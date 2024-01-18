总统大选后 台湾周边首次出现大批中国军机

（德国之声中文网）台湾国防部每天都会发布中国在台湾周边展示军事存在的相关数据。台湾国防部称，截至周四上午六点前的24小时内，共发现24架中国战机和5艘舰艇在台湾周边活动。国防部的声明中称："被探测到的飞机中有11架越过了台海中线，或进入了台湾西南和北部的防空识别区。



实行民主制度的台湾拥有自己的政府、军队和货币，但中国一直视台湾为其领土的一部分，并不放弃使用武力收复台湾的立场。

在上周六举行的选举中，被中国视为"台独分子"的民进党人赖清德获胜。北京在投票前夕发出警告称，一旦赖清德赢得选举胜利，将带给台湾"战争和衰落"。

中国几乎每天都会向台湾周边出动军机战舰，但台湾选举结束后的数天内，北京并没有立即派出大量军机战舰。与此同时，北京在外交领域给了台湾一个"下马威"，周一，太平洋岛国瑙鲁宣布放弃同台湾的邦交关系，转而承认中华人民共和国。至此，台湾的邦交国只剩下12个。

中国一天内向台湾派出最多战机的情形出现在去年九月，当时24小时内，台湾周边发现了103架中国战机，其中40架越过了台海中线。

军事问题专家表示，中国战机军舰频繁在台湾周边出现，是一种"灰色地带"战术，并不属于战争行为。

（法新社）

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