时政风云

总理辞职后斯里兰卡仍动乱不止

因为经济危机引发的持续动荡不断升级，反政府的抗议者闯入政府大楼、烧毁官员住宅并毁坏巴士车。虽然总理引咎辞职，但示威者的主要诉求是要求总理的弟弟——掌握更多权力的总统戈塔巴耶·拉贾帕克萨下台。