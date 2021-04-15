急刹车：德国传染病防治法增补草案作何规定？

（德国之声中文网）据罗伯特科赫研究所的数据，德国4月22日新增新冠确诊病例29518例，死于新冠的人数新增259人，全境平均每10万人中7日累计确诊为161.1例。这样，自新冠疫情爆发以来，德国累计确诊已达3217710例，共有80893人死于新冠或和新冠有关的疾病。

为阻断第三波疫情，德国联邦议院4月21日表决通过了传染病防治法增补草案。德国联邦卫生部长施潘当天向联邦议员们表示，当前疫情形势“十分的严峻”，仅靠接种疫苗和开展检测不足以遏制住第三波疫情，因此现在必须增加相应措施，以减少人际接触、从而减少感染。342名议员对该增补草案投了赞成票，250名议员反对，64名议员弃权。

新规定最早将于4月24日生效，有效期至6月30日。生效前尚需德国联邦参议院表决通过以及德国总统施泰因迈尔签字。

对全国境内有效的措施

草案一旦通过，联邦政府将有权颁布在德国全境有效的措施。之前，德国16个州可以自行采取不同的措施。

按照增补草案的规定，今后，德国境内的县市只要连续三天满足“平均每十万人七日累计新增确诊人数超100”的条件，就将实施强化防疫措施。这些强化措施主要包括：

1.每个家庭接待访客最多不超过一人，包括在室内及户外，14岁及以下儿童不计入其中。

2.每晚22时至次日凌晨5时实施宵禁，无必要理由（工作、紧急送医、帮助需要照顾的人、照顾动物除外）不得外出。单人外出运动（跑步或散步，不包括开车或乘坐公交）不得晚于24时。

科隆已开始从每晚9点到次日清晨5点施行宵禁

3.只允许无接触的体育运动，除单独进行外，只允许两人一起或和家庭成员一起。

4.关闭近距离接触的服务业，关闭尚在营业的户外餐厅，只允许外带和外送，关闭博物馆及其它设施，但理发店可以继续营业。

5. 一旦平均每十万人七日累计新增确诊人数突破150，目前在零售业实施的需出示新冠检测阴性证明的预约式购物将被叫停，只允许网上/电话订货及取货。但食品零售、药店、书店、日需品杂货店将允许继续开放。市民也被允许在出示新冠检测阴性证明的情况下参观动物园室外部分以及植物园。

6.到校上课必须每周进行两次检测。上述指数突破100时，将分组交替到校。指数突破165时，中小学将改为远程授课。以上规定也适用于职业学校、大学和成人教育学校。

7.不能或不愿居家办公必须说明理由。雇主必须为在办公室工作及从事类似工作的员工提供在家办公的可能性，除非是提出令人信服的运营理由。雇员在无特殊理由——比如居住条件拥挤、受第三方打搅以及技术设备不足——的情况下必须接受在家办公。

如果上述指数连续五天在100以下，将实行各州之前的规定，比如开放户外餐馆、博物馆等等。

不满和抗议

由于传染病防治法为联邦法规，因此，个人想要阻止其执行必须进行费时费力的违宪诉讼。政党要提出违宪诉讼需要得到四分之一联邦议员的同意。执行传染病防治法是各州的任务，并不需要各州议会通过。

德国自民党宣布要向德国宪法法院提交诉讼。选项党称可以通过随时可以操控的指数来限制公民自由，但却没有就操控嫌疑说明理由。绿党批评新的措施来得太晚，难以奏效。左翼党则批评对指数值的设定缺乏依据。

德国联邦议院通过传染病防治法增补草案的当天，8000多人在柏林抗议政府的新冠政策。由于示威者中许多人没有戴口罩并且不遵守社交距离，安全力量要求示威者结束抗议活动并驱散了抗议人群。

（德新社、时代在线等）

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