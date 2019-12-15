怀疑华为协助迫害维族 法国球星宣布终止合作

(德国之声中文网) 法国足球运动员格里兹曼 (Antoine Griezmann）周四(12月10日)透过Instagram宣布终止与华为合作，理由是怀疑华为参与迫害新疆维族。

他写道：「在强烈怀疑华为可能会通过面部识别软件协助开发『维吾尔族警报』后，我立即宣布终止与该公司的合作。」

他也说：「本人特此邀请华为公司不仅要否认这些指控，而且要尽快采取具体行动，谴责这种大规模的侵权行为，并利用其影响力来支持对人权的尊重。」

2018年法国拿下世界杯冠军时，格里兹曼是最大功臣之一。他自2017年起担任华为的形象大使，在前俱乐部马竞时也曾与华为合作，像是在2016年展示了一款马竞品牌的手机。他的巴塞罗那队友梅西在今年早些时候也成为了华为大使。

得知此消息后，华为发言人表示，对格列兹曼的决定感到难过，并说：「我们希望向他本人发出邀请，向他解释目前公司内部最高层为解决各级人权、平等和歧视问题所做的工作。」

路透社报导，联合国估计，在中国新疆自治区有超过100万维吾尔族和其他穆斯林被拘留。中国则否认有任何虐待行为，并称其在该地区的营地提供职业培训，并帮助打击极端主义。

格里兹曼 的决定与《华盛顿邮报》12月8日的报导有关，其内容指称，华为测试了一个自动警报软件，能够在监控摄像头识别出主要是穆斯林少数民族的维吾尔族成员。

根据文章内容，这个软件叫做 「维吾尔族警报 」。文章引用了一份据说由华为代表签署的文件，显示华为与一家名为旷视科技（Megvii）的新创公司合作测试开发此软件。

华为12月10日在评论该报道时，表示「完全不能接受」。华为补充说，相关软件功能视由旷视科技所开发，相关文件不是由华为批准，而是由一个分包商批准的。

华为发言人说：「这不符合华为的价值观......我们的技术不是为了识别种族群体而设计的。作为一家公司，不歧视是我们价值观的核心。」

《华盛顿邮报》在回应其原始报道时援引旷视科技的话说，其系统的设计并不是为了针对或标记族裔群体。

中国会如何回应?

一年前，阿森纳和前德国中场厄齐尔批评了中国对待维吾尔人的做法。厄齐尔是土耳其裔德国穆斯林。

这个事件在中国引起强烈反响，他被从中国的《职业进化足球2020》电脑游戏中删除。中国外交部也谴责他的言论。中国中央电视台也将阿森纳与曼城的英超比赛从节目表中删除。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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