忧被利用 柏杨遗孀：将停止发行《丑陋的中国人》

（德国之声中文网）台湾作家柏杨创作的《丑陋的中国人》最先于上世纪80年代在台湾出版，主要批判了中国人的劣根性和国民性，例如"脏、乱、吵"、"窝里斗"和"酱缸文化"等。它在华人世界曾一度引起轰动。

如今，柏杨的遗孀张香华宣布将永远停止发行该书。今年82岁的张香华周四（11月18日）向中国官媒《环球时报》解释道，可以说《丑陋的中国人》矛头直指当时在台湾的国民党官场，读这本书不能脱离当时的时代背景，一定要有相应的历史知识储备。"柏杨生前说'当中国进步了，那就可以不要看这本书了'，意思是说当中国人不再沉溺于过去的封闭、保守、做事不实在的毛病里，我们就会有新的目标要追求，这本书就应该废掉。"

《环球时报》在采访文章中写道："让张香华下定决心的更重要原因是：民进党当局企图利用柏杨的作品搞'去中国化'。因此，她把自己的这一决定当成是和民进党当局的一次"直球对决"。

张香华还指出："蔡英文曾说自己是中国人，因为是读中国书长大的，可是她现在的言行完全不是这么一回事，所以我觉得这个人不可靠。民进党当局在课纲中推行'去中国化'，这是在毁坏我们的民族"。

拒绝《丑陋的中国人》选入台湾教科书

台湾《中国时报》于一周前的11月11日也报道了张香华决定停止发行该书一事。张香华当时表示，《丑陋的中国人》如今应"功成身退"，与台湾的远流出版社、中国的人民文学出版社于2024年合约到期后，不再发行此书。

据报道，远流出版社近日收到龙胜文化合约，希望授权将《丑陋的中国人》摘文选入中一教材。本身也是作家的张香华直言，不同意授权的一大原因，在于对现在台湾教育和新课纲"去中国化"甚至"反中"的无法苟同。

张香华还批评如今台湾的国文、历史教材删减文言文，以"东亚史"观点取代"中国史"，根本是执政者"去中国化"的教学策略，没有中华文化的价值观与认同前题，她认为，收录《丑陋的中国人》其心可议，担心"利用其书名来辱华"，因此虽自2016年以来持续收到教科书的授权邀请，她一律拒绝。

张香华眼中的两岸差异

张香华在接受《环球时报》采访时还提到两岸的差异。她认为：与大陆的进步相对应的是，"丑陋的中国人"在台湾岛仍然存在。张香华介绍："我在机场听到台湾同胞讲话很吵，生怕人家不知道她的包包花了多少钱"，而日前陈时中被披露未戴口罩聚餐唱歌的视频，恰恰是《丑陋的中国人》书中所批判的，"他完完全全就是那种最丑陋的中国人！"

当被问及与民进党当局"直球对决"会不会担心个人安全时，张香华说，这就是她愿意接受媒体采访的原因，"民进党寡廉鲜耻搞'绿色恐怖'，所以在媒体上发出自己的声音就是一种自我保护"。

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