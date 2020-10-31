 总统大选倒计时：最后一天，拜登民调领先 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2020

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时政风云

总统大选倒计时：最后一天，拜登民调领先

离美国总统大选的投票日还剩下一天时间，特朗普总统和挑战者拜登都在摇摆州进行最后的鼓动。预言家测定特朗普败选。面临被总统撤换的政府高参福奇认为，新冠病毒将给美国带来更多伤害。

USA Die Wähler von Morgen: Kinder auf dem US-Wahlkampf (Kevin Lamarque/Reuters)

宾州孩子们也来为拜登造势

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美国选举采用独特的选举人团制度。迄今已有两任美国总统是在未获多数选民支持的情况下当选。有观点认为该制度能保障偏远地区选民的话语权，另一些人则认为它剥夺了数百万人的选举权。

拜登在民调中持续领先，赢得总统大选仿佛指日可待。特朗普不愿以「连任失败的总统」之名被写入历史，疯狂在各个选情紧张的州举行造势活动。

在美国总统大选前，不仅候选人马不停蹄，两个阵营的选民们也在最后“冲刺”。生活在德克萨斯州的记者发现，选情最激烈的这几个星期，可以看到人性最好也是最坏的一面。

特朗普和福奇过去时常并肩亮相，现在这位专家疏远了特朗普。可以断定，美国总统特朗普和顶级防疫专家福奇不再是朋友，福奇不再帮助特朗普竞选。

（德国之声中文网）投票前的周末，特朗普和拜登都将全部火力集中在所谓的摇摆州。周日，特朗普总统在宾州进行了5场造势活动。周一，他继续前往北卡罗来纳、威斯康辛以及密歇根州三州。

拜登周末临时改变原先的竞选路线，也来到宾州发表演说，周一，还将赶往俄亥俄州，做最后的冲刺。

拜登在全美民调中稳定领先于现任总统特朗普。但决定胜负的，不是全美票数，而是各州的情况。《纽约时报》公布的数据显示，周日，宾州（49、43）、弗罗里达（47、44）、亚利桑那（49、43）和威斯康辛（52、41）4个摇摆州目前都是对拜登有利的局面。

特朗普总统在俄亥俄州（49、48）以及德克萨斯州（50、45）占有领先地位。

流行乐坛红星Lady Gaga在社媒上直接呼吁投拜登的票，她还计划周一同拜登一起在匹茨堡登台助选。与拜登搭档的副总统候选人哈里斯也将参加这场活动。特朗普团队的公关主任称该计划是民主党为毫无生气的竞选造势的“绝望尝试”。

预言胜败：特朗普无法连任

美国历史教授李克特曼（Allan Lichtman）自1984年以来准确预测美国总统大选结果，从未出现过偏差，包括2016年。目前大部分民调均显示民主党挑战者拜登此次入主白宫的机会看好。不过民调还显示，美国56%的民众感受到自己的经济地位比4年前有所加强，这应该是总统连任最有说服力的迹象。人们又低估了特朗普吗？

李克特曼对德国电视一台《世界明镜》节目表示，他使用历史眼光进行判断。“我把它称为进入白宫的钥匙，它们不是民调，不是专家意见，同竞选无关。这些钥匙注重的是大局。它们测量白宫执政党的优势和作为。换言之，它们测量政绩，而不是选战。”

他说，2019年，特朗普握有4把钥匙，他还需要得到6把才能连任。然后出现新冠疫情，民众呼吁社会及种族平等。他没有一件件解决这些问题，而是找出2016年的剧本，但那时他是挑战者，而现在寻求连任，必须有新的战略。因此，他丢掉3把钥匙。有关经济，目前的状况是经济处于萎缩阶段，年中有过短暂的经济恢复，但长期看，经济在下滑。国内因为他的行为出动骚乱，因此，他丢掉的不是4把钥匙，而是7把。在美国历史上，还从未出现过在如此短暂的几个月内，一个白宫执政党表现出如此巨大的倒退。

李克特曼的结论是，“我对本次总统大选的预测没有改变，即特朗普将是比尔·克林顿以来首位没有成功连任的总统。”

Dr. Anthony Fauci und Donald Trump bei einer Rede zur Corona-Pandemie (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon))

福奇：所有迹象都指向错误的方向

疫情升温，白宫计划400人招待会

周二投票日当天，拜登将在家中关注选情，哈里斯和其夫婿也会在场。

特朗普总统则在周六表示，他将在白宫或者在特朗普酒店度过投票日。他抱怨华盛顿市政府做出的疫情限制，即聚会人数不得超过50人。路透社周日援引白宫官员的话报道，总统计划选举过后的周二夜间在白宫东大厅举办400人的招待会。

这些天来，美国国内的新冠疫情也在升温。美国单日新增感染数都在逼向10万大关，周五达到9万9千，每日的死亡人数接近千人。这一关头，特朗普总统却公开表示可能解除福奇（Anthony Fauci）政府新冠高参一职。在弗罗里达的一场集会上，有观众呼喊“罢免福奇！”特朗普顺势说道，“不要再说下去，让我等到大选过后”

福奇在《华盛顿邮报》周五发表的采访中说，人们还将受到很多伤害，所有迹象都指向错误的方向，在严冬即将到来的时刻，“情况再糟不过至此”。

 

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