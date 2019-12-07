 怼美国：伊朗与中俄举行联合军演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2019

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时政风云

怼美国：伊朗与中俄举行联合军演

在美国制裁压力不断增加的背景下，伊朗开始与中国、俄罗斯在印度洋举行联合军事演习。伊朗方面表示，这次军演旨在确保印度洋北部的安全。

Golf von Oman US Marine beobachtet Schiffe (Reuters/U.S. Navy/D. Holbert)

一位美军士兵在霍尔木兹海峡观察伊朗的一艘军舰（摄于2019年7月18日）

（德国之声中文网）这次周五（12月27日）开始的军演将持续4天。半官方的伊朗ISNA通讯社援引伊朗海军副司令塔哈尼（Gholamresa Tahani）称，这四天将进行战术演习。

观察家认为，这次海军演习是三国对美国保护波斯湾航运海军计划的回应。

德黑兰寻求与中俄加强军事合作

在华盛顿对伊朗施加空前的经济制裁之时，德黑兰尤其愿意寻求和北京及莫斯科开展加强军事合作的三方演习。近年来，俄罗斯和中国海军也加强了和伊朗军方的往来。

伊朗军事发言人阿博法兹·谢卡奇将军说，此次旨在促进区域安全保障的演习将延伸到阿曼海。近期，美国与区域盟友沙特阿拉伯也进行的演习。值得一提的是，中国也参与了那次演习。

Iran Ausstellung zum 40. Jahrestag der islamischen Revolution (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

伊朗拥有地区内庞大的军武库（资料图片摄于2019年2月3日一次武器展）

在最近波斯湾紧张局势升级，包括油船和沙特石油设施受到飞弹和无人机攻击后，美国向当地增派了军队，并向沙特阿拉伯额外提供了多个导弹防御系统。

DW.COM

沙特油田遭袭击事件进一步激化了海湾局势。该事件的发生时间绝非偶然：伊朗和中国正改变着地区的战略态势。 (17.09.2019)

一项民调显示，德国人认为美国总统特朗普对世界和平的危害要大于俄罗斯总统普京、朝鲜统治者金正恩、中国国家主席习近平以及伊朗领袖哈梅内伊。 (25.12.2019)

在美国国会通过《香港人权与民主法案》后，伊朗外交部很快发出了严厉谴责，称这种干预他国内政的行为已经成为美国外交政策的支柱，并批评华盛顿“绑架人权概念”。而不久前，中国央视报道称伊朗人民欢庆油价上涨——在伊朗因为上调油价而爆发示威的背景下。 (21.11.2019)

为"全面战争"做准备？

华盛顿指称伊朗对沙特一处世界上最大石油加工设施以及一处油田发起了攻击。导致油价出现了自1991年海湾战争以来最大幅度的飙升。虽然和伊朗同盟的胡塞反叛武装力量声称对袭击负责，但沙特阿拉伯表示，伊朗"毫无疑问"的是背后的始作俑者。

伊朗否认了这一点，并警告说任何针对该国的报复性袭击都会导致一场"全面战争"。同时，伊朗不顾2015年和世界各国签署的核协议，开始在该协议规定范围之外进行铀浓缩的行动。一年前，美国单方面的退出了这项核协议。

2017年，伊朗与中国在波斯湾霍尔木兹海峡的战略航道进行了联合海军演习。这里是全球近三分之一海运石油的必经之地。

任琛/杨威廉（美联社）

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