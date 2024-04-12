性别自决法：德国联邦议院今日表决通过

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德国联邦议院周五就性别自决法进行投票表决。该法律简化在政府登记处更改性别身份和姓名的程序。同一天，议院还通过给予已婚夫妇及其子女更多选择和更改姓氏的自由。
（德国之声中文网）德国联邦议院于周五（4月12日）就《性别自决法》（Self-Determination Act）——表决通过。该法律将简化在政府登记处更改性别身份的程序。
目前，如果一个人想改变自己的性别登记，必须经过专家评估和法院裁决。
根据现行法律，人们只有在经过两名心理医生的评估并获得法院许可后，才能正式更改自己的名字和性别。自决法将允许通过简单的程序进行这些改变。
草案将跨性别者定义为不认同出生时被指定的性别或不完全认同该性别的人。新法律还将适用于那些不完全认同男性或者女性的人，他们被称为非二元性别者。
该法律要求人们提前三个月通知登记处要进行的更改。未满14岁者，只有其法定监护人才能提出申请。年满14岁者可在其法定代理人的同意下自行提出申请。如果未获法定代理人同意，家庭法院可以判准更改，条件是更改正式姓氏和名字“不违背儿童的福祉”。
新法将允许健身房和妇女更衣室等设施的经营者继续自行决定谁有权使用这些设施。
联邦议院将对该法进行唱名表决。
西班牙于2023年初通过一项法律，允许年满16岁的人在没有任何医疗监督的情况下改变其法定性别。
这项法案遭到了保守派的抨击，其中最引人注目的是极右翼的德国选项党（AfD），该党称这项法律将允许人们任意改变自己的性别。
基社盟（CSU）是反对党基民盟（CDU）在巴伐利亚州的姊妹党，也是反对修改现行法律的党派之一。
基社盟的家庭事务发言人贝尔（Dorothee Bär）对德国公共广播公司（ARD）说，这项法律“从头到尾都没有经过深思熟虑”，会“给家庭带来许多动荡”。
贝尔说，那些希望改变正式性别的人应该有义务先接受咨询，并称新的立法将“为滥用开辟道路”。
不过，她也承认，申请改变性别的人不应该面对“羞辱性”提问，比如关于“性偏好”之类的问题。但贝尔说，必须向当事人明确说明他们的决定会带来什么后果。
保守派基民盟/基社盟集团副主席林德霍尔茨（Andrea Lindholz）告诉德国WDR5广播公司，新法律可能会被滥用于犯罪目的，因为它不再要求更改姓名和性别的人向警方登记。
“如果有人真的想这样做，他们今后会很容易得手。” 林德霍尔茨说，“他们找一个新的住处，然后去登记处，更改他们的性别和姓名，然后他们就有了一个新的身份。”
在周五的会议上，德国联邦议院通过了一项法律，给予已婚夫妇及其子女更多选择和更改姓氏的自由。在极右翼政党选项党的反对声中，该法案以绝大多数赞成票获得通过。
目前，德国的已婚夫妇必须为配偶双方选择一个共同姓氏。如果不这样做，则保留婚前的姓氏。
新法律允许已婚夫妇使用由他们的姓氏组合而成的双姓氏，通常（但不是必须）用连字符连接。这个复姓也将成为夫妇所生子女的出生姓氏，除非他们另作决定。
在离婚的情况下，如果父母一方改姓，子女也可以改姓。目前，即使子女与父母中已放弃之前婚姻姓氏的一方生活在一起，他们也必须保留出生时的姓氏，除非法院裁定这样做不利于子女的福祉。
该法律还包含针对德国少数民族的条款。例如，弗里斯兰人可以给孩子取一个源于父母名字的出生名，例如，如果父亲的名字是“Jan”，则可以给孩子取“Jansen”。
（法新社、德新社、美联社）
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