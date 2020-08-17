忧白俄罗斯暴力镇压 欧盟罕见召紧急峰会

(德国之声中文网) 欧盟通常不会召开紧急峰会讨论外交政策，但在白俄罗斯大规模示威不断的情况下，欧洲理事会主席米歇尔 (Charles Michel)周一(8月17日)通过视频会议，呼吁在8月19日召开特别大会。

他在推特上写道 :「白俄罗斯人民有权决定自己的未来，自由选举他们的领导人。对示威者的暴力是不可接受、不能被允许的。」

他在波兰和捷克施压下发起这个会议。上周欧盟外长讨论白俄罗斯问题时，这两个成员国曾呼吁召开紧急峰会。

德法元首都开腔谴责白俄罗斯政府武力镇压和平示威。德国总统施泰因迈尔 (Frank-Walter Steinmeier)表示，钦佩和平示威者的勇气，呼吁白俄罗斯总统卢卡申科走对话的道路，不要诉诸暴力又说当地军队不应该 「对自己的人民犯下暴力罪行」。

正在地中海度假的法国总统马克龙(Emmanuel Macron)也在推特上说，欧盟不得不为 「数十万白俄罗斯人和平抗议，要求尊重他们的权利、自由和主权 」而挺身而出。

促卢卡申科下台？匈牙利或反对

有欧盟成员国呼吁白俄罗斯重新举行选举。德国政府发言人塞伯特 (Steffen Seibert)表示，欧洲安全与合作组织 (OSCE)可协助审查投票。白俄罗斯是欧安组织的成员，该组织自2001年以来一直向该国派遣选举观察员，但该组织表示，明斯克没有邀请其任何代表监督8月9日的投票。

目前担任欧盟理事会轮值主席国的德国，在当前危机中扮演着调解人的角色。政府发言人塞伯特表示，德国总理默克尔上周末已与欧洲伙伴讨论白俄罗斯局势。

不过，欧盟迄今尚未明确要求卢卡申科下台，特别会议后会否发出类似声明，将取决于成员国能否达成共识。欧盟驻布鲁塞尔的外交官表示，他们希望是次峰会能向白俄罗斯反对派发出强烈的团结信号。

但此举或遭匈牙利反对，该国与卢卡申科关系良好。匈牙利外长西齐亚尔托 ( Peter Szijjarto)上周曾呼吁各方与明斯克进行对话。

反对派领袖吁倒戈

与此同时，在8月9日大选后逃往立陶宛的白俄罗斯反对派领袖齐哈努斯卡娅 (Sviatlana Tsikhanouskaya) ，在8月17日发表视频讲话，称已准备好领导国家，「我本来不想当政治人物，但命运决定了我得站在第一线对抗专制统治和不公正。」。

反政府示威造成大规模警民冲突，至少2名示威者死亡，约7千人被捕。视频和照片显示，大批获释示威者身上有伤，或曾遭受酷刑对待。当局否认警暴的指控，但示威者扬言提告。

白俄罗斯8月9日举行总统选举，已在位26年的卢卡申科第六度当选总统，获得80%选票，其对手齐哈努斯卡娅只有10%。反对派抨击他选举舞弊，首都明斯克及全国多地有数以十万计民众上街示威，遭警方武力镇压。

邹宗翰/李澄欣 (综合报导)

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