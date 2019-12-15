 怀疑华为协助迫害维族 法国球星宣布终止合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2020

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时政风云

怀疑华为协助迫害维族 法国球星宣布终止合作

2018世足赛冠军队球星格里兹曼决定与华为划清界限。他怀疑华为协助开发侵害新疆维族人权的软件。

Antoine Griezmann Fußball

巴塞罗那球队拒绝对格列兹曼决定终止与华为合作发表评论。

(德国之声中文网) 法国足球运动员格里兹曼 (Antoine Griezmann）周四(12月10日)透过Instagram宣布终止与华为合作，理由是怀疑华为参与迫害新疆维族。

他写道：「在强烈怀疑华为可能会通过面部识别软件协助开发『维吾尔族警报』后，我立即宣布终止与该公司的合作。」

他也说：「本人特此邀请华为公司不仅要否认这些指控，而且要尽快采取具体行动，谴责这种大规模的侵权行为，并利用其影响力来支持对人权的尊重。」

2018年法国拿下世界杯冠军时，格里兹曼是最大功臣之一。他自2017年起担任华为的形象大使，在前俱乐部马竞时也曾与华为合作，像是在2016年展示了一款马竞品牌的手机。他的巴塞罗那队友梅西在今年早些时候也成为了华为大使。

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球星厄齐尔抨击新疆政策、德国科隆队取消中国合作项目，足球政治化是本周德语报刊的一大焦点议题。《法兰克福汇报》感叹，整个西方体育界都向中国市场折腰；《南德意志报》则认为，厄齐尔的批评，至少点破了穆斯林世界缺乏团结。

运动归运动，政治归政治? 最近德国足球员厄齐尔批评中国新疆政策，即便其球队出面割席，也仍未平息事端。美国国务卿蓬佩奥声援厄齐尔，认为中国禁止转播只能藏得了一时，藏不了一世。

厄齐尔在推特上控诉中国欺压维吾尔人，引发了德语报刊的高度关注。《图片报》赞扬厄齐尔这次总算没有在政治上站错队。《每日镜报》批评阿森纳队为经济利益而折腰。《时代周报》则感叹，资本主义统治下的体坛，敢言的运动员注定将越来越少。

虽然英超阿森纳足球俱乐部在第一时间，就与德国前国脚厄齐尔在社交媒体上发表的有关支持维吾尔穆斯林的言论做出切割，但是央视依旧取消了原定于本周末直播的阿森纳同曼城的比赛。

得知此消息后，华为发言人表示，对格列兹曼的决定感到难过，并说：「我们希望向他本人发出邀请，向他解释目前公司内部最高层为解决各级人权、平等和歧视问题所做的工作。」

路透社报导，联合国估计，在中国新疆自治区有超过100万维吾尔族和其他穆斯林被拘留。中国则否认有任何虐待行为，并称其在该地区的营地提供职业培训，并帮助打击极端主义。

格里兹曼 的决定与《华盛顿邮报》12月8日的报导有关，其内容指称，华为测试了一个自动警报软件，能够在监控摄像头识别出主要是穆斯林少数民族的维吾尔族成员。

根据文章内容，这个软件叫做 「维吾尔族警报 」。文章引用了一份据说由华为代表签署的文件，显示华为与一家名为旷视科技（Megvii）的新创公司合作测试开发此软件。

华为12月10日在评论该报道时，表示「完全不能接受」。华为补充说，相关软件功能视由旷视科技所开发，相关文件不是由华为批准，而是由一个分包商批准的。

华为发言人说：「这不符合华为的价值观......我们的技术不是为了识别种族群体而设计的。作为一家公司，不歧视是我们价值观的核心。」

《华盛顿邮报》在回应其原始报道时援引旷视科技的话说，其系统的设计并不是为了针对或标记族裔群体。

Baku: Fußball: Mesut Özil | Europa League Finale | FC Chelsea - FC Arsenal

厄齐尔在10月被排除在英超球队阿森纳的相关联赛之外，他的球迷认为这与他在2019年12月批评中国对待维吾尔族穆斯林的言论有关。

中国会如何回应?

一年前，阿森纳和前德国中场厄齐尔批评了中国对待维吾尔人的做法。厄齐尔是土耳其裔德国穆斯林。

这个事件在中国引起强烈反响，他被从中国的《职业进化足球2020》电脑游戏中删除。中国外交部也谴责他的言论。中国中央电视台也将阿森纳与曼城的英超比赛从节目表中删除。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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