 「快刀斬亂麻」？23條通過後將如何影響香港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2024

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政治

「快刀斬亂麻」？23條通過後將如何影響香港

香港立法會通過《基本法》第23條草案，從刊憲到通過不足兩週，速度遠超外界預期。聯合國人權事務委員會發聲譴責，有專家向DW分析，港府迫切推動23條或是盼「快刀斬亂麻」令境外各方反應不及。

香港立法會3月19日通過《基本法》第23條草案

香港立法會3月19日通過《基本法》第23條草案

（德國之聲中文網）香港立法會週二（3月19日）三讀通過《基本法》第23條草案，即《維護國家安全條例草案》。

二讀表決前，香港保安安局局長鄧炳強對議員的「高效」審議表達謝意，稱這是「香港社會各界共同努力的成果」。上午辯論開始前，立法會主席梁君彥則稱議員應對於能夠參與23條立法的「歷史重任」感到光榮。

此前，外界原預估23條立法將在4月15日的「全民國家安全教育日」前完成，但實際速度遠超外界預期。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）在3月19日發聲明予以譴責：「令人震驚的是，外界嚴重關切當中許多條文不符國際人權法，儘管如此，立法機構卻加快程序匆匆通過如此影響深遠的法案。」

委員會曾在2022年發表報告，促請港府廢除國安法和煽動罪，批評國安法不符《公民權利和政治權利國際公約》保障的權利及自由，並曾呼籲當局在基本法23條立法時回應聯合國關注。

 

0票反对 “23条”立法通过

全速推進

根據香港1997年頒布的《基本法》第23條，特區政府應自行立法禁止危害國家安全的七類行為，但自主權移交至今23條本地立法一直懸而未決。2003年，前特首董建華曾在任內提出，但民間憂慮侵害自由和人權因而觸發50萬人上街抗議的「七一遊行」。此後數任特首都沒再把這個政治敏感話題提上議程，直至今年初睽違20多年後再度推動。

今年1月31日，香港保安局於就23條立法開展為期一個月公眾諮詢。保安局局長鄧炳強稱，當局收到的意見書中有98.6%支持立法，僅0.72%反對。港府稱，23條立法不僅是香港的「憲制責任」，且有「確實的必要性和急切性」。

諮詢結束約一個月後，政府於3月8日公布23條草案內容，即《維護國家安全條例草案》，並極為罕見地於刊憲同日提交立法會進行首讀和二讀。刊憲不足一周，立法會法案委員會召開多場「馬拉松式」會議，並於3月13日完成逐條審議。

3月19日，香港立法會加開特別會議恢復草案案二讀辯論、全體委員會審議及三讀，並於晚間三讀表決全票通過。

美國喬治亞大學亞洲法中心法律學者黎恩灝向DW分析：「整個立法程序的加速，是由特首李家超參與兩會之後突然發生的，相信北京給了一些相對明確的指示，就是要香港政府盡快完成立法。無論是特首或政府官員、甚至立法會，都是強調『早一日得一日』，似乎這是一個來自北京很清晰的指令。」

他表示，在23條諮詢文件出台後，海外國際與人權組織紛紛表達異議，「相信香港政府看到這個情況，北京也看到這個情況，認為越早立法，可以用一個所謂快刀斬亂麻的方式，令西方國家或一些關心香港發展的公民組織和人權組織，未必有能力即時去回應。」

香港保安局局長鄧炳強

香港保安局局長鄧炳強

劍指「境外勢力」

23條立法量刑相當重，且若涉及「勾結境外勢力」還可能罪加一等。根據法案，叛國、叛亂罪可處終身監禁；勾結境外勢力作出煽動可處10年徒刑；新增的境外干預罪最高可判14年。

聯合國人權事務高級專員的聲明特別指出，有關境外干預的條文及「境外勢力」的廣泛定義，可能對聯合國人權機構與其他人權組織的交往造成更大寒蟬效應。蒂爾克也憂慮，含糊不清的條文可能被濫用來針對記者、研究人員和人權捍衛者。

香港記者協會主席陳朗昇接受DW訪問時表示，預計新例會增加外國傳媒的工作難度。「可能更多外媒會考慮減少駐港人員，一些很敏感的新聞範疇如軍事和外交等，不會再讓在港的記者去碰。因為這條例是嚴厲的，是辣的，外媒都很注意僱員安全。」

法律學者黎恩灝則指，若以國際標準檢視，許多條文定義含糊且牽涉範圍廣泛，將令政府有更多法律工具與詮釋空間，進一步加強對社會的控制。

例如，草案寫明「境外勢力」除了外國政府、境外當局、境外政黨、境外追求政治目的的組織，也包括國際組織以及上述組織的關聯實體或個人，「這些（境外）組織可以不是政府單位，可以是一個普通的海外港人組織，慈善機構或宗教團體、甚至學術機構、傳媒組織等等都可以被包括在內。而在草案裡面，它也沒有一個具體的豁免條款指明什麼團體不屬於境外勢力。」

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泄國家秘密加入免責辯護

此外，「國家秘密」定義也擴大，納入中港經濟、社會發展、科技等資料，若「非法披露國家機密」，最高可判10年；間諜活動則可判20年。法案內更設有域外效力條款，即上述罪名適用於香港以外地區。

有商界人士表達憂慮，特別關於「國家秘密」的範疇擴大，「紅線」越來越難以分辨，擔心可能對外國機構從事研究、企業盡職調查造成負面影響。香港德國商會主席Johannes Hack在條例通過前接受DW訪問，預料金融和處理資料數據的行業會受較大影響，而外資亦需投放更多資源確保業務符合新法規，企業成本將會增加。

香港記協在諮詢期間向政府提交意見書，建議廢除煽動罪或提高定罪門檻、把境外新聞從業員排除於「境外勢力」、確定公眾利益為竊取國家秘密的抗辯理由等，絕大部分都沒有被採納。

最終當局修訂了有關處理國家秘密的罪行，在揭露公共秩序安全或公眾健康的嚴重威脅、嚴重影響政府履職的情況中，加入免責辯護。不過仍須符合多項條件，包括披露該國家秘密的公眾利益要「明顯重於」不披露。

會議期間，有議員以中國醫生李文亮對外披露疫情資訊為例提問，官員確認須用過其他合理替代方法未果，才能以公眾利益為由對外披露。港府一再強調正常新聞工作不受影響，但記協主席陳朗昇認為，當局仍以「非常保守的態度」看待吹哨者行為，也會令公眾對於提供新聞線索予媒體更加卻步。

「我自己其實最擔心，更多年青人會因為擔憂23條而不入行。」陳朗昇憂慮新法例影響的不止於新聞工作者的生存空間，還有整個媒體生態。「大家的自我審查會增加，可以報導的新聞就越來越娛樂化、越來越瑣碎，譬如我們可能會關心藝人私生活，更多談論網上熱話，多於探討真正有公眾利益的新聞。」

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擴執法權阻嚇力強

此外，草案有關煽動叛亂罪的內容，相較現行《刑事罪行條例》中的煽動意圖相關罪行，刑罰有所加重，被認為可能對公眾造成嚇阻效果。

根據草案，意圖引起中國公民、香港永久居民或位於特區的人，對國家根本制度、機構、駐港機構、特區憲制秩序、行政、立法或司法機構的憎恨、藐視或離叛，一經定罪可被判處有期徒刑7年；意圖引起特區不同階層居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意，同樣可被判7年。若涉及「勾結外國勢力」，刑期可增至10年。

草案同時擴大了警察權力，被擔憂可能出現不符比例的執法情況。黎恩灝告訴DW：「即使在港版國安法的執法之下，被捕人士在48小時之內如未被起訴，警方都要將他們釋放，或者純粹扣下護照，但他們仍可享有一定的人身自由，但在23條立法草案裡，基本上從一個最極端的情況來講，一個被捕人士可能連續16天沒有辦法離開羈留的狀態，甚至在最極端的情況是長時間不能夠會見他的律師。」

草案建議賦權對潛逃人士採取撤銷特區護照、扣押在港資產等措施，甚至有機會將支援潛逃人士的在港親友牽扯在內，也可能令海外港人在表達言論自由和公共參與時有更多顧忌。

與外國國安法律有可比性？

針對23條立法，香港法律專業人員協會此前表達「全力支持」，並發文譴責英、美等「粗暴干預」草案容及立法程序。該協會指，維護國安方面相關的法律，美國有超過20部，英國至少14部，「西方國家不斷推出國安法，卻對香港國安法和《維護國家安全條例草案》立法指手劃腳，再次暴露西方國家卑鄙無恥一面及其雙重標準面目」。

香港法律專業人員協會表示，草案內容已「很溫和甚至寬鬆」，且完全符合香港現時實際情況。港府也以外國例子為理據多番駁斥外界對於人權保障的批評。但法律學者黎恩灝指出，如果不考慮制度保障，單純與其他國家比較條文的話，「很容易會被誤導」。

他表示，「和2020年之前有一個很大的分別--我們的議會本來至少有一半議席由民選產生，現在大幅縮減了；我們本來有一個完全享有獨立自主的司法機關，現在有若干的案件--特別是和國家安全有關的案件--都是由特首指定某些法官審理的，整個制度的變更令大眾和傳媒機構或者議會更難監督。」

（綜合報導）

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