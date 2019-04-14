 总统同意奇特条件 乌克兰公车劫持案落幕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2020

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时政风云

总统同意奇特条件 乌克兰公车劫持案落幕

一名携带了枪支和爆炸物的男子在乌克兰劫持一辆公交车，他和总统谈判释放人质的交换条件很简单：帮忙宣传一部动物权利纪录片。

Ukraine I Geiselnahme in Lutsk (Reuters/P. Palamarchuk)

被挟持的人质平安获救

（德国之声中文网）7月21日在乌克兰西部卢茨克市（Lutsk）的公交车上发生了惊险一幕，13名人质遭到劫持，随后在当天平安被释放。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）通过电话与劫持者谈判并同意他的要求：为2005年的一部动物权利纪录片宣传。

Ukraine Geiselnahme in Luzk (Reuters/T. Hrishyna)

乌克兰警方封锁案发现场附近街道

该名嫌犯后来被警方逮捕，乌克兰国安部（SBU）确认其为44岁的克里沃什（Maksym Kryvosh）。当时他在卢茨克市的一辆公交车上，声称他携带了枪支和爆炸物。乌克兰内政部长阿尔森-阿瓦科夫（Arsen Avakov）说，克里沃什曾在狱中服刑；国安部则表示他曾宣扬 “极端主义观点”。警方称克里沃什威胁要炸毁公交车，并且打算在市中心人群聚集的地方引爆炸弹。

泽连斯基表示，为了确保人质安全，他和克里沃什谈了約7到10分钟，并同意了他的要求之一：宣传由好莱坞演员瓦昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）擔任旁白的纪录片《地球上的生靈》。泽连斯基於是在他的官方脸书页面發佈了一段六秒钟的視頻，該視頻随后被删除。

泽连斯基说，他曾劝克里沃什先释放三名人质，其中包括一名孕妇，“我们達成協議要他先释放三个人，然後我就會录一段视频。” 泽连斯基也有權決定在公交車上发动攻击，但他不願冒着人质死去的風险。 “事件落幕--大家都还活着” ，他说。

国安部公布了一张克里沃什遭到逮捕的照片，他被安全部门的人员压制在地上。阿瓦科夫表示，克里沃什的一名同伙在东部城市哈尔科夫（Kharkiv）被拘捕。

Ukraine I Geiselnahme in Lutsk (picture-alliance/AP Photo/Ukrainian Police Press Office)

绑匪遭到警方制服

事件发生时，警察封锁了市中心，并部署了武装人员、汽车和一辆装甲运兵车。照片和影像显示，一辆小型公交车停在一条空荡荡的街道中间，至少有两扇窗户被砸碎，其他的则是用窗帘遮住。警方称克里沃什扔出了一枚手榴弹。阿瓦科夫说，克里沃什从车内对警方开枪。

在他社交媒体上的帖子中，克里沃什还曾要求乌克兰高级官员发表声明称呼他们自己是恐怖份子。阿瓦科夫说：“这个人提到的电影很好，但他不需要带给全国各地的人们这一场噩梦。”

陈盈伊/叶宣（路透社）

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