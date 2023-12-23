怀疑“人口贩运”法国叫停一架满载印度人的客机

（德国之声中文网）法国检方周五（12月22日）表示，法国警方正在对两名男子进行讯问，此前一架飞往尼加拉瓜的载有300多名印度乘客的航班因涉嫌“贩运人口”而被停飞。

根据巴黎检察官办公室的一份声明，一份匿名举报显示，这架从阿联酋飞来的航班上可能载有人口贩运的受害者。

这架由罗马尼亚传奇航空公司（Legend Airlines）运营的A340飞机本周四在法国东部瓦特里机场加油时被停飞。

乘客们现在情况如何？

巴黎检察官办公室表示，正在对303名乘客以及机组人员进行身份检查。此外，官员们也在检查乘客们的飞行条件和旅行目的。

航班停飞后，乘客们先是被留在飞机上，然后被转移到航站楼，在那里他们被安排了单独的床铺。法国当地政府表示，他们周五在机场过夜。

印度驻法国大使馆在 X（前推特）上发声明说，巴黎当局已经向他们通报了这一情况。该使馆的声明说，使馆团队已经到达并获得了领事访问权。“我们正在调查情况，同时确保乘客的安全。”

（法新社，美联社）

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