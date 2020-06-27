忧港人"从此噤声" 欧盟领导人"深表遗憾"

中国人大常委会全票通过了香港《国安法》，引发多方批评。欧盟理事会常任主席米歇尔担心该法会破坏“法治原则”，而欧盟和英国都表示将与国际伙伴磋商采取应对措施。香港民运的青年代表人物邝颂晴对德国之声表示，担心港人从此“开始自我审查”。
（德国之声中文网）欧盟强烈批评中国人大常委会批准港区《国安法》。理事会常任主席米歇尔周二在布鲁塞尔表示，"我们对这一决定深感遗憾"。他称，欧盟向中方表达了对这一法律的深切忧虑。
欧委会主席冯·德莱恩表示，欧盟将与国际伙伴磋商采取反应措施。一般预期，该法会在９月６日香港立法会选举前开始生效。
德国人权事务专家表愤怒
德国联邦议院人权委员会主席延森（Gyde Jensen，自民党籍）严厉抨击中国这一港区新《国安法》。她在柏林表示，"情况越来越明显，这一新法是给北京开出的一张空白支票，好让其迫使所有批评者噤声。"
延森指出，"一国两制"原则"由此成为历史"，在国际法意义上所保障的港人基本权利和自由权利不再存在。根据"一国两制"原则，作为前英国直属殖民地的香港在1997年主权移交中国后实行自治。
延森表示，中国在香港从此实行一种无法预料的恣意妄为的统治，并纯粹出于掌权考虑使公民社会噤声。她指出，中国党和国家领导人习近平用该法"剥夺了自由城市香港的灵魂"。她批评说，联邦政府总理默克尔迄今未对香港所发生的事情做出强硬表态，令人汗颜。她强调，联邦德国政府无疑应站在港人一边。
延森还指出，中共一直在制造让德国政府和欧盟无言以对的既成事实。她呼吁，现在必须在欧洲和德国层面对负有责任的中、港官员实施个人制裁，德国政府还应评估放宽在德港人签证及居留条件的可行性，向他们提供保护。
英国：急需看到法案内容
作为香港的前宗主国，英国表示对中国通过香港国安法“深表担忧”。英国外交大臣拉布（DominicRaab）周二在议会上称，“我们正在与我们的国际伙伴、与欧盟、G7紧密合作，事实上，我们很快就会在联合国人权理事会向志同道合的伙伴们提出这个议题”。
英国首相约翰逊的发言人则表示，英国急需看到该法案具体内容，来判断这是否违反了中英联合声明，然后再做出进一步决定。
北约：中国与我们价值观明显不同
北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）也在周二针对港版国安法的通过表态称，中国正在瓦解香港的自治，“很明显，中国与我们认同民主、自由、法治的价值观不同”。
“大赦国际”等人权组织也对北京提出批评。大赦国际发声明称，香港国安法“是香港近代史上最大的人权威胁。从今天起，中国将使用恐惧来治理香港”。
港首林政月娥为新法辩护
现任香港特别行政区长官林郑月娥对中国制定的这一港区《国安法》作了辩护。林郑月娥周二对在日内瓦举行的联合国人权理事会视频会议表态说，该法无损于香港的高度自治、言论自由、新闻自由及示威自由等重要权利将继续得到保障。
林郑月娥指责所有那些批评中国这一立法的国家采取双重道德。她称，指责中国的国家都为保障本国安全立法，怎么可以设想，中国不该有权保护国家的每一个角落。
担心香港开始“自我审查”
获中国人大常委会全票通过的港区《国安法》针对被北京视为颠覆、分裂或恐怖主义行为。根据该法，所谓与国外势力"秘密勾结"的行为也将受到惩罚。民主反对派担心，自己是该法的矛头所向。港区《国安法》被认为是迄今对香港特区自治权的最大干预。
香港公民团体「鍵盤戰線」（Keyboard Frontline）的發言人鄺頌晴（Glacier Kwong）在接受德国之声电视采访时表示，该法的通过意味着“一国两制的终结”，黄之锋、罗冠聪这样的活动人士可能很快被捕，“最可怕的是人们现在会害怕发声、害怕在七一上街示威，他们的言论自由、集会自由将会消失”。
鄺頌晴表示，担心香港人可能开始自我审查，不敢发声，“这将是对我们的自由真正的毁灭性打击”。
凝炼/王凡/李鱼（德新社，路透社，法新社等）