忧心英国使用华为设备 美重新审视合作关系

(德国之声中文网) 路透社报导，美国国务院的网络、国际通讯及信息法副部长史翠尔 (Robert Strayer) 周一表示，美国不认为5G网络的核心与非核心设备之间有任何差别， 而华盛顿也将重新审视是否继续与使用华为设备的盟国分享情报。

他说: 「美国认为在5G网络中使用华为或任何不能信任的设备商的产品都有风险存在。 如果其他国家让不值得信任的设备商替他们建造5G网络，或在网络中使用它们的设备，我们必须重新检视双方情报分享的关系。 」

英国卫报报导，史翠尔表示如果英国在其5G网络的任何一个环节使用了华为的设备，都将抵触英国以往的立场。 他说，关心人权的西方民主政府必须思考使用华为设备是否会变相的让中国展开大规模监控。

此外，特蕾沙·梅的发言人周一 (4月29日) 表示，他们很认真看待各界对英国可能使用华为设备的疑虑，并重申: 「英国一贯的立场是当外国投资引发国安疑虑时，政府会审视风险，再决定采取什么样的行动。 」

英国的每日电讯报上周引述消息人士报导，英国首相特蕾沙·梅不顾英国高层部长及华盛顿的警告，已经批准中国电信技术公司华为帮助在英国建设5G网络的过程中扮演某种有限角色，例如替英国的5G网络搭建天线。 然而，英国的数字和创意产业大臣詹姆斯（Margot James）上周也反驳了媒体的部分猜测。 他表示: 「与内阁泄密内容不同的是，最终如何处理电信基础设施安全威胁的事宜尚无定论。 」

华为则在消息传出后的第一时间发布简短声明，表示乐于看到相关报道中的内容。 然而，英国政府内部在每日电讯报揭发消息后，开始在猜测是哪位内阁成员私底下分享讯息给该报。 卫报的报导指出，一旦该成员身分被公布，不论他的官阶多高，都可能面临被迫下台的局面。 目前外界猜测走漏消息的，可能是由5位曾表态对华为参与英国5G建设感到忧虑的内阁成员中的其中一位。

英国一名保守党议员雷斯莫格 (Jacob Rees-Mogg) 周一向卫报表示，他认为质疑哪位内阁成员向媒体走漏消息的讨论，是为了模糊外界关于国安疑虑讨论的焦点。 他说: 「不论该内阁成员是刻意走漏消息或是顺便提到，这两者间的差别并不大。 」

杨威廉/罗法 (综合报导)