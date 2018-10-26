 性骚案处理惹议 谷歌执行长急灭火 | 文化经纬 | DW | 26.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

性骚案处理惹议 谷歌执行长急灭火

谷歌爆發一系列性骚扰丑闻，还传出公司花钱消灾，付出大笔金钱才让加害高管走人。儘管执行长出面挂保证会改善，却已经对谷歌企业形象造成严重打击。

Google CEO Sundar Pichai (picture-alliance/San Diego Union-Tribune/TNS/J. Gibbins)

谷歌最近负面新闻不断，除了打造中国版搜寻引擎引起争议，现在有关性骚扰的处理也令外界质疑。

(德国之声中文网) 谷歌执行长皮采 (Sundar Pichai) 在一封给员工的信中提到，在过去两年内已经解雇了48名涉嫌性骚扰的员工，其中还包含13位高阶主管。他强调，并未付给他们高额资遣费。

皮采这封信主要是为了回应日前《纽约时报》的报导。当中提到谷歌在2014年因一桩性骚扰案解雇了负责Android软件的高阶主管鲁宾 (Andy Rubin)，还付给他9000万美元资遣费。

鲁宾的发言人表示，鲁宾是自愿离开，也从未被告知有任何有关性行为不检的指控。根据他的说法，鲁宾承认与谷歌员工发生合意性关係，与举报他的人没有关係。

《泰晤士报》报导中则引用匿名人士说法和法庭文件，其中包括鲁宾和他妻子的离婚案件。内容提到，谷歌包庇另外两名被指控性行为不检的主管，其中一名拿到遣散费走人，另一人还留在公司。

皮采信件内容

皮采在这封电子邮件中提到，谷歌从2015年开始，针对性骚扰採取了更严厉的政策，包括要求谷歌副执行长和资深副执行长披露与员工的任何关係。即使他们不在同一部门工作，或有任何其他可能的冲突，资讯都应该要公开透明。

他没有直接提到对鲁宾和其他主管的指控，只说《纽约时报》的报导让他读不下去，但也没有提出异议。

为了向员工保证，鲁宾离职后谷歌有做出相应改变。皮采强调，因违反公司性骚扰政策而被解僱的48名谷歌员工中，有13名是高阶经理或高级管理人员。 他提到，这13人都没有拿到遣散费：「我们对确保提供安全和包容性的工作场所这件事非常认真。」

夏立民/李芊 (美联社、德新社)

广告
德国新天鹅堡

2019年全球最值得前往的国家

世界著名旅游指南«孤独星球»评选的2019年最值得前往的国家中德国位居第二。理由包括包豪斯设计学院成立100周年。  

Google CEO Sundar Pichai (picture-alliance/San Diego Union-Tribune/TNS/J. Gibbins)

性骚案处理惹议 谷歌执行长急灭火

谷歌爆發一系列性骚扰丑闻，还传出公司花钱消灾，付出大笔金钱才让加害高管走人。儘管执行长出面挂保证会改善，却已经对谷歌企业形象造成严重打击。 