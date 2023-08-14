 性骚扰指控下 环球小姐组织与印尼承办方割席 | 文化经纬 | DW | 14.08.2023

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性骚扰指控下 环球小姐组织与印尼承办方割席

多达六名女性指控印尼环球小姐承办方对她们进行性骚扰，让她们赤裸着上身进行“身体检查”。印尼当局表示已经对这些指控展开调查。

多年来，印尼环球小姐代表大多来自雅加达首都特区。图为2018年3月9日雅加达的比赛上，2017年环球小姐冠军、来自南非的Demi-Leigh Tebow在向观众挥手致意

多年来，印尼环球小姐代表大多来自雅加达首都特区。图为2018年3月9日雅加达的比赛上，2017年环球小姐冠军、来自南非的Demi-Leigh Tebow在向观众挥手致意

（德国之声中文网）环球小姐组织在上周六（8月12日）晚间表示，由于印尼承办方受到性骚扰指控，环球小姐组织将断绝与该特许经营商的关系。

环球小姐组织在社媒平台X（从前的推特）上发布消息称："很明显，该特许经营商没有达到我们在特许经营手册和行为准则中所提出的我们的品牌标准、道德规范和期望。"

该组织表示，将终止与目前在印尼的特许经营机构"PT Capella Swastika Karya"公司以及印尼环球小姐大会负责人卡佩拉 （Poppy Capella）的关系。

迄今，已有六名女性指控印尼环球小姐组织方存在性骚扰行为。她们说，印尼组织方强迫她们进行赤裸上身的"身体检查"，以寻找皮肤瑕疵、橘皮组织。

雅加达警方表示，已经对这些指控展开调查。

马来西亚的比赛也被取消

环球小姐组织还表示，今年将不会在马来西亚举办环球小姐比赛，因为印尼的特许经营方也负责马来西亚的比赛。

图片说明：印尼的性骚扰指控也影响到了今年马来西亚的比赛，因为两者是同一个承办方。图为2013年马来西亚环球小姐Carey Ng

印尼的性骚扰指控也影响到了今年马来西亚的比赛，因为两者是同一个承办方。图为2013年马来西亚环球小姐Carey Ng

印尼环球小姐特许经营总监卡佩拉（Poppy Capella）此前曾在Instagram上发文、驳斥性骚扰指控。她在声明中说："我作为国家总监和印度尼西亚环球小姐执照所有者，完全没有参与，也从未知道、命令、要求或允许任何在2023年环球小姐大赛组织过程中发挥作用、参与其中的人通过身体检查实施暴力或性骚扰。"

每年都有不少印尼女性参加环球小姐竞选。Fabienne Nicole Groeneveld是今年的印尼小姐，她将参加11月在萨尔瓦多举行的环球小姐全球大赛。

（路透社，美联社）

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