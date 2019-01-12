快刀斩乱麻？华为解雇在波兰被捕员工

（德国之声中文网）波兰呼吁欧盟和北约在对待中国网络设备供应商华为的问题上采取一致路线。"在北约内部，也存在针对华为的担忧"，波兰内政部长在接受波兰RMF FM电台采访时说，欧盟和北约应该在这个问题上达成一个统一的立场，此外也必须对是否将华为排除在某些市场之外进行讨论。他说："我们希望和中国之间的关系是良好、深入的合作，而且对于双方来说都应该是具有吸引力的。"
作为网络设备供应商，华为和爱立信、诺基亚等其它行业展开竞争；而在智能手机领域，华为也对苹果以及三星构成挑战。但是在西方社会，华为与中国政府之间的紧密联系常常受到诟病。美国指责该集团为间谍行动助力，美国政府机构也被禁止使用华为提供的网络设备。目前华盛顿正在考虑是否也禁止美国企业使用华为设备。华为一再驳回相关的指控。
在波兰安全部门因间谍嫌疑而逮捕了一名供职于华为的中国公民之后，华为方面周六表示，已经终止与这名员工之间的雇佣关系。据官媒报道，华为方面声明指出，王伟晶"因个人原因涉嫌违反波兰法律而被逮捕调查，该事件对华为的全球声誉造成了不良影响"，因此华为作出了上述决定。据悉王伟晶原任华为波兰有限公司的公关部部长。
周五，波兰当局逮捕了王伟晶和另一名波兰人。王伟晶被指控与中国情报部门合作。另外一名被捕的波兰人据称是电信运营商Orange波兰分公司的工作人员，以前曾经在波兰国家安全局的数字安全领域担任高级职务。如果指控罪名成立，两人可能会面临最长十年的监禁。据波兰电视台TVP报道，安全人员还搜查了华为波兰分公司以及Orange公司的办公室。
在华为员工被波兰逮捕之后，中国外交部发表声明，"高度关注王伟晶被波兰内部安全局拘押"，并称中国驻波兰大使馆已经"第一时间约见波外交部，要求波方尽快向中方就案件情况进行通报"。华为公司也强调，始终遵守业务所在国家的法律规定。
这一事件可能会导致中国和西方国家之间的紧张关系继续加剧。澳大利亚和新西兰已经禁止华为进入5G业务领域。包括挪威在内的其它西方国家也审核是否允许华为继续提供通讯网络设备。德国也对与华为之间的合作存在顾虑，一些政界人士也在敦促展开有关是否将华为排除出德国5G建设的讨论。
禁不禁华为？这是个问题！
分析人士认为，虽然不少亚太国家已经响应华盛顿的号召，加入到禁止华为的行列中，但是欧洲内部则存在一定分化，其中的一个重要原因是华为在5G领域很具有吸引力，远远领先于爱立信、诺基亚和三星。
"运营商其实已经在寻找替代方案，但是他们意识到华为目前具有更高的创新能力，也许是5G业务更好的选择"，评级机构惠誉集团旗下的惠誉解决方案（Fitch Solutions）的经济分析师提利恩（Dexter Thillien）说。
德国电信（Deutsche Telekom）此前宣布与华为合作在波兰建设5G网络，但是没有提到在德国本土是否也有此计划。
对于华为来说，欧洲是一个关键性的市场。在2017年，该公司在欧洲、中东和非洲地区的营业额占到整个集团销售总额的27%，这其中主要业务来自于欧洲电信运营商。
雨涵/李鱼（路透社、德新社）
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华为引争议 海外屡碰壁
涉伊朗 任正非之女被扣留
华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。
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“违反制裁令”
在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。
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华为在伊朗的业务
华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。
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华为争议
美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。
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“对美国国家安全构成威胁”
2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。
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华为手机也受阻
除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。
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5G网络
2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。
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南洋小国成为大国竞技场
同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。
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英国起疑心
在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。
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华为嘴边的德国蛋糕
德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。
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华为引争议 海外屡碰壁
台湾继续维持禁令
台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。
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“共享数据”
除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。
作者: 苗子, 文山