忧渗透与起底风险 维基百科对中国编辑下禁令

(德国之声中文网) 根据《香港自由新闻》(Hong Kong Free Press) 14日的独家报导，维基媒体基金会对多名中国用户下达禁令，撤销了7名中国用户的登录权与另外12名用户的管理与编辑权。

报导指出，该基金会之所以会做出相关决定是因为这些中国用户运用职权，威胁要向港警国安处举报维基百科的香港编辑或管理员。此前，《香港自由新闻》7月曾报导，香港与中国的维基百科编辑自2019年「反送中」运动以来，便对事实认定与如何描述事件出现了政治分歧。

该报导称，有人在中国维基编辑的社交媒体群里表示，要向港警国安处举报香港的用户群。而一名资深的香港维基编辑向《香港自由新闻》表示，该社交媒体群组内的对话内容属实，该事件还迫使维基百科管理高层召开紧急会议，提供相关编辑如何避免遭人肉搜索的相关指示。

在香港去年实施《香港国安法》後，维基百科曾透过声明表示，不会与香港政府分享非公开的用户资讯，除非港府有明确的法律要求或是有立即的生命危险。《香港自由新闻》在报导中称，2019年起，6名新当选的新中文维基管理员中，有两个香港人，其中一人曾公开支持中国政府。

维基百科为希望成为管理员的用户举办选举，这些管理员享有更多接触用户的机会和更大的编辑文章的权力。过去有报道说，中文版的用户为选举违规进行拉票，试图确保中国管理员能当选。

维基媒体基金会副总裁丹尼斯(Maggie Dennis) 周二在网路上发布的一份声明中表示，维基百科对一个未被官方认可的中国用户群体展开调查，并确定该组织存有渗透维基媒体系统的安全风险，包括透过职位接触个人身份信息以及对选举机制施加影响力。

她指的是一个由近300名维基百科用户组成的团体，该团体被称为中国大陆维基人（WMC），与香港用户团体（WMHKG）不同的是，该团体不被维基媒体基金会承认。

中国政府自2019年就封锁维基百科网站，但部分用户在相关社群中仍相当活跃。

用户「人身受到伤害」

维基媒体基金会副总裁丹尼斯表示，一些维基百科用户「由于中国用户社群的渗透而受到了身体上的伤害」，但她并未进一步阐述细节。她表示，维基媒体基金会在确认这一点后，只能迅速采取适当的应对措施。然而她说，该基金会不认为用户的个人信息被暴露。

丹尼斯将基金会的最新行动描述为「激进」和前所未有的。来自中国的7名维基百科用户被永久禁止进入该网站和任何附属网站，另有12名用户被取消了管理员权限和特权。

中国用户社群：准备斗争

中国大陆维基人用户组发文批评「基金会以莫须有的理由，无端全域锁定包括我组成员丶联络员在内的中文维基人，又解除了更多维基人的管理员丶行政员等许可权。这一决定是....毫无根据地作出的，是彻彻底底的欲加之罪，是完完全全的黑箱操作。」

该文章续写道，有人抨击中国政府丶中国共产党在屏蔽外国网站，打压维基百科在华发展。但这个连中国政府都没做到的事居然被基金会做到了」，而一群一直在屏蔽维基百科的中国做最累丶最危险工作的用户却被反咬一口。

该用户组还批评，维基媒体基金会从未对中国的社群表现出任何的怜悯和支持，质疑「这些叫嚷着民主的人，他们是最反民主的。在他们眼里，只有当投票结果顺从他们心意的时候，那才叫民主」。他们呼吁中国的维基社群用户透过实际行动向所有人表示，中国社群「不是泥捏的」。

他们写道：「「他们越打压，我们越反抗。现在是时候需要你站出来了。斗争，失败，再斗争，再失败，再斗争……直到胜利」。

(香港自由新闻丶立场新闻)

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