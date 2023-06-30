总理访华避谈人权？新西兰外长：正谨慎处理对华关系

（德国之声中文网）新西兰外长马胡塔（Nanaia Mahuta）6月30日表示，新西兰正在谨慎处理与中国的关系。此时，新西兰总理希普金斯即将结束他率领的贸易代表团对中国为期六天的访问，其中包括与中国国家主席习近平和国务院总理李强会面，重点讨论两国的经济伙伴关系和贸易问题。

希普金斯因在访问期间没有花更多时间提出新西兰对中国在新疆侵犯人权的行为表示担忧而面临国内批评。

马胡塔在接受路透社采访时表示，对华关系非常复杂，“我们处理得非常谨慎”。她表示，希普金斯对贸易的关注并没有改变新西兰的外交政策，而是表明新西兰与中国存在一系列利益关系。

希普金斯与习近平会面后发表的声明中没有提及人权问题或台海危机。而新西兰前总理阿德恩与习近平在2022年11月会面后发表的通报中则提到了这两点。

马胡塔说：“我毫不怀疑，讨论会涉及贸易和经济问题、人权问题和乌克兰战争议题。”

中国外交部没有立即回应路透社的置评请求。中国驻新西兰大使馆发言人上周表示，过去五十年来，“通过共同努力，在相互尊重、求同存异的基础上”，两国关系取得了长足发展。

长期以来，新西兰在五眼情报共享联盟中一直被视为对中国持温和甚至缺席的态度。不过，在去年中国与所罗门群岛达成安全协议后，新西兰在安全问题以及对中国在南太平洋日益增强影响力方面的态度有所强硬。

马胡塔表示，继她在三月份访问中国后，希普金斯此次再次访问中国，强化了两国关系的微妙性质。

据《澳大利亚人报》此前援引知情人士报道，马胡塔今年3月访问北京与中国外长秦刚会面期间，受到了长达一个小时“长篇大论的教导”和“趾高气扬的训诫”。 马胡塔则形容这次会谈 “非常有力”。她说，在会谈中，她指出了“对新疆人权状况以及香港权利和自由受到侵蚀的深切关注”。

马塔胡对路透社表示，中国和新西兰可能会就存在分歧的问题进行艰难的对话。“在一些相当困难的时期，我们一直与中国保持了外交对话”，马胡塔说，但没有对此进行详细说明。

她从更广泛的角度说，外交政策和地缘政治挑战变得越来越复杂，包括气候变化对各国的影响、乌克兰战争以及需要重新安置的大量难民。

“就两个大国之间的战略竞争而言，我们在太平洋地区面临着挑战。”她说，“新西兰的处境是，我们希望确保我们不会左支右绌，我们正在以能够维护我们利益的方式管理重要的关系。

马胡塔还表示：“我们是一个民主国家。我们信奉开放、透明、民主的原则。我们将继续与持有相同价值观的国家保持一致。”

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。