快时尚法案： 法国再次引领时尚潮流？

（德国之声中文网）法国国民议会3月14日达成罕见的共识，以全票支持的表决结果通过了由执政党联盟提议的遏制快时尚的法案，但这并不意味着所有法国都欢迎政府的做法。

新规定将影响那些每天推出一定数量产品的公司——这一门槛将在稍后通过法令予以确定。政府的目标是遏制快时尚巨头，如来自中国的希音（Shein）和拼多多（Temu）。

根据新法，这些公司必须在其网站上发布清晰可见的信息，说明其产品对环境的影响，并鼓励客户回收物品，否则将面临高达15000欧元的罚款。

新的生态积分系统将对时装公司进行评估。那些表现不佳的时装公司将缴纳每件服装5欧元的初始税，到2030年，每件商品的税款将提高至10欧元。

法国政府表示，将从2025年起禁止对快时尚公司及其产品进行宣传。违反该法将被处以最高10万欧元的罚款。

该法案仍需得到法国参议院的批准，并可能在未来几个月内生效。

我们赢得了一场文化战争

不过，对于时装设计师兼En Mode Climat集团（该集团包括约600家以可持续方式生产时装的公司）主席福尔（Julia Faure）来说，该法案已经是 “好消息 ”了。

她对德国之声说：“我们赢得了一场文化战争，因为快时尚是一场环境、社会和文化的灾难，它就像一个巨大的怪兽，在市场上消灭了除奢侈品行业以外的一切东西。”

福尔认为，政府发出的信号是正确的，因为当地生产的棉质时装获得了良好的生态分数，而在其他国家生产的化纤面料产品则被认为表现不佳。她补充说：“然而，我们需要保持警惕，确保界定快时尚公司的门槛不会定得太高。”

快时尚对生态的影响比大多数消费者意识到的还要严重。德国有收集旧衣服的系统，以便再利用和回收。然而，许多旧衣服被运往缺乏收集系统的国家，最终被填埋。同时，世界银行称，17%到20%的工业水污染是由于服装的染色和处理造成的。

但莫阿提（Philippe Moati）认为，这个门槛不应该太低，以确保它不包括法国品牌。他是巴黎城市大学（Paris Cite University）的经济学教授，也是巴黎市场研究公司ObSoCo的创始人。

超快时尚约占法国时尚市场的3%

莫阿提不同意政府的做法。“根据我们正在进行的一项研究，这些品牌的客户受教育程度较低，经济条件较差。”他告诉德国之声，“对他们来说，能够买得起时装，让他们觉得自己是社会的一份子是很重要的。”

这位经济学家估计，他所说的“超快时尚”约占法国时尚市场的 3%--具体数字不详。

莫阿提说，应该对快时尚企业进行更严格的监管，但要利用现有法律。

他说：“政府应执行法国已有的法律，如时尚产品的两年质保期、禁止以低于成本的价格销售以及使用实际参考价格计算折扣的义务。”

“此外，我们应该对所有纺织品进口征收进口关税，而不是像现在这样只对价格至少在150欧元以上的纺织品征收进口关税。”他呼吁道，并补充说，超快时尚确实有其优点，那就是它生产的每个系列的产品非常少，这也意味着几乎没有滞销产品。

希音（Shein）、拼多多（Temu）、Zara 和 H&M等公司拒绝或未能回答德国之声的采访要求。

法国可以 “引领潮流”

总部位于巴黎的法国时尚学院经济观察站主任明维耶勒（Gildas Minvielle）认为，时间会证明政府的做法是否正确。

他对德国之声说：“这是一个未知领域--我们需要测试什么有效，什么无效。无论如何，提醒消费者注意快时尚对环境的破坏性影响是至关重要的。”

在他看来，议会的一致性投票表明，法国政界人士已经意识到采取行动的紧迫性。他说：“自2022年以来，pret-a-porter等品牌的成衣销售经历了深重的危机，众多品牌申请破产，该法案正是对这一危机的回应。”

“时尚之都法国现在可以引领潮流。这些规则应该扩大到整个欧洲，因为时尚行业是一个欧洲市场。”他说。

国民议会中也有一些不同的声音，比如法国中部卢瓦尔省保守党共和党议员韦莫雷尔-马克斯（Antoine Vermorel-Marques）。

他告诉德国之声：“上世纪80年代，我家乡的时装公司曾雇用约 10,000 名员工，但在将生产外包给亚洲后，这一数字已降至 2,000 人。直到最近，这些公司才开始重新雇佣工人，因为现在的趋势是购买更多本地生产的商品。”

他说：“现在，快时尚对成本造成了新的压力--我们需要采取对策。”然而，这位政治家并不欢迎法案的所有内容。

“禁止广告会阻碍市场，而不是规范市场。我们应该把重点放在生态积分系统上，它将使我们能够考虑到负外部性，即让企业为其产品对环境和社会的负面影响买单。”他说。

气候目标需要更多措施

但 “停止快时尚 ”组织（Stop Fast Fashion）的发言人康达明（Pierre Condamine）认为，新规定的力度还不够。

“定义快时尚的门槛应该直接写入法案，而且要足够低，以涵盖法国公司，如体育用品零售商迪卡侬。”他告诉 德国之声，“如果企业的生态得分为负数，还应该缴纳最低限度的税款，而这一点迄今为止还没有列入规定之中。”

他认为，快时尚公司也应该有义务公布其在法国的销售数据。

他说：“只有这样，我们才能真正了解我们所面临的问题，并努力履行《巴黎气候协定》。”他呼吁法国公民 “每年购买的新款时装不超过5件，而不是像现在这样购买50件”。

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