

然而，在恒大集团还有巨额债务缠身的同时，旗下的恒大新能源汽车11日却招开伙伴大会，公告其电动车品牌恒驰5将在2022年初在天津工厂下线出货，开始在市场上销售。

根据工商登记平台天眼查的最新资讯，恒大新能源汽车投资控股集团的资本额增加了5亿美元，总资本额共25.15亿美元，涨幅达24.8%。一名与会的汽车供应商指出，即便目前困难重重，但恒大没有放弃造车。

恒大汽车总裁刘永灼说，公司已打响为期3个月的「攻坚战」，确保恒驰5在明年初能出货。不过，中国媒体《晚点LatePost》报导，目前恒大汽车旗下与恒驰5、恒驰6两款车无关的研发人员，以及上海、广州工厂的大部份员工，早在十一长假前就被告知要带薪休假或带新轮休到十月底。

（综合报导）

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