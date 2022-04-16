总理来访： 德国向日本发出信号

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨将日本作为他本周亚洲之行（4月28日至29日）的访问国。这是他继美国和以色列之后再次访问欧洲以外的国家。肖尔茨有意借此凸显日本对德国越来越大的重要性。

肖尔茨本周对东京的访问总共将只有约20小时

外交人士指出，此行传递的信息是：德国未忽略亚洲。当然，肖尔茨的远东之行另有一正式原因：年度七国集团峰会前，东道主通常会按惯例造访与会各国。2022年G7峰会定于6月底在德国巴伐利亚州的埃尔茂宫（Schloss Elmau）举行。

不过，肖尔茨对东京的工作访问总共将只有约20小时。期间，他将会晤日本首相岸田文雄并共进晚餐。制裁俄罗斯、对俄罗斯天然气的依赖性、半导体和原材料的供应链安全、地缘政治等构成中心议题。一个经济界代表团陪同访问。肖尔茨将在德国工商会的一个经济会议上讲话。访问结束前，他会参观位于川崎的一个氢气供应链示范项目。在氢气燃料领域，日本居于全球领先地位。

肖尔茨将在东京会晤日本首相岸田文雄并共进晚餐

价值共同体

德、日关系趋密同民主国家和专制国家之间的竞争加剧有关。在中、美贸易冲突中，两国都致力于在不疏离安全伙伴美国的同时，维护本国在中国的经济利益。曾长期担任总理的默克尔在出访亚洲时通常优先考虑中国，从未像现在的肖尔茨那样单访日本。但中国因新冠疫情采取的封闭政策、以及不顾俄罗斯发动侵乌战争继续与之保持伙伴关系，加快了德日关系的趋密进度。

一年前，德、日外长和防长首次主持了两国之间的“2+2对话”。由于疫情，会议采取视频方式。现在，德国有意将和日本的对话提升至政府间磋商水平。除政府首脑外，双方众多部长亦将会晤。肖尔茨当可在东京宣布与日本达成相关协议。不过，这样的磋商机制在日本不太易行，原因是，该国政府阁员常常必须在国会现身。迄今，德国与以色列、印度和中国之间建有政府间定期磋商机制。

汉堡GIGA亚洲研究所所长科尔纳（Patrick Köllner）教授指出，对柏林而言，“过去两年来，日本日益增长的重要性越来越明显，因为，日本是德国在亚洲最重要的价值、利益伙伴。即使在气候保护领域上并不完全同步，两国间互补领域极大，为合作提供了良好的基础。”

日本最大的报刊《读卖新闻》前驻德记者宫吉 （Norihide Miyoshi ）指出：“在日本眼里，德国是世界上少有的值得信赖的伙伴之一。与德国的协调和合作对日本应对俄罗斯和中国非常重要。” 她表示，此次访问是日方了解肖尔茨个性的一个好机会。她指出，德国在日本的形象仍受到默克尔的强烈影响，默尔克被认为是一个“有能力和有影响力的”政治家。

印太政策

还在默克尔任期内的2019年，柏林政府即已首次推出印太政策指导方针。此后，德国在这个地区显示出更多影响力。

2021年8月起，“巴伐利亚”号护卫舰在该地区巡航了6个月，并曾于当年11月停靠横滨港。2022年9月，6架德国欧洲战斗机将参加在澳大利亚举行的多国军事演习“Pitch Black”。空军总监格哈兹（Ingo Gerhartz）中将和他的日本同行井筒俊司（Shunji Izutsu）已商定，届时，3架德军战机将对日本做短期访问。

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