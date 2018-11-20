“性感场景”：千年古画重见天日

（德国之声中文网）根据希腊神话，众神之父宙斯曾化身为一只天鹅，引诱国王的女儿丽达。据庞贝古城发掘人员通报，考古学家们在位于那不勒斯附近的庞贝遗址发现了一幅描绘了那一"性感场景"的湿壁画。

公元79年，维苏威火山爆发，庞贝城被火山灰湮没。庞贝古城发掘人员在报道中指出，有关宙斯和丽达的神话传说当时广受欢迎，在多座房屋上都曾发现过这一题材的画作。

庞贝古城外神秘别墅里的湿壁画

新近发现的这幅画上，裸体丽达取坐姿，一只天鹅紧扑在她的大腿上。庞贝考古园总监奥桑纳（Massimo Osanna）在Instagram上写道："不同寻常的发现还在继续"。他指出，此画的不同之处在于，丽达看着观画人。

庞贝古城今年发现的骷髅

今年以来，庞贝古城有众多重大发现，除多具骷髅外，还有一具马的残骸。此外，根据刻文，人们还能得出结论：位于那不勒斯附近的维苏威火山要比人们迄今以为的晚两个月爆发。庞贝是世界上最著名的考古发掘地之一，属于意大利游客最多的旅游胜地。

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凝炼/叶宣（德新社、法新社）