总理辞职后斯里兰卡仍动乱不止

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因为经济危机引发的持续动荡不断升级，反政府的抗议者闯入政府大楼、烧毁官员住宅并毁坏巴士车。虽然总理引咎辞职，但示威者的主要诉求是要求总理的弟弟——掌握更多权力的总统戈塔巴耶·拉贾帕克萨下台。
深处严重经济危机的斯里兰卡承认，所有外债均无法偿还。有消息称，该国拟从中国再借10亿美元用于偿还旧债。
德国《焦点杂志》刊评指出，俄罗斯入侵乌克兰，反而限缩了自己的战略自主空间，从而落入了中国势力范围，沦为北京的朝贡国。瑞士《新苏黎世报》注意到斯里兰卡的经济危机，认为该国的惨状并不能全怪中国。
斯里兰卡经济危机愈发严重。民众在总统拉贾帕克萨的官邸前示威时与警方发生冲突之后，拉贾帕克萨宣布全国进入紧急状态，之后该国警方宣布周六实施宵禁令，以防民众在周末举行大规模游行。
斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。
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