忧港人"从此噤声" 欧盟领导人"深表遗憾"

（德国之声中文网）欧盟强烈批评中国人大常委会批准港区《国安法》。理事会常任主席米歇尔周二在布鲁塞尔表示，"我们对这一决定深感遗憾"。他称，欧盟向中方表达了对这一法律的深切忧虑。

欧委会主席冯·德莱恩表示，欧盟将与国际伙伴磋商采取反应措施。一般预期，该法会在９月６日香港立法会选举前开始生效。

德国人权事务专家表愤怒

德国联邦议院人权委员会主席延森（Gyde Jensen，自民党籍）严厉抨击中国这一港区新《国安法》。她在柏林表示，"情况越来越明显，这一新法是给北京开出的一张空白支票，好让其迫使所有批评者噤声。"

延森指出，"一国两制"原则"由此成为历史"，在国际法意义上所保障的港人基本权利和自由权利不再存在。根据"一国两制"原则，作为前英国直属殖民地的香港在1997年主权移交中国后实行自治。

延森表示，中国在香港从此实行一种无法预料的恣意妄为的统治，并纯粹出于掌权考虑使公民社会噤声。她指出，中国党和国家领导人习近平用该法"剥夺了自由城市香港的灵魂"。她批评说，联邦政府总理默克尔迄今未对香港所发生的事情做出强硬表态，令人汗颜。她强调，联邦德国政府无疑应站在港人一边。

延森还指出，中共一直在制造让德国政府和欧盟无言以对的既成事实。她呼吁，现在必须在欧洲和德国层面对负有责任的中、港官员实施个人制裁，德国政府还应评估放宽在德港人签证及居留条件的可行性，向他们提供保护。

英国：急需看到法案内容

作为香港的前宗主国，英国表示对中国通过香港国安法“深表担忧”。英国外交大臣拉布（DominicRaab）周二在议会上称，“我们正在与我们的国际伙伴、与欧盟、G7紧密合作，事实上，我们很快就会在联合国人权理事会向志同道合的伙伴们提出这个议题”。

英国首相约翰逊的发言人则表示，英国急需看到该法案具体内容，来判断这是否违反了中英联合声明，然后再做出进一步决定。

北约：中国与我们价值观明显不同

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）也在周二针对港版国安法的通过表态称，中国正在瓦解香港的自治，“很明显，中国与我们认同民主、自由、法治的价值观不同”。

“大赦国际”等人权组织也对北京提出批评。大赦国际发声明称，香港国安法“是香港近代史上最大的人权威胁。从今天起，中国将使用恐惧来治理香港”。

港首林政月娥为新法辩护

现任香港特别行政区长官林郑月娥对中国制定的这一港区《国安法》作了辩护。林郑月娥周二对在日内瓦举行的联合国人权理事会视频会议表态说，该法无损于香港的高度自治、言论自由、新闻自由及示威自由等重要权利将继续得到保障。

从“二十三条”到“港版国安法” 《基本法》埋雷 香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

从“二十三条”到“港版国安法” “二十三条”立法遭阻击 2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

从“二十三条”到“港版国安法” “反送中运动” 2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

从“二十三条”到“港版国安法” 北京亲自立法 2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

从“二十三条”到“港版国安法” 《国安法》浮出水面 5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

从“二十三条”到“港版国安法” 美国取消香港特殊地位 华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

从“二十三条”到“港版国安法” 法案全票通过 在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。 作者: 文山



林郑月娥指责所有那些批评中国这一立法的国家采取双重道德。她称，指责中国的国家都为保障本国安全立法，怎么可以设想，中国不该有权保护国家的每一个角落。

担心香港开始“自我审查”

获中国人大常委会全票通过的港区《国安法》针对被北京视为颠覆、分裂或恐怖主义行为。根据该法，所谓与国外势力"秘密勾结"的行为也将受到惩罚。民主反对派担心，自己是该法的矛头所向。港区《国安法》被认为是迄今对香港特区自治权的最大干预。

香港公民团体「鍵盤戰線」（Keyboard Frontline）的發言人鄺頌晴（Glacier Kwong）在接受德国之声电视采访时表示，该法的通过意味着“一国两制的终结”，黄之锋、罗冠聪这样的活动人士可能很快被捕，“最可怕的是人们现在会害怕发声、害怕在七一上街示威，他们的言论自由、集会自由将会消失”。

鄺頌晴表示，担心香港人可能开始自我审查，不敢发声，“这将是对我们的自由真正的毁灭性打击”。

凝炼/王凡/李鱼（德新社，路透社，法新社等）