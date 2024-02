怎样香港才不会“玩完”

(德国之声中文网)前摩根士丹利亚洲主席、现在耶鲁大学任教的罗奇(Stephen Roach)上周在《金融时报》上的一篇撰文一石激起层层浪。

罗奇题为"我心痛地说香港已终结"(It pains me to say Hongkong is over)的文章写道,他曾把香港当作自己的家,曾珍视这座城市是活力的堡垒,然而在过去四分之一个世纪里,这一世界主要股票市场的表现却是全世界最差的之一。

国安法"粉碎任何政治自治表象"

他指出,香港的衰落要归咎于三个因素,其中首先是内政因素。林郑月娥执政下错误地提出与中国签订引渡条例,成为一个关键的节点。而中国"以北京为中心"的国安法,则粉碎了任何地方政治自治的表象。香港主权移交后50年的过渡期被拦腰截断。

其次,中国由于"3D"--债务、通缩、人口(debt deflatioin demography)的结构性问题而自身难保,在港上市的中国企业以及香港依赖于内地的服务业均受到"连带损失",导致恒生指数也大幅跳水。

第三则是中美敌对关系等全球因素。

去年8月,罗奇就曾撰文称,中国经济因债务负担沉重,无法再推出大规模刺激计划,中国经济因此面临增长放缓,除非政府能有效地推动消费。

叶刘淑仪归咎美国

罗奇上周在《金融时报》的撰文引发包括港府在内的众多回应。香港立法会议员叶刘淑仪致信《金融时报》称,香港股市持续下跌的根本原因是美国的政策。她称,美国利率上涨导致资金回流美国等。

即将卸任的香港交易所主席史美伦则表示,香港股市近期的低迷表现是由于"宏观经济因素和中国经济放缓","如果宏观环境改变,投资者会重新回来,我确定我们会有更活跃的市场。我们的根基是强壮的,让香港成为一个伟大的金融中心的因素并未改变。"史美伦说,她认为中国经济是"稳定和正在改善中的"。

罗奇本人在X平台回应了上述的评论:对叶刘淑仪,他写道,她"将香港的困境归咎于美联储",这是非常弱的论辩。对史美伦,他则写道,这是他的一位好朋友,已经"认识和尊重她25年了","我有一部分希望她是对的,但我的忧虑是不言自明的"。

谁玩儿完?

港府政务司司长陈国基则强硬地回应称:如果是他(指罗奇)想破坏香港,那就是他玩儿完了,香港不会被他破坏。据港媒报道,陈国基称,美西方不时发表相关负面言论,本港回归之久就有人称"香港已死",香港死了吗?

罗奇则在X平台上写道,一些批评者是"把这件事当成是针对他们个人",而不是以分析的方式去处理。

如果社会畅所欲言,香港就不会"玩完"

香港前运输及房屋局长张炳良则在港媒写道,如果社会可以畅所欲言,香港就不会"玩完"。他写道,罗奇的表态反映的是对香港现况的质疑正在升温。他说,很多过去长期知华亲华的美欧澳学者,近年纷纷变成疑中、反中派,为何如此逆转,国家及香港须予深思,莫轻易诉诸"反共反华势力亡我之心不死"论。

罗奇本人在X平台转发的一篇香港英文虎报的客座评论文章则写道:"许多热爱香港的建制派也表达了类似的看法,只是没有那么直白。…如果一个之前被视为热爱中国的人的批评都不能被容忍,那么设想一下,其他华尔街投资者会如何看待香港目前的转型呢?"

"反驳队"应对"唱衰中国"?

一些媒体在报道此事时,提及港府今年成立了一支"反驳队",推动基本法23条立法的解说工作。特首李家超称,敌对力量针对立法的文宣或再出现。基本法23条涉及国家安全,曾在香港引发大规模抗议。李家超已宣布将于今年完成立法工作。

中国国安部去年底开会称,各类唱衰中国经济是对中国的制度和道路进行攻击、否定,妄图对中国开展战略围堵。一些别有用心者"其真实目的是扰乱市场预期和秩序,阻断我国经济向好势头"。

