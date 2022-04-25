 总理辞职后斯里兰卡仍动乱不止 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

总理辞职后斯里兰卡仍动乱不止

因为经济危机引发的持续动荡不断升级，反政府的抗议者闯入政府大楼、烧毁官员住宅并毁坏巴士车。虽然总理引咎辞职，但示威者的主要诉求是要求总理的弟弟——掌握更多权力的总统戈塔巴耶·拉贾帕克萨下台。

观看视频 01:13

多媒体中心更多内容

斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活 25.04.2022

栖息地锐减 斯里兰卡大象上垃圾场觅食

栖息地锐减 斯里兰卡大象上垃圾场觅食 26.01.2022

美国国务卿蓬佩奥展开访亚之旅，接连访问印度、斯里兰卡、马尔代夫、印尼等国，30日更将受邀前往越南，备受瞩目。

美国大选前夕 蓬佩奥勤访亚洲盟国 29.10.2020

更多内容来自 热点关注 (视频)

Residents return to a destroyed Bucha Teaser: People are gradually returning to Bucha after Russian troops withdrew. The city shows visible signs of war: many buildings are destroyed, people rely on donations for food, and water and electricity are still lacking. But residents are determined to stay and rebuild their lives. Short-teaser: People are returning to Bucha after Russian troops left. Tags: Bucha, return, Ukraine war, occupation, Russia, withdraw, fighting, rebuilding, Mykhaliyna Skoryk

回到布查：废墟上重建家园 10.05.2022

相隔15年，香港再舉行「一人模式」選舉，被視為鷹派武官的李家超，將成為首位紀律部隊出身特首。這個最高職位僅由0.02%港人選出，北京稱「完善」了選制，但也是近年氣氛最冷淡的一屆選舉。普羅市民眼中的李家超是怎樣？他們對未來五年的香港有何期望？

一人選舉：港人眼中的李家超 07.05.2022

香港的动态清零政策除了带来极大的社会问题外，额外产生的大量塑料垃圾怎样处理，也成为人们关注的话题。

香港应怎样处理无处不在的塑料垃圾问题？ 03.05.2022

Teterivske is a village near Kyiv where the Ukrainian soldiers stopped the Russian troops. Ukrainian soldiers explain how they did it @DW

乌克兰士兵是如何阻挡俄军攻势的？ 01.05.2022

相关文章

Protestors use temporary tents to rest during the day and night demonstration against the economic crisis at the entrance of the president's office in Colombo on April 11, 2022. - Sri Lanka's Prime Minister Mahinda Rajapaksa pleaded for patience as thousands continued to take to the streets to protest his family's rule, with public anger at a fever pitch over the country's crippling economic crisis. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) (Photo by ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

斯里兰卡正式宣布无法偿还外债 12.04.2022

深处严重经济危机的斯里兰卡承认，所有外债均无法偿还。有消息称，该国拟从中国再借10亿美元用于偿还旧债。

flags of Russia and China painted on cracked wall

德语媒体：北京成了老大哥 15.04.2022

德国《焦点杂志》刊评指出，俄罗斯入侵乌克兰，反而限缩了自己的战略自主空间，从而落入了中国势力范围，沦为北京的朝贡国。瑞士《新苏黎世报》注意到斯里兰卡的经济危机，认为该国的惨状并不能全怪中国。

TOPSHOT - A protester shouts slogans after setting a bus on fire during a demonstration outside the Sri Lankan president's home to call for his resignation as the country's unprecedented economic crisis worsened in Colombo on March 31, 2022. - Security forces were deployed across the Sri Lankan capital on April 1 after protesters tried to storm the president's home in anger at the nation's worst economic crisis since independence. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) (Photo by ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

斯里兰卡发生警民冲突 警方发布宵禁令 02.04.2022

斯里兰卡经济危机愈发严重。民众在总统拉贾帕克萨的官邸前示威时与警方发生冲突之后，拉贾帕克萨宣布全国进入紧急状态，之后该国警方宣布周六实施宵禁令，以防民众在周末举行大规模游行。

In this photograph taken on February 24, 2020 Chinese and Sri Lankan labourers work at a construction site on reclaimed land, part of a Chinese-funded project for Port City, in Colombo. - From an artificial island in Sri Lanka to a bridge in Bangladesh and hydropower projects in Nepal and Indonesia, China's trillion-dollar Belt and Road plan is stuttering under the effects of the deadly coronavirus. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) / TO GO WITH AFP STORY 'HEALTH-VIRUS-DIPLOMACY-TRADE-CHINA-SASIA' FOCUS BY POORNIMA WEERASEKARA (Photo by ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

深陷经济危机 斯里兰卡寻求重组中国债务 09.01.2022

斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。