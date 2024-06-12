总统拜登之子被判有罪 民主党：证明司法正常运作

美国总统拜登之子亨特·拜登被判犯有非法持枪罪。就在不久前，前总统特朗普"封口费"案被判有罪后，他指责法官腐败、司法舞弊。民主党人则以亨特·拜登案件为据，称并无共和党人所称对特朗普的"猎巫"。

（德国之声中文网）一个陪审团判定美国总统之子亨特·拜登犯有非法持枪罪。12名陪审员判定亨特·拜登全部三项指控有罪。量刑将于之后公布。

这是美国历史上首次对一位在任总统子女进行庭审。54岁的亨特·拜登最高可被判25年监禁。不过，由于他没有前科，量刑可能明显轻得多。类似案例中时常免于监禁。

亨特·拜登受到的指控之一是在2018年短时间内持有一支手枪，而当时他作为吸毒者被禁止持枪。另两项指控是他在填写购买枪支的表格时未填写吸毒的情况。

亨特·拜登庭审期间，第一夫人、总统拜登的妻子吉尔·拜登多日到法庭旁听。

拜登父子相拥 图像来源: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

拜登：“是总统，也是父亲”

而在亨特·拜登被判有罪后，总统拜登则改变行程、乘飞机去与儿子见面。飞抵后，父子二人在停机坪相互拥抱。

总统拜登在一份声明中表示，接受宣判结果，同时向儿子表达"爱与支持"。"我是一位总统，但我也是一名父亲"，他写道。"吉尔和我爱我们的儿子，我们为他今天的样子感到自豪。"

拜登写道："许多有亲属对抗过上瘾症的家庭能够理解，当一个所爱的人克服了上瘾症的时候，是多么为他骄傲。"

此案的特别调查员维斯（David Weiss）在宣判结果后向记者表示："这个国家没有人超越法律。人人都必须为自己的行为负责，包括这名被告。"

亨特·拜登自己描述说，自2019年起克服了毒瘾。他在自传中公开讲述了曾经的毒瘾和酒瘾。亨特·拜登是总统拜登与首任妻子内莉亚（Neila）的孩子。内莉亚于1972年在一起车祸中丧生，亨特及其兄长博（Beau）受重伤，他们的妹妹纳奥米（Naomi）也丧生。博则于2015年死于脑癌。亨特·拜登多年来受到美国司法多项调查。

封口费案：陪审团一致判特朗普有罪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

两党针锋相对

寻求11月连任的总统拜登此前强调，不会干预此案。就在不到两周前，前总统特朗普在一起"封口费"案中被判有罪。特朗普称法官腐败、审判舞弊。此次民主党人则强调，总统之子被判有罪显示，司法没有双重标准，共和党人称对特朗普进行"猎巫"的说法没有依据。

但共和党人驳回这一说法。特朗普选战发言人称，对亨特·拜登的审判不过是转移对拜登家族真正罪行的视线。

（法新社、德新社）

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