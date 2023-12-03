总理换人 新西兰禁烟幻想成泡影

（德国之声中文网）新西兰在新冠危机中的零容忍思路就证明了该国涉及健康问题时会采取极端措施。去年，时任总理阿德恩任下，该国更是希望基本实现禁烟。

按照她的设想，2008年以后出生的人，就不允许再购买香烟。由烟草专卖执照的销售点则要从6000个减少到区区600个。香烟中的尼古丁含量也要进一步降低。违者将处以高额罚金。

然而，新总理卢克森周一宣誓就职，禁烟计划也即被搁置。新政府认为，禁烟会导致黑市的兴盛。不过，卢克森也承认，烟草税带来客观的收入。

但卢可森解释说，并不是因为烟草税才取消禁烟。英国《卫报》则引述新西兰新任财政部长威利斯表示，烟草税将用于减税措施。卢克森所在的国家党上周五与右翼自由主义"行动党"、民粹主义政党"新西兰第一"联合组阁。威利斯称，后两者减持削弱禁烟措施。

毛里人受影响最大

与其他群体相比，新西兰原住民毛里人吸烟的比例特别高。据研究，新西兰每天吸烟的成人比例约8%，毛里人则有20%。毛里人女性最常见的死因是肺癌。

为甚么毛里人吸烟的比例更大，原因是多样的。新西兰医学期刊指出，毛里人仍是社会弱势群体：收入更低，教育水平更差。这些是与生活方式及健康相关的因素。此外，19世纪，烟草还成为毛里人与非毛里人之间常见的交换物资，这也导致原住民广泛吸烟。

新总理卢克森搁置禁烟计划

"以生命为代价"

健康专家对取消禁烟计划表示震惊。非政府组织健康联盟Aotearoa--毛里语中新西兰的意思--表示："这是公众健康的巨大损失，也是烟草工业的巨大利润，这利润是以生命为代价的。"

对于烟草税这一支持售卖的论据，批评者也不以为然。《卫报》引述健康联盟Aotearoa负责人莫伦加（Lisa Te Morenga）表示，最新模型估算显示，如果全面落实禁烟计划，未来20年将为医疗体系节省高达13亿美元。同时，女性和男性的死亡率将分别降低22%和9%。

毛里人吸烟比例特别高

英国是新模范？

卢克森则承诺，其政府将继续通过启蒙教育等措施降低烟民比例。数十年来，新西兰只有18岁以上成人允许合法购买香烟。此外，饭店酒吧都禁烟。自2010年以来，烟草税上涨165%，一盒香烟如今已卖到20欧元。

新近其它国家也力求推出禁烟政策。英国宣布，2009年以后出生的人不允许购买香烟。此外，马来西亚也希望效仿新西兰此前的计划。

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