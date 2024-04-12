性别自决法：德国联邦议院今日表决通过

（德国之声中文网）德国联邦议院于周五（4月12日）就《性别自决法》（Self-Determination Act）——表决通过。该法律将简化在政府登记处更改性别身份的程序。

目前，如果一个人想改变自己的性别登记，必须经过专家评估和法院裁决。

根据现行法律，人们只有在经过两名心理医生的评估并获得法院许可后，才能正式更改自己的名字和性别。自决法将允许通过简单的程序进行这些改变。

草案将跨性别者定义为不认同出生时被指定的性别或不完全认同该性别的人。新法律还将适用于那些不完全认同男性或者女性的人，他们被称为非二元性别者。

该法律要求人们提前三个月通知登记处要进行的更改。未满14岁者，只有其法定监护人才能提出申请。年满14岁者可在其法定代理人的同意下自行提出申请。如果未获法定代理人同意，家庭法院可以判准更改，条件是更改正式姓氏和名字“不违背儿童的福祉”。

新法将允许健身房和妇女更衣室等设施的经营者继续自行决定谁有权使用这些设施。

联邦议院将对该法进行唱名表决。

西班牙于2023年初通过一项法律，允许年满16岁的人在没有任何医疗监督的情况下改变其法定性别。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 彩虹旗下的爱 每年的6月是“骄傲大游行之月”。全世界各地的主要城市都会举办骄傲大游行。LGTBQ（男女同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿）群体在举行庆祝活动的同时，也呼吁全社会给与他们更多的尊重且接受这一群体的存在。图为在印度加尔各答举行的骄傲大游行上，两名年轻的情侣在彩虹旗前接吻。直到2018年同性关系在印度都是遭禁止的。目前印度尚未批准同婚合法化。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 出柜 对于年轻人来说接受自己的性别认同常常会十分困难。德国和法国的学者们在2015年和2016年联合调查研究发现，很多人都还在担心，如果他们出柜，将不会被家人所接受。被家人和朋友所接受会是一种重要的支持与帮助。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 全世界最大规模的骄傲大游行 1997年以来，巴西圣保罗举行的庆祝活动都是全世界最大规模的骄傲大游行，每年都会吸引高达400万人参与加入。保利斯塔大道（Paulista Avenue）是游行队伍经过的最知名的街道。游行期间举行的各种活动目的都是为了引起世人对GBTQ运动的关注。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 更多的色彩 志同道合的人在LGBTQ社区可以找到认同与庇护。骄傲大游行起源于1969年6月在美国纽约发生的“石墙暴动”。石墙暴动常被认是美国史上同性恋者首次反抗政府主导之迫害性别弱势群体的实例，亦被认为是美国及全球同性恋权利运动发迹的关键事件。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 色彩鲜艳的服装 在墨西哥城举行的骄傲大游行中，参与者们穿着色彩斑斓的服装兴高采烈地庆祝节日。一直到1998年，同性恋关系在墨西哥都被定罪为违反公共不道德法。长时间以来，同性恋在墨西哥被当作禁忌。不过，现在已经越来越多地被社会所认可接受。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 骄傲的粉色翅膀 这是一名游行参与者在迈阿密展示她绚烂的服装。去年一名袭击者驾车冲向游行队伍，造成一人死亡。今年早些时候，美国佛罗里达州出台了一项所谓的“不要谈论同性恋”的法律，目的是防止教师在小学校提及同性恋和性别认同等话题。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 少数群体 LGBTQ+群体并不是可以在所有国家都举行大规模游行活动。例如在保加利亚首都索菲亚，人们常常不能公开地举行庆祝活动。去年，该国的彩虹中心遭到极右翼分子博扬·拉萨特（Boyan Rasate）手下的暴徒袭击。2019年的一项调查显示，只有39%的保加利亚人赞同给予同性恋者平等的权利。 作者: Ulrike Schulze



对这项法案有哪些批评意见？

这项法案遭到了保守派的抨击，其中最引人注目的是极右翼的德国选项党（AfD），该党称这项法律将允许人们任意改变自己的性别。

基社盟（CSU）是反对党基民盟（CDU）在巴伐利亚州的姊妹党，也是反对修改现行法律的党派之一。

基社盟的家庭事务发言人贝尔（Dorothee Bär）对德国公共广播公司（ARD）说，这项法律“从头到尾都没有经过深思熟虑”，会“给家庭带来许多动荡”。

贝尔说，那些希望改变正式性别的人应该有义务先接受咨询，并称新的立法将“为滥用开辟道路”。

不过，她也承认，申请改变性别的人不应该面对“羞辱性”提问，比如关于“性偏好”之类的问题。但贝尔说，必须向当事人明确说明他们的决定会带来什么后果。

保守派基民盟/基社盟集团副主席林德霍尔茨（Andrea Lindholz）告诉德国WDR5广播公司，新法律可能会被滥用于犯罪目的，因为它不再要求更改姓名和性别的人向警方登记。

“如果有人真的想这样做，他们今后会很容易得手。” 林德霍尔茨说，“他们找一个新的住处，然后去登记处，更改他们的性别和姓名，然后他们就有了一个新的身份。”

首度进入德国议会的跨性别人士

已婚夫妇的双重姓氏

在周五的会议上，德国联邦议院通过了一项法律，给予已婚夫妇及其子女更多选择和更改姓氏的自由。在极右翼政党选项党的反对声中，该法案以绝大多数赞成票获得通过。

目前，德国的已婚夫妇必须为配偶双方选择一个共同姓氏。如果不这样做，则保留婚前的姓氏。

新法律允许已婚夫妇使用由他们的姓氏组合而成的双姓氏，通常（但不是必须）用连字符连接。这个复姓也将成为夫妇所生子女的出生姓氏，除非他们另作决定。

在离婚的情况下，如果父母一方改姓，子女也可以改姓。目前，即使子女与父母中已放弃之前婚姻姓氏的一方生活在一起，他们也必须保留出生时的姓氏，除非法院裁定这样做不利于子女的福祉。

该法律还包含针对德国少数民族的条款。例如，弗里斯兰人可以给孩子取一个源于父母名字的出生名，例如，如果父亲的名字是“Jan”，则可以给孩子取“Jansen”。

（法新社、德新社、美联社）

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