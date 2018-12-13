思巴夫：游走于中朝之间的加拿大人

（德国之声中文网）迈克尔٠思巴夫（Michael Spavor）是一位同朝鲜关系密切的商人，中国官方媒体周四已经证实了思巴夫因"危害国家安全"接受调查的消息。加拿大政府则表示，目前无法电话联络到思巴夫本人，周四发给他的短信和电子信也都没有回复。

今年朝鲜领导人金正恩发出欢迎国际社会向朝鲜投资的呼吁，而在这一过程中，思巴夫据信扮演了非常重要的角色。随着对朝鲜的制裁放松以及半岛局势缓和，作为为数不多同朝鲜当局及金正恩本人关系密切的西方人之一，思巴夫尝试唤起国际社会对朝鲜一些经济项目的投资热情。

思巴夫同金正恩建立了良好的私人关系，并在2013年促成美国篮球明星罗德曼的平壤之行，这也使得他本人在东北亚地区享有相当的知名度。

2017年，思巴夫接受路透社采访时表示："这是我人生中一次最奇妙的体验，我们一起度过了整整三天。"当时传出的照片显示思巴夫同金正恩一起在元山经济特区海滨金正恩的私人游艇上一起喝鸡尾酒的画面。

同平壤关系特殊

最迟在2001年，思巴夫就已经开始接触朝鲜。其公司"白头文化交流公司"的官网上还显示，2005年，他曾在平壤生活过一段时间，在加拿大非政府组织在当地开设的一所学校里任教。从那时起，他就可以讲一口流利的、带北方口音的朝鲜语，并同包括金正恩本人在内的许多朝鲜政要建立起了密切的联系。

在严密监控、与世隔绝的朝鲜，思巴夫是能够自由进出该国的少数外国人之一。

今年二月，平壤举行的阅兵式禁止大多数外国媒体参观，但思巴夫则得以在观礼台显要位置落座，并通过网络现场直播了坦克通过市中心的画面。在关注朝鲜问题的观察家、分析师和记者群体中，思巴夫因拥有独特视角和内幕信息一直很受欢迎。

思巴夫的手机上总是会存一些他同金正恩的合影，在他看来，金正恩是一位充满魅力和智慧的领导人。思巴夫并不炫耀他同朝鲜当局的特殊关系，并以其业务重点是文化交流和商业往来为由，拒绝就朝鲜政治问题发表评论。2017年接他曾对路透社表示："在我看来，通过体育交流和非政治类的互动，人们可以认识到，美国和朝鲜民众是可以和平共处的。我认为，加强这类交流最终也会对政治关系产生影响。"

罗德曼与朝鲜的“罗曼史” 带着外交使命？ 周二（2017年6月13日），罗德曼从北京转机再次前往朝鲜。这位56岁的前NBA篮球明星对媒体表示，美国总统特朗普也知道自己的此行，对此非常高兴。而罗德曼此前数次赴朝鲜似乎与金正恩相得甚欢。

罗德曼与朝鲜的“罗曼史” 与最高领导人肩并肩看球 2013年2月28日，朝鲜最高领导人金正恩和前美国NBA球员罗德曼肩并肩在平壤柳京郑周永体育馆观看篮球赛。两人的表情相当愉快，时而高兴地鼓掌。

罗德曼与朝鲜的“罗曼史” 职业篮球员的朝鲜之行 罗德曼当时率领哈林篮球队的职业球员赴朝鲜访问，并与朝鲜体育大学篮球队在平壤柳京郑周永体育馆举行了一场友谊赛。

罗德曼与朝鲜的“罗曼史” 一见如故 篮球迷金正恩在平壤接见了罗德曼，两人互相拥抱。与罗德曼同行的人士表示，金正恩和罗德曼一见如故，双方原本通过翻译人员沟通，最后改以英语交谈。

罗德曼与朝鲜的“罗曼史” 另类篮球外交 朝鲜体育大学球员和哈林篮球队球员混合组成了两支队伍展开比赛，两队的先发球员各有两名美国球员和三名朝鲜球员。

罗德曼与朝鲜的“罗曼史” 篮球迷金正恩 金正恩偕同妻子李雪主与罗德曼一起看球。席间金正恩用手掌拍着桌面，开怀大笑。据媒体报道，金正恩是一名篮球迷，最喜欢的球队是罗德曼过去曾效力的芝加哥公牛队。

罗德曼与朝鲜的“罗曼史” “一生的朋友” 比赛最终以110比110打成平手。罗德曼在比赛结束后，对全场数万名观众表示，金正恩是他“一生的朋友”。

罗德曼与朝鲜的“罗曼史” 破冰之旅 比赛结束，金正恩邀请罗德曼及其他美国球员共进晚餐。金正恩对罗德曼表示，他希望这次罗德曼访问朝鲜能使朝美关系破冰。一名随行的美国媒体工作人员邀请金正恩赴美访问，后者放声大笑。

罗德曼与朝鲜的“罗曼史” 体育交流 在球场上以刺青和穿洞闻名的罗德曼是90年代全球最成功的篮球员之一。关于他酗酒、吸食毒品以及与麦当娜的绯闻也经常登上媒体娱乐版头条。罗德曼此行访问朝鲜，是继年初谷歌执行长Eric Schmidt短暂造访平壤后，最受瞩目的一次访问。美国国务院表示，罗德曼访问朝鲜是“私人行程”，纯粹是体育活动。

罗德曼与朝鲜的“罗曼史” “很棒的小子“ 结束访问行程后，罗德曼表示对朝鲜人的好客留下深刻印象，他还称赞金日恩为人坦诚而且深爱妻子，是一个“很棒的小子”。 作者: 张筠青



制裁状态下的商机

今年九月朝鲜国庆期间，思巴夫曾带领十多名中国投资商和企业家前往朝鲜，除了同朝鲜官员举行会谈之外，他们还参观了一些已经建成和规划中的经济特区。当时随着国际关系的缓和，制裁虽然已经出现一些松动迹象，但华盛顿仍表示会继续维持制裁，直到平壤方面在无核化方面取得实质性进展为止。

本周一，思巴夫最后一次出现在社交媒体上，当时他发文表示，他正准备前往韩国首都首尔去洽谈业务及拜会朋友。但是，这一次他的计划显然落空了。

达扬 / 乐然 （路透社、德新社）