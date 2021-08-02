忧触国安法 台湾不参加香港同志运动会

（德国之声中文网）全球最大的LGBT体育和文化活动“同乐运动会”（Gay Games）明年将在香港举办。但台湾同志运动发展协会（TGSMA，简称台湾同运会）表示，由于担忧运动员及工作人员在香港挥舞台湾国旗或使用台湾名称可能触犯香港国安法，将不会组队参加2022年第11届同乐运动会。

台湾同运会理事长杨智群表示：“我们不认为能以台湾名义参加，也为了确保运动员的人身安全，所以我们决定不派国家代表队。”

杨智群称，台湾同运会将为所有想以个人名义参赛的台湾选手提供协助，但不会积极鼓励个人参与，原因是在香港国安法下可能因任意借口被逮捕，运动员的人身安全无法获得保障。

在香港2019年爆发大规模民主示威并演变为警民暴力冲突后，北京迅速出台香港国安法，并以此大幅限缩民主派及异议人士的活动空间。杨智群担忧，台湾运动员若表达想法很可能会“越过红线”。

专制的北京将民主台湾视为领土的一部分，并不排除必要时实施武统。中国迄今强硬反对台湾在国际舞台上使用“台湾”或“中华民国”的名称。台湾因此只能以“中华台北”的名义参加奥运等国际体育赛事，无法挥舞国旗或播放国歌。此次台湾在东京奥运会上创下史上最佳成绩，再次掀起台湾内部针对奥运正名的讨论。

2018年巴黎同乐运动会期间，台湾首次组代表队参赛。参赛者透露曾受到主办方施压不要举台湾国旗。据关键评论网报道，台湾同运会在当年七月底发现官方网站上的名称遭到修改，从“台湾（中华民国）” 被一路改为“台湾（中华台北）”、“中华台北” 、“台北”。但最终台湾队仍在开幕游行中带着国旗登场，并且高举“台湾：第一个婚姻平权合法的亚洲国家”横幅。当时美国及法国队中都有队员挥舞台湾国旗声援。

台湾以“台湾站出来”(Taiwan Comes Out)与同志“出柜”(Come Out)为诉求参加2018年第10届国际同志运动会

触法的风险

香港将在2022年11月11日至11月19日举办第11届同乐运动会，主旨为“在多元中团结”。同乐运动会以奥运为蓝本，邀请LGBT以及异性恋运动员共同参与，以宣扬包容和性别平权的信息。同乐运动会过去由美国、加拿大、荷兰、德国、法国等西方国家举办，2022年是首次在亚洲举行。

同乐运动会在一份声明中称，将会遵循惯例称台湾为“中华台北”或“台湾地区”。主办方表示欢迎台湾及台湾同运会的运动员参赛，但也强调：“我们无党派和无政治立场，并要求所有参赛者和游客在香港停留期间尊重和遵守当地法规及文化。”

鉴于香港国安法禁止任何被视为颠覆政权或分裂国家的行为，并且适用于所有国籍人士，运动员若批评中国可能存在风险。

2017年，即香港爆发反送中示威的两年前，香港击败其他申办城市获得第11届同乐运动会主办权。

法新社指出，虽然香港自称“亚洲的国际都会”，但其法规中仍存在歧视LGBT群体的条文。尽管有多项法院裁决表明必须终结法规中的偏见，香港目前仍未承认同性婚姻，也没有基于性别平等的反歧视法。

许多香港亲民主派政治家都是同性平权的倡导者。但多数知名的民主派活动人士都遭到监禁、逮捕或已流亡海外。

另一方面，台湾立法院在2019年通过同性婚姻草案，开创亚洲同性婚姻合法化先河。

（法新社）

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