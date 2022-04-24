 忧虑疫情 中国股市齐跌 | 经济纵横 | DW | 25.04.2022

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经济纵横

忧虑疫情 中国股市齐跌

中国股市周一（4月25日）明显趋弱，沪深300指数创23个月新低，上证综指在关键的3000点徘徊。市场分析家指，“动态清零”抗疫政策和市场资本低迷挫杀投资者情绪。

BDTD l China Coronavirus l Lockdown in Shanghai

上海继续大面积封城，投资者忧市场将持续低迷

（4月25日）周一收盘时，沪深300指数下跌2.2%至3925.30点，而上证综指下跌2.4%至3,012.18点，双双销蚀刘鹤副总理3月16日做出支持经济和金融市场承诺以来的所有涨幅。   

香港恒生指数下跌2.6%，至20103.67点。香港中国企业指数下跌2.7%，至6,781.49点。

路透社报道说，中国国有银行今天起下调存款准备金率，此前，监管机构已鼓励小型银行这样做，不过，此举尚未能提振市场情绪。 中国人民银行表示，将加大对经济的支持力度，维护市场稳定，该行一官员表示，国家应采取措施减轻疫情对经济的影响，力争年度经济增长率超5%。 

市场分析师和交易参与方指，关键要看北京是否会放宽正恶化增长前景的动态清零政策，而准备金率下调和降息幅度均低于预期，使市场失望。

周一股市显示，大多数行业下跌，资源股领跌下滑4.7%，半导体和新能源股均跌约3.8%。因存款利率调低预计将损害其利润率，金融机构跌2.8%，其中招商银行跌幅达6.4%，该行原行长田惠宇 "涉嫌严重违纪违法"，正被调查。

封城数周的上海尚未完全控制住疫情；北京在确诊11起染疫新病例后，周一起对其最大城区--朝阳区所有居民实行三轮核酸检测。  

在香港股市，恒生指数、恒生科技指数盘中跌幅均超过2%。海底捞、招商银行H股等大幅下挫。

（路透社）

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