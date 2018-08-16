性侵丑闻愈滚愈大 大主教：教宗应下台

大主教维加诺(Carlo Vigano)再批教宗方济各并要求他请辞。日前教宗在访问爱尔兰时，针对于该国数十年来的天主教徒性侵事件，乞求受害者原谅。
(德国之声中文网) 一名前梵蒂冈高官呼吁教宗弗朗西斯。他指责教宗方济各5年前就得知美国红衣主教麦卡里克遭性侵指控。但直到上个月教宗才接受这名主教辞职。
教宗在飞回罗马的班机上对记者驳回了信中的指控，并要记者「自行判断」。
2011年至2016年梵蒂冈驻美国大使大主教维加诺 (Carlo Maria Vigano)写了一封长达11页的信提出他对教宗的质疑。这封信週日(8/26)在国家天主教登记处和另一个保守派网站生命网上发表。
77岁的维加诺是一位具有强烈反同性恋观点的保守主义者。他表示，在2013年就已经告诉教宗，红衣主教麦卡里克(Theodore McCarrick )被指控性侵低级别神职人员和神父。他在信中说：「圣父，我不知道您是否认识红衣主教麦卡里克，但如果问主教会众，大家都知道他的长期不良纪录。他对好几代的神学家和神父造成不良影响，教宗本笃十六世也命令他退回到祈祷和忏悔的生活。」
维加诺补充说，他很惊讶地看到麦卡里克不久后代表教堂开始执行任务。据报导，麦卡里克去了中国，并且据称是2014年参与美国和古巴谈判的梵蒂冈中间人之一。
他在信中也反对「教会中存在的同性恋网络」。在信中「同性恋」一词出现了18次，而「儿童」这个词只出现2次。
教宗在爱尔兰乞求性侵受害者原谅
教宗週日结束了为期两天的爱尔兰之行。焦点放在天主教会在全球还有爱尔兰发生的性侵事件。这是自1979年以来教宗第一次访问爱尔兰。
週日稍早，教宗在该国西部的诺克圣母堂举行的一次佈道活动中发表反对性侵的言论，并向人群表示：「对于这些罪行，还有上帝家族中众多其他人感受到的『耻辱与遭出卖』，我乞求原谅。」
在对都柏林凤凰城公园弥撒期间，教宗也对天主教会长期存在和掩盖的性侵事件表示道歉。「对于教会相关负责人，在这些情况下没有採取行动并保持缄默，我们乞求原谅。」他发誓交会将不再掩饰，并表示会将努力防止未来发生类似事件。
于此同时，成千上万的人参加都柏林性侵倖存者和家属的游行活动。此外，数百位民众聚集在爱尔兰西部城镇图尔姆 (Tuam)，参加一个废弃孤儿院的守夜活动。 2014年，在该遗址上发现了一个没有标记的坟墓，其中有大约800具婴儿的遗体，都是未婚妇女在此产下的孩子。
丑闻动摇信众对教会的信心
波士顿环球报一系列可追溯到2002年的儿童性侵害丑闻报导已经动摇了12亿成员天主教会的根基。
主教麦卡里克是第一位因此去职的红衣主教。他因为近期被指控性侵一名16岁男孩罪证确凿而被要求离职。目前为止，他也是面临儿童性侵指控的最高级别的教会官员。另一位红衣主教佩尔 (George Pell)有因为类似案件目前正在澳大利亚接受审判。
本月稍早，美国宾夕法尼亚州大陪审团的一份报告发现，过去70年间，有300名神父在6个教区侵犯了超过1千名儿童。
夏立民/罗法 (美联社、路透社)