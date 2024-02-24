怎样香港才不会“玩完”

（德国之声中文网）前摩根士丹利亚洲主席、现在耶鲁大学任教的罗奇（Stephen Roach）上周在《金融时报》上的一篇撰文一石激起层层浪。

罗奇题为"我心痛地说香港已终结"（It pains me to say Hongkong is over）的文章写道，他曾把香港当作自己的家，曾珍视这座城市是活力的堡垒，然而在过去四分之一个世纪里，这一世界主要股票市场的表现却是全世界最差的之一。

国安法"粉碎任何政治自治表象"

他指出，香港的衰落要归咎于三个因素，其中首先是内政因素。林郑月娥执政下错误地提出与中国签订引渡条例，成为一个关键的节点。而中国"以北京为中心"的国安法，则粉碎了任何地方政治自治的表象。香港主权移交后50年的过渡期被拦腰截断。

其次，中国由于"3D"--债务、通缩、人口（debt deflatioin demography）的结构性问题而自身难保，在港上市的中国企业以及香港依赖于内地的服务业均受到"连带损失"，导致恒生指数也大幅跳水。

第三则是中美敌对关系等全球因素。

去年8月，罗奇就曾撰文称，中国经济因债务负担沉重，无法再推出大规模刺激计划，中国经济因此面临增长放缓，除非政府能有效地推动消费。

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叶刘淑仪归咎美国

罗奇上周在《金融时报》的撰文引发包括港府在内的众多回应。香港立法会议员叶刘淑仪致信《金融时报》称，香港股市持续下跌的根本原因是美国的政策。她称，美国利率上涨导致资金回流美国等。

即将卸任的香港交易所主席史美伦则表示，香港股市近期的低迷表现是由于"宏观经济因素和中国经济放缓"，"如果宏观环境改变，投资者会重新回来，我确定我们会有更活跃的市场。我们的根基是强壮的，让香港成为一个伟大的金融中心的因素并未改变。"史美伦说，她认为中国经济是"稳定和正在改善中的"。

罗奇本人在X平台回应了上述的评论：对叶刘淑仪，他写道，她"将香港的困境归咎于美联储"，这是非常弱的论辩。对史美伦，他则写道，这是他的一位好朋友，已经"认识和尊重她25年了"，"我有一部分希望她是对的，但我的忧虑是不言自明的"。

谁玩儿完？

港府政务司司长陈国基则强硬地回应称：如果是他（指罗奇）想破坏香港，那就是他玩儿完了，香港不会被他破坏。据港媒报道，陈国基称，美西方不时发表相关负面言论，本港回归之久就有人称"香港已死"，香港死了吗？

罗奇则在X平台上写道，一些批评者是"把这件事当成是针对他们个人"，而不是以分析的方式去处理。

如果社会畅所欲言，香港就不会"玩完"

香港前运输及房屋局长张炳良则在港媒写道，如果社会可以畅所欲言，香港就不会"玩完"。他写道，罗奇的表态反映的是对香港现况的质疑正在升温。他说，很多过去长期知华亲华的美欧澳学者，近年纷纷变成疑中、反中派，为何如此逆转，国家及香港须予深思，莫轻易诉诸"反共反华势力亡我之心不死"论。

罗奇本人在X平台转发的一篇香港英文虎报的客座评论文章则写道："许多热爱香港的建制派也表达了类似的看法，只是没有那么直白。…如果一个之前被视为热爱中国的人的批评都不能被容忍，那么设想一下，其他华尔街投资者会如何看待香港目前的转型呢？"

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"反驳队"应对"唱衰中国"？

一些媒体在报道此事时，提及港府今年成立了一支"反驳队"，推动基本法23条立法的解说工作。特首李家超称，敌对力量针对立法的文宣或再出现。基本法23条涉及国家安全，曾在香港引发大规模抗议。李家超已宣布将于今年完成立法工作。

中国国安部去年底开会称，各类唱衰中国经济是对中国的制度和道路进行攻击、否定，妄图对中国开展战略围堵。一些别有用心者"其真实目的是扰乱市场预期和秩序，阻断我国经济向好势头"。

（综合报道）

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