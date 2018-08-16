性侵丑闻愈滚愈大 大主教：教宗应下台

(德国之声中文网) 一名前梵蒂冈高官呼吁教宗弗朗西斯。他指责教宗方济各5年前就得知美国红衣主教麦卡里克遭性侵指控。但直到上个月教宗才接受这名主教辞职。

教宗在飞回罗马的班机上对记者驳回了信中的指控，并要记者「自行判断」。

2011年至2016年梵蒂冈驻美国大使大主教维加诺 (Carlo Maria Vigano)写了一封长达11页的信提出他对教宗的质疑。这封信週日(8/26)在国家天主教登记处和另一个保守派网站生命网上发表。

77岁的维加诺是一位具有强烈反同性恋观点的保守主义者。他表示，在2013年就已经告诉教宗，红衣主教麦卡里克(Theodore McCarrick )被指控性侵低级别神职人员和神父。他在信中说：「圣父，我不知道您是否认识红衣主教麦卡里克，但如果问主教会众，大家都知道他的长期不良纪录。他对好几代的神学家和神父造成不良影响，教宗本笃十六世也命令他退回到祈祷和忏悔的生活。」

维加诺补充说，他很惊讶地看到麦卡里克不久后代表教堂开始执行任务。据报导，麦卡里克去了中国，并且据称是2014年参与美国和古巴谈判的梵蒂冈中间人之一。

他在信中也反对「教会中存在的同性恋网络」。在信中「同性恋」一词出现了18次，而「儿童」这个词只出现2次。

教宗在爱尔兰乞求性侵受害者原谅

教宗週日结束了为期两天的爱尔兰之行。焦点放在天主教会在全球还有爱尔兰发生的性侵事件。这是自1979年以来教宗第一次访问爱尔兰。

週日稍早，教宗在该国西部的诺克圣母堂举行的一次佈道活动中发表反对性侵的言论，并向人群表示：「对于这些罪行，还有上帝家族中众多其他人感受到的『耻辱与遭出卖』，我乞求原谅。」

在对都柏林凤凰城公园弥撒期间，教宗也对天主教会长期存在和掩盖的性侵事件表示道歉。「对于教会相关负责人，在这些情况下没有採取行动并保持缄默，我们乞求原谅。」他发誓交会将不再掩饰，并表示会将努力防止未来发生类似事件。

于此同时，成千上万的人参加都柏林性侵倖存者和家属的游行活动。此外，数百位民众聚集在爱尔兰西部城镇图尔姆 (Tuam)，参加一个废弃孤儿院的守夜活动。 2014年，在该遗址上发现了一个没有标记的坟墓，其中有大约800具婴儿的遗体，都是未婚妇女在此产下的孩子。

丑闻动摇信众对教会的信心

波士顿环球报一系列可追溯到2002年的儿童性侵害丑闻报导已经动摇了12亿成员天主教会的根基。

主教麦卡里克是第一位因此去职的红衣主教。他因为近期被指控性侵一名16岁男孩罪证确凿而被要求离职。目前为止，他也是面临儿童性侵指控的最高级别的教会官员。另一位红衣主教佩尔 (George Pell)有因为类似案件目前正在澳大利亚接受审判。

本月稍早，美国宾夕法尼亚州大陪审团的一份报告发现，过去70年间，有300名神父在6个教区侵犯了超过1千名儿童。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 “晚上好！” 当选新任教宗，方济各对圣彼得广场上等待的人们致以一句简单的问候：“晚安！”作为天主教廷的元首，他以此奠定了平实的行事基调。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 九人改革委员会 上任伊始，教宗方济各便成立了9名成员的大主教会议，对天主教廷进行组织结构和内容上的改革。主要精神是：教会不是以自身为目的，而是以传福音为宗旨。这也包括，梵蒂冈与普通信众要更加靠近。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 反对对弱势群体的冷漠 从非洲前往欧洲的途中葬身大海的移民，令方济各感到心痛。2013年夏天，教宗来到兰佩杜萨，当时已有数千人希望从那里进入欧洲大陆。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 谦卑的象征 维罗纳的一名神父把自己开了30年的这辆雷诺小轿车送给了教宗。据说，教宗很想用这辆小轿车，但安全人员不允许他这样做。方济各时常传讲“清贫教会”的理念。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 流行明星？ 甚至连非信徒都对教宗的平易近人予以认可，认为方济各与其前任、学术风格的本笃十六世大相径庭。上任10个月，方济各就成为首位登上“滚石”杂志的教宗。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 建立桥梁 在中非与哥伦比亚，方济各参与调停内战各方。在华盛顿与哈瓦那之间，教宗致力于推动关系冰期的结束。在美国与墨西哥之间，他呼吁特朗普不要建墙、要建桥。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 与其它宗教领袖会面 方济各希望建立跨教派、跨宗教的桥梁。他在耶路撒冷哭墙祷告，与大穆夫提会面。在开罗与科普特领袖以及大伊玛目会面。在缅甸他与佛教僧侣谈话，在哈瓦那与俄罗斯东正教领袖会面。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 临时证婚 2018年1月从智利去秘鲁的飞行途中，教宗方济各为一对机组人员临时证婚。他们之前表示打算结婚。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 神职人员性侵丑闻 智利的天主教会处境艰难，特别是性侵丑闻曝光之后。巴罗斯主教（图右）据称长期知情，但却保持沉默。方济各称这是对巴罗斯的诬蔑。后来，方济各对自己的这一表态道歉。但巴罗斯仍继续留任主教。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 梵蒂冈内部的批评声 也有人指责方济各对教廷内部事务过于严厉，有人认为他的路线过于世俗化，还有人批评他的一些“姿态”是为了媒体效果。 作者: Jan D. Walter



夏立民/罗法 (美联社、路透社)