思巴夫：游走于中朝之间的加拿大人

加拿大商人思巴夫被捕发生在中加两国关系的敏感时期，自然引发关注。但更为引起关注的是，思巴夫同平壤政府的特殊关系。
（德国之声中文网）迈克尔٠思巴夫（Michael Spavor）是一位同朝鲜关系密切的商人，中国官方媒体周四已经证实了思巴夫因"危害国家安全"接受调查的消息。加拿大政府则表示，目前无法电话联络到思巴夫本人，周四发给他的短信和电子信也都没有回复。
今年朝鲜领导人金正恩发出欢迎国际社会向朝鲜投资的呼吁，而在这一过程中，思巴夫据信扮演了非常重要的角色。随着对朝鲜的制裁放松以及半岛局势缓和，作为为数不多同朝鲜当局及金正恩本人关系密切的西方人之一，思巴夫尝试唤起国际社会对朝鲜一些经济项目的投资热情。
思巴夫同金正恩建立了良好的私人关系，并在2013年促成美国篮球明星罗德曼的平壤之行，这也使得他本人在东北亚地区享有相当的知名度。
2017年，思巴夫接受路透社采访时表示："这是我人生中一次最奇妙的体验，我们一起度过了整整三天。"当时传出的照片显示思巴夫同金正恩一起在元山经济特区海滨金正恩的私人游艇上一起喝鸡尾酒的画面。
同平壤关系特殊
最迟在2001年，思巴夫就已经开始接触朝鲜。其公司"白头文化交流公司"的官网上还显示，2005年，他曾在平壤生活过一段时间，在加拿大非政府组织在当地开设的一所学校里任教。从那时起，他就可以讲一口流利的、带北方口音的朝鲜语，并同包括金正恩本人在内的许多朝鲜政要建立起了密切的联系。
在严密监控、与世隔绝的朝鲜，思巴夫是能够自由进出该国的少数外国人之一。
今年二月，平壤举行的阅兵式禁止大多数外国媒体参观，但思巴夫则得以在观礼台显要位置落座，并通过网络现场直播了坦克通过市中心的画面。在关注朝鲜问题的观察家、分析师和记者群体中，思巴夫因拥有独特视角和内幕信息一直很受欢迎。
思巴夫的手机上总是会存一些他同金正恩的合影，在他看来，金正恩是一位充满魅力和智慧的领导人。思巴夫并不炫耀他同朝鲜当局的特殊关系，并以其业务重点是文化交流和商业往来为由，拒绝就朝鲜政治问题发表评论。2017年接他曾对路透社表示："在我看来，通过体育交流和非政治类的互动，人们可以认识到，美国和朝鲜民众是可以和平共处的。我认为，加强这类交流最终也会对政治关系产生影响。"
制裁状态下的商机
今年九月朝鲜国庆期间，思巴夫曾带领十多名中国投资商和企业家前往朝鲜，除了同朝鲜官员举行会谈之外，他们还参观了一些已经建成和规划中的经济特区。当时随着国际关系的缓和，制裁虽然已经出现一些松动迹象，但华盛顿仍表示会继续维持制裁，直到平壤方面在无核化方面取得实质性进展为止。
本周一，思巴夫最后一次出现在社交媒体上，当时他发文表示，他正准备前往韩国首都首尔去洽谈业务及拜会朋友。但是，这一次他的计划显然落空了。
达扬 / 乐然 （路透社、德新社）
尽管华盛顿政府强调罗德曼此次朝鲜之行属私人性质，但是这名前篮球明星还带去了一本特朗普的书作为礼物，加上平壤提前释放美国大学生的时间巧合，人们难免会猜测其中的政治意味。 (17.06.2017)