总统震怒！美国第一夫人竟“偷看”CNN

(德国之声中文网) 地产大亨特朗普已经当了一年半的总统，他的一举一动、一言一辞都会引发全世界的关注，甚至每一条推特。但是，他真的以为全世界都在关注他？偏偏是他的夫人梅拉妮娅在孜孜不倦地进行反抗，而且，反抗的内容绝不是什么国际政治--那么无足轻重的内容，特朗普大总统只要用140个字母就能搞掂。梅拉妮娅的反抗，直击人类的灵魂深处：电视节目。

这位第一夫人，竟然在美国总统专机"空军一号"上收看了CNN的电视节目。要知道，全世界最有权力的男人、第45任美国总统特朗普，曾亲自将其斥责为"假新闻频道"。现在，枕边人堂而皇之地在专机上这么干，九霄云外的一场骂战自然是免不了。

云端危机

据《纽约时报》披露，特朗普当场在飞机上就冲工作人员发了火，认为他们坏了规矩。。在专机降落后，这场风波依旧没有平息。《纽约时报》称，白宫通信局与白宫军方办公室此后还专门就此事进行了几次颇为正式的电子邮件通讯。

和其他官方行为相似，当事人并没有亲自就此表态，而是通过发言人对外发布声明。梅拉妮娅的发言人说，第一夫人可以收看"任何她想看的节目"。这一表态，听上去充满了勇气：如果你和特朗普一起看电视，你可有胆量碰一下遥控器？这位第一夫人，难道真的吃了豹子胆？

不合时宜

据悉，白宫通信局与白宫军方办公室在通信中还谈及了另外一个重大问题：再购买两台电视机，以方便总统夫妇在外出时能够在两间酒店房间内使用同一个网络视频点播服务账号。

特朗普对持批评立场的媒体之厌恶，并不是什么新鲜事。他多次指责CNN散布假新闻。就在本周三，特朗普与欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)的联合新闻发布会前，白宫方面拒绝一名CNN记者参加发布会，理由则是她在当天早些时候的另一场新闻发布会上提了"不合适的问题"。

连特朗普最爱的福克斯新闻台，也在这一事件中站到了CNN一边。福克斯记者拜尔(Bret Baier)在推特上说："在这一点上，福克斯新闻台坚定地站在CNN身后。"

登门道谢

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这真是造了反了！福克斯新闻台竟然扯起了反特朗普的大旗去捍卫假新闻制造者CNN，自家老婆还不服从CNN禁令。难道如今谁都可以对美国总统吹胡子瞪眼？地产大亨特朗普最近的日子一定很不好过。

当然，特朗普还是那个特朗普。今后，他一定还是会继续攻击CNN，与梅拉妮娅的共同行程也一定不会无聊。而对于CNN新闻台而言，不断地引起全球关注也绝非什么坏事，没准哪天CNN的老总还要亲自去向特朗普登门道谢。至于梅拉妮娅，CNN则已经通过推特表达了谢意，该台发布了一张梅拉妮娅的照片，只简短地配发一行文字：谢谢观看。