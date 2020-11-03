总统选情悬而未决 德美关系引发争论

（德国之声中文网）就此，选举观察家此前最不希望的场景已经出现了：没有最终的计票结果，随时可能发生的司法纠纷，以及愈演愈烈的语言攻击。在已经出现严重对立的美国社会，这种陷入僵局的选战无疑是非常危险的。

截至目前的计票结果显示，拜登以238票对213票暂时领先特朗普，最终选举结果的关键将取决于三个所谓的摇摆州：拥有10位选举人票的威斯康辛、16位选举人票的密西根以及20位选举人票的宾夕法尼亚州。



目前对共和党阵营较为有利的一面是，特朗普在上述三州截至目前的计票结果中均处于领先地位。但民主党也仍有希望反败为胜，因为CNN公布的数据显示，上述三州仍有大量邮寄选票需要清点。因此，特朗普总统凌晨宣布"获胜"，显然为时过早。

"直到清点完所有选票"

对于美国总统大选选情出现的戏剧性变化，德国官方虽然没有正式表态，但政界人士已经议论纷纷。德国副总理兼财政部长舒尔茨（Olaf Scholz）表示："首先应将全部选票清点完毕，这一点至关重要。"舒尔茨表示，只有选票清点完毕，才能宣布选举结束。他同时强调，无论选举结果如何，美国都将是德国和欧洲的重要伙伴。

德国自民党主席林德内尔（ Christian Lindner）说："现在出现的场面正是此前大家最担心的：因为没能取得明显的、双方都可以接受的选举结果，所以美国陷入了一种不稳定状况。"

德国社民党主席埃斯肯（ Saskia Esken）对特朗普提前宣布选举胜利做法提出批评，她对《莱茵邮报》说："作为现任总统和总统候选人呼吁停止对邮寄选票的清点工作，这是一种反民主行为。民主政治中，每一个选票都至关重要，只有选民有权决定选举的结果。"她表示："面对民粹主义和民族主义的煽动，我们必须一如既往地捍卫我们的民主成就。"

社民党联邦议院党团代表团主席明泽尼西（ Rolf Mützenich）呼吁德国必须吸取过去四年的教训，重新审视同美国的关系。他表示，欧洲应在更大程度上同美国"脱钩"。"欧洲已经有人在认真考虑同美国进一步脱钩的问题，我也是其中的一员。"他说："特朗普一旦当选连任，美国退出北约的可能性就依然存在。对此问题必须高度重视。"

德国选项党是历来是特朗普总统的坚定支持者。该党主席梅滕（ Jörg Meuthen）对德新社表示，特朗普宣布参选胜利本身，并不是一个问题，"这可能只是激烈选情下的一种反应而已。完全没有必要因此对美国民主政治的运作能力感到怀疑。"

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 特朗普信心满满 虽然民调落后，但特朗普依然对胜选表现得信心满满。在选举日当天，他一早便接受媒体采访，表示自己这次获得的选举人票可能比四年前击败希拉里·克林顿时更多。此后他前往位于弗吉尼亚的竞选总部，再次对选情表示充满自信。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 特朗普抢先宣布“我已赢了” 美国大选还没完成开票，但特朗普率先宣布自己“已经赢了这场选举”，准备好庆祝。他批评有人在选举中舞弊，接下来将到最高法院要求停止所有计票。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 拜登民调领先 拜登周二当天首先前往因病早逝的儿子波·拜登的墓地。此后，他前往费城展开行程。选前多家民调结果显示，拜登占据优势。与许多国家不同，美国候选人在选举日当天依然可以进行一些具有选战性质的活动。不过，这样的做法虽然并不违法，但却不常见。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 拜登：我有信心赢 开票开始后拜登在推特上写道：我们对目前的情况感到满意。我们相信我们有望赢得这次选举。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 拜登在摇摆州亚利桑那州胜出 拜登在摇摆州亚利桑那州胜出，而特朗普已拿下关键摇摆州佛罗里达州。其余关键摇摆州还包括“蓝墙三州”宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星州。这三州的选举委员会官员已宣布，无法在11月3日投票日当晚完成选票统计。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 四年前的历史记忆 虽然拜登民调领先，但民主党阵营依然表现得比较谨慎。因为四年前，在被普遍看好的情况之下，希拉里·克林顿在2016总统大选中出人意料地败给特朗普。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 一亿选民提前投票 根据弗罗里达大学监督机构“美国选举项目”的统计，在这一天之前，有一亿美国选民已经通过邮寄或其他方式提前投票。这一数字已经超过四年前那场选举总票数的72%。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 各州陆续公布结果 东部各州的投票初步结果将于亚洲地区11月4日的晨间陆续公布。由于美国国土横跨多个时区，中西部各州的初步计票结果会晚若干个小时发布，阿拉斯加州的阿留申群岛则更要等到中欧时间早晨6点才会关闭投票站。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 马不停蹄 在选战最后三天，民调普遍落后的现任总统特朗普开足马力，连续参加14场造势大会，主要目标是争取”摇摆州“选民。图中是他在选举前夜最后一站大急流城（Grand Rapids），四年前他正是在这里发表胜选演讲。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 “我们受够了” 特朗普的挑战者拜登选前一天在克利夫兰进行造势活动，场内民众遵守防疫规定，与特朗普的支持者形成对比。77岁的拜登对选民表示：“是时候让特朗普卷铺盖回家了。我们受够了混乱！我们受够了那些推特，气氛，愤恨，失败和不负责任。”

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 股市看好拜登？ 此前曾有报道称，华尔街更为支持拜登当选。而周二选举日当天的美国股市表现似乎象征投资者看好白宫易主。美国道琼斯指数周二选举日当天上涨2.1，达到27480点。标普500指数涨幅1.8%。 科技股指数纳斯达克上涨1.9%。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 斯洛文尼亚总理先行表态 斯洛文尼亚总理亚内兹·扬沙（Janez Jansa）已经在推特上祝贺特朗普获得选举胜利，称“相当清楚，美国人民已选举特朗普和彭斯再任四年。”特朗普夫人梅拉尼娅出生在斯洛文尼亚。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 盟友面临不知该向谁祝贺的尴尬处境 路透社报道，一位北欧领导人的外交政策顾问说:“你希望迅速且明确地表示祝贺，特别是对这样一个重要的盟友，但这次是有风险的。若不想出错，或者行动太快。我们可能在选举日后先等上一段时间再说。”欧盟执委会前主席容克称，对于今年的选举，重要的是不要太早送去祝贺。

11月3日：“世纪选举”迎来大结局 中国外交部：大选是美国内政，中方不持立场 11月4日，中国外交部发言人汪文斌在回应“特朗普可能再次获胜”有关提问表示，美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场。 作者: 石涛



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