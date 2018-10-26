性骚案处理惹议 谷歌执行长急灭火

(德国之声中文网) 谷歌执行长皮采 (Sundar Pichai) 在一封给员工的信中提到，在过去两年内已经解雇了48名涉嫌性骚扰的员工，其中还包含13位高阶主管。他强调，并未付给他们高额资遣费。

皮采这封信主要是为了回应日前《纽约时报》的报导。当中提到谷歌在2014年因一桩性骚扰案解雇了负责Android软件的高阶主管鲁宾 (Andy Rubin)，还付给他9000万美元资遣费。

鲁宾的发言人表示，鲁宾是自愿离开，也从未被告知有任何有关性行为不检的指控。根据他的说法，鲁宾承认与谷歌员工发生合意性关係，与举报他的人没有关係。

《泰晤士报》报导中则引用匿名人士说法和法庭文件，其中包括鲁宾和他妻子的离婚案件。内容提到，谷歌包庇另外两名被指控性行为不检的主管，其中一名拿到遣散费走人，另一人还留在公司。

皮采信件内容

皮采在这封电子邮件中提到，谷歌从2015年开始，针对性骚扰採取了更严厉的政策，包括要求谷歌副执行长和资深副执行长披露与员工的任何关係。即使他们不在同一部门工作，或有任何其他可能的冲突，资讯都应该要公开透明。

他没有直接提到对鲁宾和其他主管的指控，只说《纽约时报》的报导让他读不下去，但也没有提出异议。

为了向员工保证，鲁宾离职后谷歌有做出相应改变。皮采强调，因违反公司性骚扰政策而被解僱的48名谷歌员工中，有13名是高阶经理或高级管理人员。 他提到，这13人都没有拿到遣散费：「我们对确保提供安全和包容性的工作场所这件事非常认真。」

夏立民/李芊 (美联社、德新社)