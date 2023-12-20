 "快速边境程序"--欧盟就难民政策改革达成一致 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.12.2023

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时政风云

"快速边境程序"--欧盟就难民政策改革达成一致

未来，对难民申请者的审批程序将更严格、更快速。目标是，减少抵达的难民申请者人数。欧盟新达成的改革措施要具体生效，可能还需要两年时间。

Griechenland Abschreckung für Flüchtlinge

希腊一处难民安置点（1月）。“快速边境程序”将需要更多封闭式的营地

（德国之声中文网）既疲惫，又松了一口气：欧洲议会、欧洲理事会和欧委会代表周三早晨在布鲁塞尔齐集在镜头前。经过彻夜讨论，终于就一项全面的欧盟难民审批程序草案达成一致。

欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola）表示，欧盟已就此努力了十年。如今，共由八部分内容组成的草案终于达成一致。"这是自一年前新一届欧洲议会当选以来一个巨大的成功"，梅措拉表示高兴。

这位议长表示，此次通过的改革方案并非完美，而是一个妥协方案，比难民审批程序的现状好很多。她希望由此可以打击右翼民粹政党在2024选举年的势头。"欧洲可以在人们关心的议题上取得进展。"这位议长说道。

Belgien, Brüssel | EU Gipfel

欧洲议会议长梅措拉：历史性的一天

具体落实需要两年时间

新的难民审批程序生效，恐怕尚需时日。首先，议会以及各欧盟成员国需要在4月底以前正式予以批准。然后则需要大概两年时间，在各成员国全面落实相关规定，瑞典的欧洲议员托比（Thomas Tobe）如是说道。他代表基督教民主阵营参与了谈判。

新规则的核心是，所有成员国都有义务在外部边界对所有抵达的移民进行统计和审核。这一审核将确认，移民是否来自难民申请认可率低于20%的国家。

如果来自难民申请认可率低于20%的国家，那么这些移民、包括带小孩的家庭将进入"快速边境程序"。在边境附近的封闭营地里，将在12周内裁决这些移民是否应立即遣返，还是有可能的确需要受到庇护。

Italien Aufnahmelager auf Lampedusa überfüllt

兰佩杜萨（9月）：不堪重负的小岛负担会减轻一些吗？

首次规定欧盟各国之间的"团结义务"

有可能的确需要受到庇护的移民将同那些来自难民申请认可率超过20%的国家的移民一样，进入正常的难民审批程序。负责这些程序的仍是难民首先入境的欧盟国家，这与此前相同。

新的地方在于，首次规定了欧盟27国之间的"团结义务"。负担过重的国家如意大利、塞浦路斯、马耳他和希腊的难民申请者将部分移交给其它国家。如果欧盟北部或东部的国家拒绝接收，那么可以选择提供实物补偿，或者每拒绝接收一名难民申请者，提供2万欧元补偿金。

为确保将完成"边境程序"的人员遣返，欧委会正加大力度同来源国和过境国进行谈判。遣返至所谓安全的第三国也是可能的。迄今为止，只有五分之一应被驱逐出境的人员得以被驱逐。

Ylva Johansson

欧盟专员约翰森：人权得到保障，程序更快速

欧委会驳斥批评

多年致力于促成这一妥协方案的欧盟专员约翰森（Ylva Johansson）坚称，未来移民的处境不会恶化。她强调会对整个过程进行司法咨询。近50个救援组织此前作出强烈批评，认为新规定不实际，会限制庇护权甚至基本人权。

救援组织在一封致欧洲议会、欧洲理事会和欧委会的公开信中阐述了批评的内容。欧盟专员约翰森则承诺，带小孩的家庭如果进入"边境程序"，将会有专门的安置和照顾。

德国政府此前长期反对将带小孩的家庭纳入"快速程序"中，但最终未能贯彻自己的意见。但德国内政部长费泽尔仍称赞谈判结果是欧洲的一大成功。"欧洲如果想要保持内部边界开放，就必须保护外部边界，并实现有效的（难民审批）程序。我们希望阻止地中海上的生灵涂炭以及外部边界上的法治混乱。"费泽尔在柏林说道。

"计划中的改革是违反人权的，会导致欧盟外部边境出现更多苦难、更多推卸责任和更多暴力事件"，大赦国际德国秘书长杜赫罗夫（Julia Duchrow）批评说。"它不会解决现在的挑战，而是会让形势更严峻。"

按照新规则，如果出现"操纵"移民，比如白俄罗斯或者俄罗斯把移民运送到欧盟边界，那么，将无须程序直接予以遣返。大赦国际特别对此提出批评，认为比如意大利可能会指责救援组织"操纵"移民，而拒绝接收沉船的难民。

Salla, Finnland | Asylreform in der EU

俄罗斯与芬兰边境的移民（11月）：“操纵”移民

关键是认可率

根据欧洲统计局Eurostat的数据，新的"快速边境程序"可能会涉及到比如巴基斯坦或委内瑞拉的移民，因为欧盟对来自这两个国家的难民申请者的批准率平均低于20%。来自叙利亚、索马里、马里或阿富汗的移民则会进入正常审批程序，目前这一程序可能持续数年。其认可率明显高于20%。

就土耳其难民申请者而言，目前情况正在发声转变。今年，来自该国的申请人数大幅增加。比如在德国，2022年的认可率为28%，但今年估计会降低到15%。

希腊和意大利还没有承诺建立新的封闭式营地，用于"边境程序"。欧委会在法案中将这些营地成为"接收中心"。匈牙利和波兰则于6月欧洲理事会表决中，拒绝参加"团结义务"。所以，到具体落实的时候，新的难民审批规则可能还会遇到障碍。

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