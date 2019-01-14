急于撇清间谍嫌疑，华为被指“不地道”

（德国之声中文网）继孟晚舟事件后，华为再起波澜，该企业波兰分公司的一名员工被捕，被指控的罪名更为严重："间谍罪"。 与他在1月10日同时被控的还有另一名波兰人。仅一天后，华为就迅速做出回应称，这名被波兰国家安全局逮捕的华为雇员名为王伟晶，因个人原因在当地被查，对华为的全球声誉造成不良影响，公司决定终止同王伟晶的雇佣关系。

在员工遇到麻烦之际，华为与其快速切割的做法引起广泛的议论。有人认为，王伟晶一案目前还只是在指控层面，波兰方面并没有公布证据，更没有进行审判，这种情况下华为便认定员工的行为有错并采取开除的制裁措施，不可不质疑这一决定的合理性。因为假如这是一场冤案呢？假如波兰国安机构搞错了呢？他们难道不是将王伟晶毕业的北京外国语大学说成是"顶级情报学院"吗？

德国的大众汽车公司的"柴油门"丑闻发生后，美国司法机构逮捕了大众美国的总经理，2017年底，持续了数年的官司打下来，法院判处这名经理7年监禁，交罚金40万美金，在此之后，大众宣布解除同这名高官的雇佣关系。当时，大众的行为遭到舆论的谴责，不能在这个时刻落井下石，更何况，经理是在总部授意下才操纵柴油排放指标的吧。但无论如何，大众同雇员的切割发生是在判决之后。

中国的读者则更是将王伟晶事件同华为创办者任正非之女、现任公司财务长孟晚舟被捕一事进行比较。有人在多维相关文章下评论写道，"公主出事，战狼出动。奴才出事，海军洗地。 华而不实，为所欲为。"

有分析人士指出，华为是一家企业，它的做法不过是常见的企业行为。如果王伟晶是个人间谍，不是华为的间谍，华为解除雇佣关系是正确的，只是人们更想知道事实真相，但华为不想让事件发酵从而承担更大的名誉损失。美国和加拿大对孟晚舟的拘捕，则是以华为违反伊朗禁售法令为由，华为是事件的主体，无法分割，因为你不能同你自己分割吧。但公司的决策者在孟晚舟一案里应承担怎样的责任，是一个值得提出的问题，而显然孟晚舟是华为高层决策者之一。

网友觉得华为"不地道"

《环球时报》微博发表了华为解雇王伟晶的声明后，文章下面出现很多跟贴评论，但几个小时后，该文关闭了评论区。取而代之，环时主编胡锡进发表评论力挺华为，称解雇王是"公司在危局中的一种被迫选择"，因为该事件是对"华为声誉的一次突袭"。他呼吁读者，不能被一些想打倒华为的力量忽悠了，华为本想认认真真搞技术，远离复杂的地缘政治，但"地缘政治却找上门来，导致它今天的蒙难"。

胡锡进的观点得到很多人支持，但反对者也不甘示弱，在帖子的数量上双方旗鼓相当。在反对方里，Androidyes写道："这件事华为不厚道！这个敏感的时候，哪怕真的王伟晶违反公司规定，也不能辞。这不是此地无银三百两么？而且人家说到底是因为华为这个公司顶的雷啊！"

"天下降准"：总想着别人会害你，让别人无路可走，那自己也会无路可走。

"张3金水"：本次华为公关0分

"老吉普1975"：卖手机的时候讲爱国，有风险的时候就甩锅！鄙视

"无欲则刚夫斯基"：不管怎么说，华为在声明解除劳动关系的同时，也应该指出别人是否确实触犯了华为规定，给出真相。否则是人都可能拿这事与救女儿相比。

中国外交部：纯粹的个案

波兰国家安全机构对王伟晶的调查将持续3个月。如果罪名成立，王最多可获刑10年。目前，他已不是华为人，但依然是中国公民。周一（1月14日），中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，"波兰方面和华为方面的声明都表示王伟晶案是单纯的个案，我们要求波方立即安排中方进行领事探视，并且以事实为依据，依法依规处理此案，切实保障当事人合法权益和人道主义待遇。"

孟晚舟事件还没有了结，她在取保等待美国作出是否引渡的决定。孟案本身引发了中国同加拿大的关系紧张，期间，至少两名加拿大公民在华案子受到密切关注。那么，中国同波兰之间又会横生出怎样的波折呢？日前，波兰已呼吁欧盟和北约在对待华为的问题上采取一致路线。