总统圣诞致辞：请不要背弃民主

（德国之声中文网）德国联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）警告德国民众，不要背离民主。“是的，我们都渴望澄清一切。是的，我们有理由要求政治决策者为正确的道路而奋斗，也有理由要求他们给出一个可以帮助我们国家前进的答案”，他在一年一度的圣诞致辞中表示，公民们有权期望民主人士在涉及共同利益的问题上携手合作，“很多人对此感到失望。有人转身离开，还有一些人对所有人和所有事都加以怨怼。”
“只有携手才能共进“
然而当民主变得艰难时，“比愤怒和鄙视更好的办法”总是存在的。施泰因迈尔指出，这其中就包括勇气、团结，以及着眼全局。“我们只有携手，才能共同前进”，这位联邦总统认为，如果每个人都退回到自己的生活世界里，那就会停滞不前。
“今年也有很多无解的问题”
在即将结束的这一年里，世界展示了自己的很多阴暗面。人们看到了苦难与破坏，仇恨与暴力。施泰因迈尔提到了针对乌克兰的侵略战争，以及“哈马斯的暴行和中东战争的受害者”。包括德国今年也留下了很多悬而未决的问题，一些人对国家和政治产生怀疑，还有一些人对未来充满担忧。
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“德国现在是，未来也仍然会是一个美好的国度”
尽管有诸多不如意，这位总统还是祝愿德国人民度过一个祥和的圣诞假期，同时对于那些在节日期间坚守岗位的警察、消防人员、联邦国防军，以及医院、养老院等机构的护理人员表示感谢。
施泰因迈尔最后提醒大家，2024年德国将迎来其民主制度的75岁生日。“我们的宪法值得令我们感到自豪”，这块民主的基石至今“很好地承托着我们的国家”，并且将在未来继续担当这样的职责。“让我们经常地提醒自己：德国现在是，未来也仍然会是一个美好的国度。”
（联邦总统府、德新社、福音教新闻社）
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年度回眸：新闻图片中的2023
最后的安息
前任教宗本笃16世的遗体在梵蒂冈供人瞻仰告别前，两位神职人员在做最后的准备。2013年，本笃16世成为数百年来首位自愿退位的教宗，之前的历任教宗均死在任上。2022年12月31日，约瑟夫·拉钦格在梵蒂冈去世，享年95岁。
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巴西：冲击国会
数百名巴西前总统博索纳罗的支持者1月8日冲击首都巴西利亚的国会大厦，造成严重破坏。在此数天前，新任总统卢拉宣誓就职。而博索纳罗没有明确承认卢拉的胜选，他被指控唆使其支持者冲击国会。
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不愿撒手的父亲
在遭受地震摧毁的土耳其城市卡拉曼马拉斯，Mesut Hançer拉住他15岁女儿的手不放，尽管女儿已经在瓦砾之下离开人世。2月6日，土耳其和叙利亚部分地区发生里氏7.8级地震，造成5.9万人死亡，12.5万人受伤。土耳其政府的灾害危机处理工作被批评严重失职。
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73岁登基的国王
作为王储，查尔斯可以说为这一天准备了一生。他的母亲伊丽莎白二世在位70年，于2022年底去世。查尔斯三世的加冕仪式于2023年5月6日举行。这是大多数英国人亲身经历的第一次国王加冕典礼。查尔斯三世不仅是英国国王，也是包括加拿大、澳大利亚和新西兰等英联邦其他14个国家名义上的国家元首。
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洪水滔天
乌克兰不仅在遭受俄罗斯的侵略，2023年还遭遇了一场严重洪水。6月6日，第聂伯河上的卡霍夫卡大坝发生爆炸，造成洪水决堤，900平方公里的土地被淹。乌克兰和俄罗斯相互指责对方炸毁了大坝。国际调查人员认为，俄罗斯制造了此次爆炸的可能性“非常高”。
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深海惊魂
一艘小小的潜水器让世界屏住呼吸：6月18日，5名男性乘客搭乘“泰坦”号潜水器深入海面以下3800米，观看泰坦尼克号沉船的残骸，但2小时后与地面失联。搜救工作持续了数天后得出结论，该潜水器在海底发生“内爆”，艇内所有人员当即丧生。
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地中海仍在上演悲剧
这艘船上的大约700人也没能幸存下来。就在“泰坦”号事故发生前，严重超载的这条难民船的横渡地中海时在希腊近海倾覆。难民援助组织批评指出，这一更大的悲剧却没有引起同样的公众关注度，当局也没有像对“泰坦”号那样采取不遗余力的救援措施。2023年，至少有2500名难民在地中海丧生。
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向莫斯科进军
6月下旬，俄罗斯经历了戏剧性的一幕：雇佣军组织“瓦格纳”从乌克兰掉头，向莫斯科进军，其间未费一枪一炮就占领了顿河畔的罗斯托夫（图）。但次日，“瓦格纳”首领普里戈津下令部队在距莫斯科数百公里处止步，这场哗变无果而终。数月后，普里戈津死于坠机，事故的原因至今不明。
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逃离度假天堂
7月下旬，希腊度假胜地罗德岛（Rhodos）森林火灾蔓延，居民和游客被紧急疏散。今夏希腊各地的森林大火频频告急，成为欧盟历史上最严重的一次。地中海沿岸其他国家也遭遇干旱和高温。2023年夏季是有气象记录以来全球最热的一个夏天。
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一座城市被冲毁
9月10日，此前在希腊造成洪涝灾害的低气压“达尼尔”南下越过地中海，给利比亚海岸带来暴雨。港口城市德尔玛（Derna）附近两座堤坝决堤，洪水倾泻，将整座街区冲毁。据联合国公布的数据，至少11300人丧生，35000人无家可归。
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高加索一日战争
9月底，阿塞拜疆在为期一天的军事行动后占领了所谓的卡拉巴赫地区自治“共和国”。依据国际法，该地区属于阿塞拜疆，但居民主要是亚美尼亚人。冲突爆发后，十多万居民从这一飞地逃往亚美尼亚。
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血腥恐怖
这是犹太人在二战之后遭遇的最大规模的屠杀：10月7日，恐怖组织哈马斯对以色列发动袭击，从加沙地带发射火箭弹，恐怖分子进入以色列大肆杀戮、强奸、虐待平民，袭击目标包括靠近加沙边界的居民区和一个大型露天音乐节。恐袭造成1200名以色列人死亡，240人被劫为人质。
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反击与人道灾难
以色列随即反攻进军加沙地带，以哈战争爆发。被围困的加沙地带平民成为最直接的受害者。哈马斯称有超过一万名巴勒斯坦人丧生。数十万人流离失所。11月底，以色列与哈马斯达成人道主义休战和用人质交换囚犯的协议。在被劫持50余天后，105名以色列人质获释，同时约240名巴勒斯坦囚犯被释放。为期一周的停火结束后，以色列于12月初恢复对加沙地带的清剿行动。
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繁衍的希望
也有令人欣喜的好消息。11月底，一头苏门答腊犀牛宝宝在印尼韦坎巴斯国家公园（Way Kambas National Park）诞生。苏门答腊犀牛是濒危物种，据估计全球仅存不到80头，其中有10头生活在韦坎巴斯国家公园。全球生存受到威胁的动植物大约有200万种。