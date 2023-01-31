怎样恢复上海的国际吸引力？欧盟商会给出建议

（德国之声中文网）欧盟商会的主要建议包括，上海需要恢复国际吸引力，其中包括提高上海的人才吸引力和保留能力。文件写道，2022年，由于上海面临跨境旅行限制，新加坡现已成为吸引欧洲跨国公司设立区域总部的主要目的地。不仅如此，越来越多的中国企业选择迁出上海，2022年在新加坡注册的中国企业约有500家。

根据文件，估计约有25%的德国人在2022年疫情封锁结束后离开了上海，而在上海领事馆注册的法国和意大利人当年分别减少了20%。

这一背景下，40%的国际学校教师在2022年末离开中国，相比2021年的30%有所增加，而疫情前的这一数字仅为15%，国外家庭子女获取教育资源质量的下降，进一步影响了上海的总体吸引力。

中国告别清零政策前，欧盟中国商会在上海对2022年商业信心做出一份调查，其中的反馈数据是当年2月收集的，当时，上海尚未经历长达两个月的严格封锁。调查显示，60%的受访企业没有在上海设立亚太区总部；其中12%的企业考虑将亚太区总部迁至上海。数据还显示，旅行限制(32%)和高昂的生活成本(25%)是国外企业不愿在上海设立亚太区总部的主要原因。

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留住人才、降低限制、放宽准入

怎样提升上海的国际吸引力，商会建议，为抵境旅客开通商务"绿色通道"，持续简化工作签证申请流程，助力外企吸引和留住国外人才。

文件批评"僵化的个人和企业税政策进一步降低了上海作为投资目的地的吸引力"。在上海的620家欧盟商会的会员企业将高薪酬和高待遇视为吸引和留住国际人才的最大挑战。文件指出，上海高收入阶层的个人所得税税率为45%，而香港和新加坡分别仅为17%和22%。

上海的自由贸易区普遍受到欢迎，但中国其他地区同样出台了更具竞争力的政策，但上海自贸区的优惠政策仅限于4个行业：集成电路、人工智能、生物医药和民用航空。欧盟商会建议取消这一限制。

在中小企业方面，商会尤其提出对其提供金融支持的建议。在外资投资领域消除准入壁垒，为所有市场参与者创造公平的营商环境。商会2022年的调查报告显示，69%的上海受访企业表示，如果放宽市场准入限制，很有可能会加大在华投资；30%受访企业发现，某些补贴只向中国企业提供。

欧盟商会已是第5次发布《上海建议书》，本次的建议除以上内容外，还包括法律改革、与政府沟通以及语言服务等其它细节内容。文件依据的数字是2022年3月至12月采集的。

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（综合报道）

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