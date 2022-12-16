急转放开引发疫情海啸 中国向”阴性清零“冲刺？

（德国之声中文网）中国国家卫健委称，中国全境12月18日新增两例新冠死亡病例，均为本土病例，在北京。这是中国政府12月3日公布2例死亡病例后，首次公布新增死亡病例。对此，中国网民纷纷表示数字不可信。有人写道："欺骗已成惯性"，"整天造谣"，"天天在这胡说八道的，你们觉得有意思吗？骗谁呢？自娱自乐？"。一位天津网友质问道，"新增两例？！火葬场通宵排队烧，医院都停不开了....."

明报：12月17日北京染疫在家身亡"就有2700多人"

据香港明报18日援引北京业内人士透露，目前医院停尸间爆满，各殡仪馆24小时不停转焚烧，如市内较大型的八宝山、东郊等殡仪馆，日均能火化300余人，但目前仍积压有2000多具遗体。部分殡仪馆购入冷藏货柜储藏遗体；仅12月17日一天，北京染疫在家身亡"就有2700多人"，丧葬服务费坐地翻倍。

推特上网民上传的视频显示，在八宝山殡仪馆外，众多殡仪馆车辆在排队等候。《华尔街日报》12月17日报道，该报上周五致电北京东郊殡仪馆，接电话的工作人员说，"自从新冠开放以来我们一直是超负荷工作，现在是24小时工作，根本接不过来。"这名工作人员还说，平时他们的业务量，一天也就是30-40位逝者在他们这里安排火化，这回一放开，每天都在200左右。

胡锡进提"感染海啸"

对于官方通报的12月18日的新增确诊人数，网民也表示不相信。比如在疫情尤为严重的北京，官方报告的18日新增确诊仅314例。《环球时报》前总编胡锡进12月18日在微博上写道，"周围的亲朋好友大部分也都染上了"，他的一位在朝阳区一家三级医院工作的医生朋友告诉他，"该院医护人员已有一半以上中招，发热门诊全军覆没"，"他们医院医院发热门诊疫情前每日接待发热病人七八十人，流感季每天一百二三十人，峰值达到过180人。但是本月10日，该院发热门诊创下诊疗481人的历史记录。"在19日的微博中，胡锡进也承认说，"对这次放开封控遭遇的感染海啸，首当其冲的城市肯定准备不足。"他也以积极的表述间接承认了药品挤兑、发热门诊挤兑等问题："今天的一则报道说，退烧药的供应将在元旦之前得到缓解，我相信药品挤兑的问题很快就会翻篇。至于缓解发热门诊挤兑，关键是稳定人心......" 除了北京之外，石家庄、重庆、成都等大城市目前也正在经历疫情海啸。

急转弯下诞生的新十条已经失败

从一开始，习近平就将自己同"清零"的成功联系在一起，并将其作为中国威权制度优越性的证明。直到11月27日，习近平的亲信、当时的重庆市委书记陈敏尔还信誓旦旦地表示要"坚决打好打赢疫情歼灭战"。但就在10天后，为了应付各地已经出现的一连串的新冠暴发、经济和财政上的困境以及11月底民间爆发的罕见的政治抗议，中国突然出现政策大转弯和急转弯，于12月7日公布了所谓优化抗疫新十条，从实际上终结了实行了三年的动态清零政策。而且，由于未做好必要的准备，新十条中的一些条款根本无法执行。比如第二条规定，"除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码"。但从实际操作来看，由于各地迅速关闭了绝大多数核酸检测点，家长和学校很快都发现，这一条根本无法做到。尤其在大城市，托幼机构、学校立即成为集中感染的场所，相应的是，第十条中关于"没有疫情的学校要开展正常的线下教学活动"，"有疫情的学校要精准划定风险区域，风险区域外仍要保证正常的教学、生活等秩序"的规定很快也成为一纸空文。因感染人数大幅增长，许多省市中小学、幼儿园纷纷提前通知放寒假。

新十条中第三条称"具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离"。由于各地方舱的条件一直广为诟病，感染者中绝大多数都选择居家隔离，往往造成一人阳全家阳的情况。

新十条中的第五条"保障群众基本购药需求"，"不得限制群众线上线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物"也是纸上谈兵。新冠疫情三年前爆发以来，中国规定药店不允许售卖治疗上呼吸道不适、感冒、发烧等症状的相关药品。此一规定据称是为防止有人感染新冠后自行治疗而不报告，因此，许多家庭都缺少这样的药品。新十条出台后疫情升温，各地都出现退烧药、感冒药抢购潮、哄抬价格、缺货的情况比比皆是。很多人只能向朋友求助。中国的经济观察网12月11日报道，"北京朝阳、东城、西城等区多家医院的发热门诊前大排长队。在朝阳医院，有市民反馈其排队时间已超五小时。多位抗原阳性市民称：主要因所在社区及周边药店买不到退烧药，只好前来发热门诊寻药。不仅仅是北京，广州、武汉等地也不同程度出现了感冒类药物短缺。"

除了药品挤兑外，上述报道也从一个侧面反映出感染者并没有自行隔离的问题。抗原阳性，说明感染者具有传染性。他们在社会面的活动无疑给感染潮推波助澜。而由于抗原测试盒的缺乏，还有许多人虽然出现发热等症状，也没有办法进行抗原测试，无法确认自己是否感染新冠以及是否处于传染期。有的人带病坚持工作，继续将病毒传给其他人。

新十条虽然提出"加快推进老年人新冠病毒疫苗接种。各地要坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排"，但这一计划远远跟不上疫情发展的速度。截至12月初，中国仍有近六成80岁以上老年人未打新冠加强针。打过加强针的人群，接种时间很多也过去了大半年，甚至一年。目前，北京等地刚于12月16日在几个区启动新冠疫苗第二剂次加强针接种，很多地方尚未开始第二剂次加强针接种。如何保护老年人口成为此番疫情海啸中最大的问题。农村地区缺医少药的情况更为严重。中国国家卫健委2022年12月9日公布的数据称，全国重症医学床位总数为13.81万张，"重症医学床位接近每十万人十张的水平"。然而，重症医学床位不仅需要提供给新冠重症患者，其城乡分布也非常不平衡。农村地区医疗条件仍然落后。随着春节临近，三年来最大的一波返乡潮即将出现，中国农村地区医疗系统面临前所未有的压力。在北京等地，目前已出现大量医院医护人员感染，为避免科室停诊，一些症状不是特别严重的医护人员不得不带“阳”上岗。

法新社在报道中说，中国老人院现在也面临巨大压力，各地绝大多数养老院进行封闭式管理。北京一家私营养老院的经理说，随着社会重新开放，老年护理机构现在只能靠自己了。但是，在物流方面现在却遇到问题。北京的物流运送网络因送货人员的感染而受到影响，想要完全避免病毒也几乎不可能，因为"快递员和送货员几乎都是阳性。即使你消毒或扔掉所有的外包装，也不可能对所有送进来的食物喷洒消毒剂。"

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



从"被动破防"到冲刺"阴性清零"

世卫组织突发卫生事件规划主任迈克·瑞安认为，其实早在中国政府放弃严格的 "新冠清零" 政策之前，新冠病毒就已经在中国"密集"传播了。

而陡然放弃清零政策后，缺乏过渡性的防疫措施更进一步导致已经被动破防的局面更为严峻，让本来就处于新冠病毒蔓延中北京等大城市出现疫情海啸，与世界许多地方逐步放开防控出现的情况不同。

前环球时报总编胡锡进在微博中试图为国家的政策辩护。他说，"在突如其来的感染海啸中，大家彼此帮助，补政府准备之不足，这不是应该的吗？希望政府准备得更好，这是正当的要求，但至于骂得撕心裂肺，怒斥政府"置人民死活于不顾"吗？"

《纽约时报》在题为《从"清零"到感染激增：中国防疫大逆转背后的混乱与压力》一文中写道，"习近平将他之前在大流行病上的成功与'西方的混乱'进行了对比，并以此证明他对崛起中国的宏大叙事：有序、安全、有远见。但他没有计划从'清零'中有步骤地撤退，却让三年被事无巨细管理起来的困惑民众去见机行事。"该报援引康奈尔大学副教授万家瑞说："这种快速反转部分反映了一人专权的程度。但同时也反映了官员试图取悦那个人的程度，并试图朝着他们以为他要去的地方奔跑--实际上是冲刺。"

中国疾病预防控制中心原副主任、国家新冠病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子健12月6日在以"如何理性面对奥密克戎"为主题的网络论坛上表示："当第一波大规模冲击达到最高峰时，我们人群中的感染率可能达到60%左右，最终我们可能80%-90%的人都会经历感染。"美国西东大学（Seton Hall University）外交与国际关系学院全球卫生问题研究中心主任黄严忠12月4日在纽约时报刊文预测，"如果四分之一的中国人口在政府放松警惕后头六个月内感染，最终可能有3.63亿人感染，约62万人死亡。"

对于中国的病例何时达到峰值，专家们有不同的预测。美国健康指标与评估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）的最新预测称，中国的病例将在明年4月1日左右达到峰值，届时大约三分之一的中国人口将被感染，死亡人数将达到32.2万人。

尽管疫情形势如此严峻，中国官媒报道仍然继续为政府歌功颂德。12月18日，中国各大媒体的头条之一就是题为"这三年，感谢国家把咱护的这么好"的小视频。至于中国真实的新冠死亡人数和感染人数，人们完全无从知晓。

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