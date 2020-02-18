忧疫情蔓延新疆 海外维人吁关闭再教育营

(德国之声中文网) 当新冠病毒持续在全球扩散之际，一个海外的维吾尔人权组织表示他们陆续在社交媒体上，看到描述新疆当地居民挨饿与食物短缺的文章与视频。 总部位于美国华府的「维吾尔人权项目」(Uyghur Human Rights Project) 周三举办记者会，表示近期在中国海内外社交媒体上出现的证据，让他们担忧一旦新冠病毒在新疆爆发，将对当地维吾尔社群带来严重影响。

中国官方数据显示，目前新疆有76个新冠病毒确诊案例，与2个死亡案例。 然而，海外的维族人担忧，当超过百万维吾尔人被集体关在生活条件非常差的再教育营内时，一旦营内有人感染新冠病毒，所有被关于再教育营中的维吾尔人都极有可能染上这传染性极高的病毒。

维吾尔人权项目的主任卡纳特 (Omar Kanat) 在记者会上表示：「当今年初中国各地开始爆发新冠病毒疫情时，海外的维吾尔人便担忧一旦病毒进到再教育营，这很可能会毁了整个维吾尔人社群。 如同德国的新疆议题专家郑国恩 (Adrian Zenz) 之前提到，新冠病毒疫情可能替新疆维吾尔人受到的人权迫害增添更多危机。 」

维吾尔人权项目的报告表示，新疆政府在1月24日乌鲁木齐出现两起新冠病毒案例后，便开始在新疆许多地区施行大规模的封锁。 该组织说，可靠消息显示，新疆当地居民多半在未被政府正式通知的情况下，便被强迫在家隔离。

报告中提到一篇由名为「鸡哥同学」的网名所发布的文章，除了描述新冠疫情爆发后，新疆当地封锁的情形外，文章也包含数张新疆当地官员，把含有「居家休息、祝您健康」字样的封条贴在居民的家门口。 维吾尔人权项目的资深经理安德森 (Elise Anderson) 分析，这些封条都被贴在两扇门的正中间，代表只要有人尝试在封锁期间离开家中，他们开门时便会毁坏封条，让政府能轻易得知哪些人违反了封锁期间的规定。

此外，该报告中也分享了两段视频。 其中一段视频内容显示，一名维吾尔男子不断高喊他自己在挨饿，家中也有三个人正在挨饿，过程中这名男子数度用头去撞击柱子与地面。 另一段视频则是显示一名年轻女性用中文追问一名走在路上的年长维吾尔男性，表示她不清楚这名男子从哪栋楼走出来，她试图叫这名男子返回住处，但他不理会。 这名年长维吾尔男子转过身表示：「挨饿时要怎么办？ 难不成要我吃墙壁吗？ 」

维吾尔人权项目的安德森表示，该组织透过分析影片中维吾尔人的口音与周遭建筑物的风格，判定了影片的真实性。 此外，她表示第二段影片中，年轻女性提出的问题显示，她认为该年长维吾尔男性不该在外行走。 这样的规定与自由亚洲电台维语组之前报导中提到的强制居家隔离相符，显示维吾尔人除飞得到官方许可，否则不能随意的离开家。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



再教育营中令人担忧的卫生条件

维吾尔人权项目也邀请了曾被关于再教育营中的维吾尔女性米日古丽·图尔逊 (Mihrigul Tursun) ，分享再教育营内的卫生条件。 图尔逊表示，大部分维吾尔人都被关押在处于地下楼层的房间，所以房内的通风设备是很差的。 而被关押期间，除非维吾尔人要按照规定服用再教育营给的药物，不然她们平常是不能喝水的。

她说：「管理再教育营的人不给我们蔬菜、水果或肉。 我们每天得到的食物，是一个拳头大小的馒头。 因为一个房内挤了将近60个人，所以大部分维吾尔人每天都处于睡眠不足的状态。 我被关押期间，至少有8个维吾尔女性因体力不支而倒下。 负责管理再教育营的人员会将她们拖出去，我们也无从得知她们是生是死。 」

维吾尔人权项目在新冠病毒的特别报告中表示，他们担忧再教育营内拥挤且不通风的卫生条件，很可能成为滋长新冠病毒的最佳场域，进于感染大量维吾尔人。 此外，他们也担忧，在新疆政府于当地实施强制隔离的前提下，维吾尔人或其他少数民族穆斯林会因长期饥饿而违背政府的指令，冒险外出寻找食物，因而受到更严厉的责罚。

该组织表示：「我们已向世界卫生组织与美国国务院表达我们的担忧，希望他们能推动相关法案来处理这个情况紧急的人权危机。 」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)