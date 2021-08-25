 “总理三人对决” 民调：肖尔茨胜出 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2021

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时政风云

“总理三人对决” 民调：肖尔茨胜出

在距离今年德国大选投票日还剩下4周的时候，总理候选人实况辩论在三人之间举行。会后的民调显示肖尔茨得到的评价最高。

Deutschland | Bundestagswahl Kanzlerkandidaten Triell | Laschet, Baerbock und Scholz

总理三人对决现场

（德国之声中文网）“总理三人对决”辩论会吸引了550多万观众。这次的辩论不是在两人之间、而是在三人之间举行。

《焦点》杂志委托Forsa民调机构当晚对2500多人进行的闪电民调显示，36%的观众认为肖尔茨（Olaf Scholz）表现最佳，30%认为贝尔伯克（Annalena Baerbock）获胜，25%的人说拉舍特（Armin Laschet）是赢家。

回答“最信任谁？”这个问题时，47%的人最信任肖尔茨，24%的人信任拉舍特，贝尔伯克的信任度为20%。

周日晚间（8月29日）三雄对决的电视辩论才进行到5分钟，便迎来了第一个高潮。话题围绕阿富汗，堪称当下最重要的国际议题。西方的败退，加上撤退行动缓慢，德国朝野一片指责。当主持人问到这个话题时，前5分钟还保持礼貌的3位政客，言辞变得激烈起来并充满攻击性。

在接下来的大约15分钟里，联盟党总理候选人拉舍特指责社民党候选人肖尔茨、肖尔茨迎战拉舍特、绿党总理候选人贝尔伯克谴责拉舍特、贝尔伯克对两位男性竞争对手毫不客气，直接问责，因为他们代表的政党是执政党。在这轮辩论中，看不出各党之间存在怎样的本质区别。

Deutschland | Bundestagswahl Kanzlerkandidaten Triell | Laschet, Baerbock und Scholz

联盟党候选人拉舍特

接着谈论联邦国防军，这个话题上，3大党的特征开始清晰。拉舍特说，阿富汗政策是整个西方的“一场灾难”，德国联邦政府难以幸免。3人都认为德国联邦国防军有必要扩充实力。拉舍特尤其点出社民党的“软肋”-军事装备的无人机议题，指责对方采取“封锁”政策。肖尔茨则批评拉舍特的政党，说一套、做一套，阻止向国防军提供更多资金。贝尔伯克认为，德国政府一直在阿富汗问题上不愿看到事实的真相。

阿富汗议题共持续15分钟，是全程110分钟里唯一称得上的国际性话题。

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社民党候选人肖尔茨

肖尔茨：“您看，说乱了不是？”

离大选投票日(9月26日)仅剩下4周时间。德国私人电视台n-tv和RTL组织的这场3人辩论拉开了选战最后冲刺的阶段，最后的几周里，还计划了另外两场3人对决的辩论会。

目前的民调显示，从个人看，肖尔茨的支持率最高，拉舍特和贝尔伯克均大比例落后于肖尔茨。从政党看，绿党领衔组阁的机会最不看好。

当晚辩论最有意思的要算“是”或是“不是”来回答的环节。不需要详细阐述，只需表达立场。主持人问到同疫情作斗争是否应实施“疫苗义务制”？贝尔伯克不排除该选项，拉舍特和肖尔茨都未加思索地给予否定。是否接种疫苗后、新冠痊愈后以及测试阴性的人才能搭乘公共交通工具，比如火车？肖尔茨和贝尔伯克回答是“是”，拉舍特不愿明确表达是与否，称一系列具体问题尚未澄清。

问到德国人是否应该在波罗的海沿岸度假而不是去西班牙马略卡岛？3人的回答均是否定。

Deutschland | Bundestagswahl Kanzlerkandidaten Triell | Laschet, Baerbock und Scholz

绿党候选人贝尔伯克

德国之声的观察员认为，激烈的争辩在拉舍特和贝尔伯克之间展开，3个人的辩论阶段性看上去像是在他们两人之间进行，而肖尔茨则在冷眼旁观，不加入争辩。尤其是当拉舍特滔滔不绝的阐述突然中断了思路时，肖尔茨会插上一句“您看，说乱了不是？”

德国“总理对决”的传统已有20年历史，当年首场辩论在社民党施罗德（Gerhard Schröder）和前巴伐利亚州长施托伊贝（Edmund Stoiber）之间进行，那年他们辩论过两次，电视实况转播。后来这一形式被延续下来，每届大选进入到关键阶段，电视台都会举办这样的活动。

直到两周前，德国政坛争雄霸主的战斗在执政的联盟党和绿党之间展开，执政的社民党基本只能一边“看热闹”，一边苦苦挣扎，支持率在15%上下徘徊。大约两周前政坛出现有利于社民党总理候选人肖尔茨的转变，不再是两虎相争、而是3雄对决的局面。

  • Armin Laschet, the CDU candidate for the German chancellorship (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

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    阿明·拉舍特 （基督教民主联盟）

    拉舍特是执政党基民盟的全国主席，同时也是德国人口第一大州北威州的州长。拉舍特主张社会融合，并以愿意接受妥协方案而著称，但这位60岁乐天派老人的施政能力也常常因此被保守派阵营所低估。不过，近来在应对疫情方面，他倾向不干预的自由派本能让他多次陷入食言的尴尬境地。拉舍特因为近期陷入勘灾现场嬉笑引众怒等丑闻，联盟党(CDU/CSU)70%的支持者甚至支持选前换将，由基社盟党魁索德尔替代拉舍特担任联邦总理候选人。

  • Annalena Baerbock, co-chair of Germany's Green party (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

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    安娜琳娜·贝尔博克 （绿党）

    现年40岁的贝尔博克2018年起担任绿党副主席。法学家出身的她毕业于伦敦经济学院国际法专业。贝尔博克的支持者认为她是位注重细节的实干家，但在反对者看来，缺乏从政经验是贝尔博克的硬伤。6月以来绿党的这位候选人多次被媒体曝出丑闻，先是报道出没有及时报告副业收入，后来又被指简历"掺水"，之后又被指责她刚出版的新书涉嫌抄袭剽窃。这导致贝尔博克的支持率一度下跌。

  • Olaf Scholz, Germany's vice chancellor and SPD candidate to succeed Angela Merkel (Imago Images/R. Zensen)

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    奥拉夫·肖尔茨 （德国社会民主党）

    鉴于近年各项选举中连连败北，社民党决定推举一位务实派、而不是激进派的候选人。肖尔茨是本届大联合政府的副总理兼财政部长，此前曾常年担任汉堡市长。多数人眼中，肖尔茨是一位不苟言笑的技术官僚。社民党内部也有很多人并不看好肖尔茨，认为他不是一个能激发全党斗志、赢得选民青睐的候选人。由于竞选对手拉舍特和贝尔博克的支持率都有所下降，默默无闻的肖尔茨的支持率反而开始上升。根据ARD最新趋势民调结果，如果德国选民可以对各党候选人直选，肖尔茨的支持度高达41%，拉舍特和贝尔博克的支持度分别为16%和12%。

  • Christian Lindner, head of the German FDP political party

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    克里斯蒂安·林德纳 （德国自由民主党）

    擅长同媒体打交道的林德纳虽然只有42岁，但却拥有26年的党龄。他16岁就已加入自民党，并在2013年成为党主席。林德纳出生于北威州一个教师家庭，大学学的是政治学专业，除了处理党务之外，他还是位预备役军官。他希望今年的联邦大选中，自民党能够参与执政，而他的首选执政伙伴就是保守派的基民盟和基社盟。

  • Janine Wissler and Dietmar Bartsch, co-chairs of Germany's Left party

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    亚妮·威斯勒 和 迪特玛·巴尔奇 （左翼党）

    左翼党的竞选搭档是63岁的巴尔奇和39岁的威斯勒，两人有很强的互补性。巴尔奇出身德国东部，从2015年开始一直担任左翼党议会党团主席。而属于极左阵营的威斯勒则来自德国西部，于今年二月开始出任左翼党的副主席。她是党内激进派的代言人，比如她主张立即停止联邦军境外使命以及武器出口。

  • Alice Weidel and Tino Chrupalla, co-chairs of Germany's far-right AfD party

    2021联邦大选：谁将取代默克尔

    艾丽丝·威德尔和蒂诺·楚帕拉 （德国选项党）

    选项党副主席楚帕拉现年46岁，2015年入党。2015年，受选项党的反移民立场所吸引而加入该党。楚帕拉原本是萨克森州的一位油漆工和市内装潢师，2017年成为选项党联邦议员。他支持党内的极右阵营，但反对使用过激言论。威德尔现年42岁，经济学家，是选项党联邦议院党团两位主席之一。


（综合报道）

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