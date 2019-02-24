性侵儿童罪 梵蒂冈财务政主管获刑

（德国之声中文网）澳大利亚维州县法院裁定，现年77岁的澳大利亚红衣大主教乔治·佩尔（George Pell ）犯有性侵儿童罪。他被指控于90年代在墨尔本圣帕特里克大教堂强奸和猥亵两名唱诗班男孩。两名受害者当年分别是12岁和13岁。目前为止，佩尔是被判性侵罪成立的天主教教会级别最高的神职人员。

据报道，1996年年底，两名男孩在周日庄严的弥撒后，躲在神父的圣器收藏室偷饮酒。这一幕被新上任的墨尔本大主教佩尔发现。佩尔随后暴露了他的私处，然后性侵了两名男孩。

在饱受这一遭遇造成的折磨多年后，其中一名现年30多岁的受害者向警方提出了指控。

2017年，佩尔就在澳大利亚被指控犯有历史性的儿童性犯罪。此后教宗方济各允许他请假回澳大利亚为自己辩护。2018年，教宗的发言人对外通报称，教宗已经将佩尔从9人组成枢机主教委员会中除名。但是教会方面对外公布的理由是佩尔"年事已高"。

长期禁止报道

佩尔否认对自己的一切指控。他的辩护律师表示会提出上诉。事实上，去年12月，墨尔本陪审团就已经裁定对佩尔的4项猥亵罪和一项强奸罪罪名成立。由于当时针对佩尔的其它指控还没有结案，澳大利亚法院下达禁令，规定澳大利亚媒体不得对案件进行报道。据《澳大利亚人》报纸报道，当时一些媒体在头版用黑白大字体凸显这件事的重大，却未能提供细节。

维多利亚县法院的一名法官今天解除了对有关佩尔的性侵审判报道的法庭禁制令。

一些年来，很多国家都曝出天主教神职人员涉入性侵的丑闻。教会方面也被指责有意掩盖相关丑闻。直到几天前，梵蒂冈才召开以保护儿童为主题的国际峰会。教宗方济各呼吁教会必须拿出"具体且行之有效的措施"，彻底打击性侵行为。

洪沙/凝炼 （法新社、德新社、路透社）