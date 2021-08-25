“总理三人对决” 民调：肖尔茨胜出

在距离今年德国大选投票日还剩下4周的时候，总理候选人实况辩论在三人之间举行。会后的民调显示肖尔茨得到的评价最高。
（德国之声中文网）“总理三人对决”辩论会吸引了550多万观众。这次的辩论不是在两人之间、而是在三人之间举行。
《焦点》杂志委托Forsa民调机构当晚对2500多人进行的闪电民调显示，36%的观众认为肖尔茨（Olaf Scholz）表现最佳，30%认为贝尔伯克（Annalena Baerbock）获胜，25%的人说拉舍特（Armin Laschet）是赢家。
回答“最信任谁？”这个问题时，47%的人最信任肖尔茨，24%的人信任拉舍特，贝尔伯克的信任度为20%。
周日晚间（8月29日）三雄对决的电视辩论才进行到5分钟，便迎来了第一个高潮。话题围绕阿富汗，堪称当下最重要的国际议题。西方的败退，加上撤退行动缓慢，德国朝野一片指责。当主持人问到这个话题时，前5分钟还保持礼貌的3位政客，言辞变得激烈起来并充满攻击性。
在接下来的大约15分钟里，联盟党总理候选人拉舍特指责社民党候选人肖尔茨、肖尔茨迎战拉舍特、绿党总理候选人贝尔伯克谴责拉舍特、贝尔伯克对两位男性竞争对手毫不客气，直接问责，因为他们代表的政党是执政党。在这轮辩论中，看不出各党之间存在怎样的本质区别。
接着谈论联邦国防军，这个话题上，3大党的特征开始清晰。拉舍特说，阿富汗政策是整个西方的“一场灾难”，德国联邦政府难以幸免。3人都认为德国联邦国防军有必要扩充实力。拉舍特尤其点出社民党的“软肋”-军事装备的无人机议题，指责对方采取“封锁”政策。肖尔茨则批评拉舍特的政党，说一套、做一套，阻止向国防军提供更多资金。贝尔伯克认为，德国政府一直在阿富汗问题上不愿看到事实的真相。
阿富汗议题共持续15分钟，是全程110分钟里唯一称得上的国际性话题。
离大选投票日(9月26日)仅剩下4周时间。德国私人电视台n-tv和RTL组织的这场3人辩论拉开了选战最后冲刺的阶段，最后的几周里，还计划了另外两场3人对决的辩论会。
目前的民调显示，从个人看，肖尔茨的支持率最高，拉舍特和贝尔伯克均大比例落后于肖尔茨。从政党看，绿党领衔组阁的机会最不看好。
当晚辩论最有意思的要算“是”或是“不是”来回答的环节。不需要详细阐述，只需表达立场。主持人问到同疫情作斗争是否应实施“疫苗义务制”？贝尔伯克不排除该选项，拉舍特和肖尔茨都未加思索地给予否定。是否接种疫苗后、新冠痊愈后以及测试阴性的人才能搭乘公共交通工具，比如火车？肖尔茨和贝尔伯克回答是“是”，拉舍特不愿明确表达是与否，称一系列具体问题尚未澄清。
问到德国人是否应该在波罗的海沿岸度假而不是去西班牙马略卡岛？3人的回答均是否定。
德国之声的观察员认为，激烈的争辩在拉舍特和贝尔伯克之间展开，3个人的辩论阶段性看上去像是在他们两人之间进行，而肖尔茨则在冷眼旁观，不加入争辩。尤其是当拉舍特滔滔不绝的阐述突然中断了思路时，肖尔茨会插上一句“您看，说乱了不是？”
德国“总理对决”的传统已有20年历史，当年首场辩论在社民党施罗德（Gerhard Schröder）和前巴伐利亚州长施托伊贝（Edmund Stoiber）之间进行，那年他们辩论过两次，电视实况转播。后来这一形式被延续下来，每届大选进入到关键阶段，电视台都会举办这样的活动。
直到两周前，德国政坛争雄霸主的战斗在执政的联盟党和绿党之间展开，执政的社民党基本只能一边“看热闹”，一边苦苦挣扎，支持率在15%上下徘徊。大约两周前政坛出现有利于社民党总理候选人肖尔茨的转变，不再是两虎相争、而是3雄对决的局面。
（综合报道）
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