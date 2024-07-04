忧心安全 德政府喊停中企收购燃气轮机企业

（德国之声中文网）7月3日，德国联邦内阁会议应经济部的建议，根据《联邦对外经济法》禁止“曼恩能源方案”(MAN Energy Solutions)燃气轮机业务出售给中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司。德国政府担心，这家中资企业与中国军方关系过于密切，可能将收购获得的燃气轮机技术用于军舰，而不仅仅是收购协议中所称的发电、建造输气管道等用途。

德国《商报》报道称，中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司及其母公司都参与中国的军工建设，涉及为中国海军建造军舰。《南德意志报》去年7月报道称，双方当时初步达成的交易协议规定中方企业要维持在德国奥博豪森以及瑞士苏黎世的生产基地至少五年，这两处工厂总共涉及一百余个就业岗位；该报援引一名匿名内部人士指出，中方拟收购的不仅仅是燃气轮机制造业务，也包括利润丰厚的售后维修业务，“未来一旦西方与中国发生冲突，新东家可能会拒绝维修这些机器”。曼恩能源方案的一名前高管当时还致信德国经济部，强调此桩交易案在公司内部也有争议，“最新的燃气轮机系列是基于多年研发的尖端技术。出售该业务及相关权益后，中国买家在技术上将获得飞跃性的发展”。

什么是脱钩？什么是去风险？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国经济部长哈贝克也在7月3日表示，德国原则上欢迎投资，德国经济也需要国际贸易，但是“攸关公共安全和公共秩序的技术必须得到保护”，因此这笔交易必须予以喊停。内政部长费瑟(Nancy Faeser)则透露，曼恩能源方案此前已经表示接受德国政府的立场。《南德意志报》还从企业圈内人士获悉，该公司今后将停止研发、生产燃气轮机，但是依然保留利润丰厚的售后维修业务。该公司一名发言人表示，这段时间内将谨慎地“兼顾员工、客户以及合作伙伴的利益”。曼恩能源方案在全球总共拥有1.4万名员工。

这也是德国政府动用法律工具促使德国企业在对华贸易中“去风险”的最新案例。根据德国《联邦对外经济法》的规定，在可能危及国家安全时，联邦政府有权禁止欧盟外企业收购某家德国企业。据《南德意志报》援引内部人士消息称，母公司德国大众集团此前曾试图打消德国政府的安全疑虑，还出具过鉴定报告指出，曼恩能源方案生产的燃气轮机及相关技术不适合用于军舰动力系统。

目前，中国海军已经成为全球拥有舰艇数量最多的海军，大部分水面舰艇采用柴油动力系统，其中不少也来自德国厂商。现代化的燃气轮机动力系统则具备动力更充沛、更轻更小、启停更迅速等优点。

在这笔交易被喊停前，曼恩能源方案已经向中国民用领域的客户供货多年。

（路透社、德新社、南德意志报等）

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