性侵污点导演的电影还能不能看？

(德国之声中文网) 就在几天前，法国凯撒电影奖的提名名单引发了广泛争议。波兰斯基的悬疑片《军官与间谍》(J'accuse)获得了12项提名，成为了本年度凯撒奖的大热门。与此同时，因为身背多起性侵指控，法国导演协会(ARP)正在考虑封杀波兰斯基。而美国的奥斯卡学院早在2018年就封杀了波兰斯基。

负责颁发凯撒奖的法国电影艺术与技术学院则强调，该机构并没有彰显道德姿态的义务。学院主席泰赞(Alain Terzian)说，去年秋天上映之后，全法国已经有150万人观看了这部讲述被错判为叛国分子的犹太裔军官德雷夫斯(Alfred Dreyfus)的故事的影片。

主管性别平等事务的法国国务委员席亚帕(Marlène Schiappa)则对凯撒奖的这种说法表示质疑。她认为，波兰斯基新片获12项提名，说明电影行业就性歧视以及性暴力的革命"远远没有完成"。

目前，法国许多女权主义者都要求撤销凯撒奖的这12项提名，但都没有获得正面回应。法国文化部长李斯特(Franck Riester)则一边强调"才华并不能减轻罪行"，一边警告不应对波兰斯基进行言论审判，因为这名导演至今并没有获判任何刑事罪名。

63岁的德国女演员朗格(Renate Langer)不久前再次在接受媒体采访时控诉波兰斯基。她以及另外五名女性指控波兰斯基曾经在七十年代对她们实施了强奸。这些案件已经过了追诉时效，波兰斯基也予以矢口否认。

不过，这名著名导演倒是承认，曾经在美国与一名未成年女子发生性关系。因为这桩案件，波兰斯基曾经在1977年被捕，但是此后却潜逃离开美国，从而逃脱了刑事诉讼。美方至今没有放弃追捕波兰斯基，但是其引渡请求却在欧洲一再搁浅。

1984年，波兰斯基在其自传中曾经出人意料地坦诚陈述了这桩案件。四年后，受害女性通过民事诉讼获得了波兰斯基的50万美元赔偿金。她自称，波兰斯基曾经恳求她的原谅，她也因此原谅了他。在波兰斯基的支持者看来，这意味着此案可以宣告终结。

2015年波兰克拉科夫一家法庭听证后裁决不将波兰斯基引渡美国

批评者则指责波兰斯基，企图通过荧幕上的蒙冤犹太军官形象，来将自己也打造为"一场阴谋的受害者"--波兰斯基本人也是犹太人，二战期间在大屠杀中幸存。

在影片中，情报局长毕卡尔中校(Marie-Georges Picquart)努力寻找能够证明犹太军官德雷夫斯无辜的证据。而在现实中，历史学家则指出，毕卡尔的作用被影片夸大了。而且，1898年发表"我控诉"揭露德雷夫斯冤案的法国作家佐拉(Emile Zola)，也从未如影片中所呈现的那样与毕卡尔中校会面。

文山/达扬(法新社)