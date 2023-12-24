总统圣诞致辞：请不要背弃民主

（德国之声中文网）德国联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）警告德国民众，不要背离民主。“是的，我们都渴望澄清一切。是的，我们有理由要求政治决策者为正确的道路而奋斗，也有理由要求他们给出一个可以帮助我们国家前进的答案”，他在一年一度的圣诞致辞中表示，公民们有权期望民主人士在涉及共同利益的问题上携手合作，“很多人对此感到失望。有人转身离开，还有一些人对所有人和所有事都加以怨怼。”

“只有携手才能共进“

然而当民主变得艰难时，“比愤怒和鄙视更好的办法”总是存在的。施泰因迈尔指出，这其中就包括勇气、团结，以及着眼全局。“我们只有携手，才能共同前进”，这位联邦总统认为，如果每个人都退回到自己的生活世界里，那就会停滞不前。

“今年也有很多无解的问题”

在即将结束的这一年里，世界展示了自己的很多阴暗面。人们看到了苦难与破坏，仇恨与暴力。施泰因迈尔提到了针对乌克兰的侵略战争，以及“哈马斯的暴行和中东战争的受害者”。包括德国今年也留下了很多悬而未决的问题，一些人对国家和政治产生怀疑，还有一些人对未来充满担忧。

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“德国现在是，未来也仍然会是一个美好的国度”

尽管有诸多不如意，这位总统还是祝愿德国人民度过一个祥和的圣诞假期，同时对于那些在节日期间坚守岗位的警察、消防人员、联邦国防军，以及医院、养老院等机构的护理人员表示感谢。

施泰因迈尔最后提醒大家，2024年德国将迎来其民主制度的75岁生日。“我们的宪法值得令我们感到自豪”，这块民主的基石至今“很好地承托着我们的国家”，并且将在未来继续担当这样的职责。“让我们经常地提醒自己：德国现在是，未来也仍然会是一个美好的国度。”



（联邦总统府、德新社、福音教新闻社）

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