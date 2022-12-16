急转放开引发疫情海啸 中国向”阴性清零“冲刺？

中国官方报告12月18日北京有两例新冠死亡病例，公众则认为这一统计数字完全不可信。从”被动破防“到多地出现疫情海啸，中国正以专家们也未能料想的速度向”阴性清零“冲刺。
（德国之声中文网）中国国家卫健委称，中国全境12月18日新增两例新冠死亡病例，均为本土病例，在北京。这是中国政府12月3日公布2例死亡病例后，首次公布新增死亡病例。对此，中国网民纷纷表示数字不可信。有人写道："欺骗已成惯性"，"整天造谣"，"天天在这胡说八道的，你们觉得有意思吗？骗谁呢？自娱自乐？"。一位天津网友质问道，"新增两例？！火葬场通宵排队烧，医院都停不开了....."
明报：12月17日北京染疫在家身亡"就有2700多人"
据香港明报18日援引北京业内人士透露，目前医院停尸间爆满，各殡仪馆24小时不停转焚烧，如市内较大型的八宝山、东郊等殡仪馆，日均能火化300余人，但目前仍积压有2000多具遗体。部分殡仪馆购入冷藏货柜储藏遗体；仅12月17日一天，北京染疫在家身亡"就有2700多人"，丧葬服务费坐地翻倍。
推特上网民上传的视频显示，在八宝山殡仪馆外，众多殡仪馆车辆在排队等候。《华尔街日报》12月17日报道，该报上周五致电北京东郊殡仪馆，接电话的工作人员说，"自从新冠开放以来我们一直是超负荷工作，现在是24小时工作，根本接不过来。"这名工作人员还说，平时他们的业务量，一天也就是30-40位逝者在他们这里安排火化，这回一放开，每天都在200左右。
对于官方通报的12月18日的新增确诊人数，网民也表示不相信。比如在疫情尤为严重的北京，官方报告的18日新增确诊仅314例。《环球时报》前总编胡锡进12月18日在微博上写道，"周围的亲朋好友大部分也都染上了"，他的一位在朝阳区一家三级医院工作的医生朋友告诉他，"该院医护人员已有一半以上中招，发热门诊全军覆没"，"他们医院医院发热门诊疫情前每日接待发热病人七八十人，流感季每天一百二三十人，峰值达到过180人。但是本月10日，该院发热门诊创下诊疗481人的历史记录。"在19日的微博中，胡锡进也承认说，"对这次放开封控遭遇的感染海啸，首当其冲的城市肯定准备不足。"他也以积极的表述间接承认了药品挤兑、发热门诊挤兑等问题："今天的一则报道说，退烧药的供应将在元旦之前得到缓解，我相信药品挤兑的问题很快就会翻篇。至于缓解发热门诊挤兑，关键是稳定人心......" 除了北京之外，石家庄、重庆、成都等大城市目前也正在经历疫情海啸。
从一开始，习近平就将自己同"清零"的成功联系在一起，并将其作为中国威权制度优越性的证明。直到11月27日，习近平的亲信、当时的重庆市委书记陈敏尔还信誓旦旦地表示要"坚决打好打赢疫情歼灭战"。但就在10天后，为了应付各地已经出现的一连串的新冠暴发、经济和财政上的困境以及11月底民间爆发的罕见的政治抗议，中国突然出现政策大转弯和急转弯，于12月7日公布了所谓优化抗疫新十条，从实际上终结了实行了三年的动态清零政策。而且，由于未做好必要的准备，新十条中的一些条款根本无法执行。比如第二条规定，"除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码"。但从实际操作来看，由于各地迅速关闭了绝大多数核酸检测点，家长和学校很快都发现，这一条根本无法做到。尤其在大城市，托幼机构、学校立即成为集中感染的场所，相应的是，第十条中关于"没有疫情的学校要开展正常的线下教学活动"，"有疫情的学校要精准划定风险区域，风险区域外仍要保证正常的教学、生活等秩序"的规定很快也成为一纸空文。因感染人数大幅增长，许多省市中小学、幼儿园纷纷提前通知放寒假。
新十条中第三条称"具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离"。由于各地方舱的条件一直广为诟病，感染者中绝大多数都选择居家隔离，往往造成一人阳全家阳的情况。
新十条中的第五条"保障群众基本购药需求"，"不得限制群众线上线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物"也是纸上谈兵。新冠疫情三年前爆发以来，中国规定药店不允许售卖治疗上呼吸道不适、感冒、发烧等症状的相关药品。此一规定据称是为防止有人感染新冠后自行治疗而不报告，因此，许多家庭都缺少这样的药品。新十条出台后疫情升温，各地都出现退烧药、感冒药抢购潮、哄抬价格、缺货的情况比比皆是。很多人只能向朋友求助。中国的经济观察网12月11日报道，"北京朝阳、东城、西城等区多家医院的发热门诊前大排长队。在朝阳医院，有市民反馈其排队时间已超五小时。多位抗原阳性市民称：主要因所在社区及周边药店买不到退烧药，只好前来发热门诊寻药。不仅仅是北京，广州、武汉等地也不同程度出现了感冒类药物短缺。"
除了药品挤兑外，上述报道也从一个侧面反映出感染者并没有自行隔离的问题。抗原阳性，说明感染者具有传染性。他们在社会面的活动无疑给感染潮推波助澜。而由于抗原测试盒的缺乏，还有许多人虽然出现发热等症状，也没有办法进行抗原测试，无法确认自己是否感染新冠以及是否处于传染期。有的人带病坚持工作，继续将病毒传给其他人。
新十条虽然提出"加快推进老年人新冠病毒疫苗接种。各地要坚持应接尽接原则，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率，作出专项安排"，但这一计划远远跟不上疫情发展的速度。截至12月初，中国仍有近六成80岁以上老年人未打新冠加强针。打过加强针的人群，接种时间很多也过去了大半年，甚至一年。目前，北京等地刚于12月16日在几个区启动新冠疫苗第二剂次加强针接种，很多地方尚未开始第二剂次加强针接种。如何保护老年人口成为此番疫情海啸中最大的问题。农村地区缺医少药的情况更为严重。中国国家卫健委2022年12月9日公布的数据称，全国重症医学床位总数为13.81万张，"重症医学床位接近每十万人十张的水平"。然而，重症医学床位不仅需要提供给新冠重症患者，其城乡分布也非常不平衡。农村地区医疗条件仍然落后。随着春节临近，三年来最大的一波返乡潮即将出现，中国农村地区医疗系统面临前所未有的压力。在北京等地，目前已出现大量医院医护人员感染，为避免科室停诊，一些症状不是特别严重的医护人员不得不带“阳”上岗。
法新社在报道中说，中国老人院现在也面临巨大压力，各地绝大多数养老院进行封闭式管理。北京一家私营养老院的经理说，随着社会重新开放，老年护理机构现在只能靠自己了。但是，在物流方面现在却遇到问题。北京的物流运送网络因送货人员的感染而受到影响，想要完全避免病毒也几乎不可能，因为"快递员和送货员几乎都是阳性。即使你消毒或扔掉所有的外包装，也不可能对所有送进来的食物喷洒消毒剂。"
世卫组织突发卫生事件规划主任迈克·瑞安认为，其实早在中国政府放弃严格的 "新冠清零" 政策之前，新冠病毒就已经在中国"密集"传播了。
而陡然放弃清零政策后，缺乏过渡性的防疫措施更进一步导致已经被动破防的局面更为严峻，让本来就处于新冠病毒蔓延中北京等大城市出现疫情海啸，与世界许多地方逐步放开防控出现的情况不同。
前环球时报总编胡锡进在微博中试图为国家的政策辩护。他说，"在突如其来的感染海啸中，大家彼此帮助，补政府准备之不足，这不是应该的吗？希望政府准备得更好，这是正当的要求，但至于骂得撕心裂肺，怒斥政府"置人民死活于不顾"吗？"
《纽约时报》在题为《从"清零"到感染激增：中国防疫大逆转背后的混乱与压力》一文中写道，"习近平将他之前在大流行病上的成功与'西方的混乱'进行了对比，并以此证明他对崛起中国的宏大叙事：有序、安全、有远见。但他没有计划从'清零'中有步骤地撤退，却让三年被事无巨细管理起来的困惑民众去见机行事。"该报援引康奈尔大学副教授万家瑞说："这种快速反转部分反映了一人专权的程度。但同时也反映了官员试图取悦那个人的程度，并试图朝着他们以为他要去的地方奔跑--实际上是冲刺。"
中国疾病预防控制中心原副主任、国家新冠病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子健12月6日在以"如何理性面对奥密克戎"为主题的网络论坛上表示："当第一波大规模冲击达到最高峰时，我们人群中的感染率可能达到60%左右，最终我们可能80%-90%的人都会经历感染。"美国西东大学（Seton Hall University）外交与国际关系学院全球卫生问题研究中心主任黄严忠12月4日在纽约时报刊文预测，"如果四分之一的中国人口在政府放松警惕后头六个月内感染，最终可能有3.63亿人感染，约62万人死亡。"
对于中国的病例何时达到峰值，专家们有不同的预测。美国健康指标与评估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）的最新预测称，中国的病例将在明年4月1日左右达到峰值，届时大约三分之一的中国人口将被感染，死亡人数将达到32.2万人。
尽管疫情形势如此严峻，中国官媒报道仍然继续为政府歌功颂德。12月18日，中国各大媒体的头条之一就是题为"这三年，感谢国家把咱护的这么好"的小视频。至于中国真实的新冠死亡人数和感染人数，人们完全无从知晓。
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