忧心失业 中国劳工无法欢喜过年

春节将至，中国民众踏上返乡的路程，但对工作和经济不景气的担忧却给期待已久的家庭团聚蒙上了阴影。
（德国之声中文网）2月10日至17日的农历新年期间，通常是人们庆祝和放松的时刻。但今年许多中国民众表示，他们担心雇主不知道什么时候，甚至还会不会要他们回去上班。
王金柱（音译）回顾了他工作的电动牙刷制造商过去一年的情况，他说：「生意不是很好」。该公司大部分产品出口到美国和欧洲，去年销售额下降了30%。这位42岁的工人在上海搭上开往河南的火车前表示：「我觉得日子比往年更艰难，2024年可能会更不容易。」
由于利率上升和国外保护主义抬头，挤压了对中国产品的需求，中国许多工厂都陷入了无休止的价格战，争夺日益萎缩的市场。
中国面临生产者价格连续15个月下跌，这不仅压低了企业的利润率，也危及工人的收入和工作，给这个已经深受房地产危机和债务紧缩困扰的世界第二大经济体增添了另一个令人头疼的问题。
去年，中国经济增长了5.2%，但对于毕业即失业的年轻人、房子贬值的业主以及收入比一年前更低的工人而言，他们感受到的是经济正在萎缩。
过去六个月在上海一家宠物医院工作的聂雅婷（音译）说，许多同事的月薪减少了至少1000元人民币。这位来自安徽省安庆市的24岁女孩表示：「公司之前扩张很快，然后就发生了新冠疫情。许多分支机构被关闭，员工遭到解雇，留下来的人工资也受到了影响。」
近几个月来，中国政府加大了对经济信心的宣传力度，安抚焦虑的金融市场，尽管当前中国股市仍在五年低点附近徘徊。
上周五（2月2日），中国官媒《人民日报》的文章标题「整个国家都洋溢着乐观向上的氛围」引发热议。但是，拥有六艘船和十几名工人、经营着一家小型挖泥船公司的吴堪（音译）却没有动力乐观看待2024年接下来的日子。
他没有回老家，而是前往山东省试图向客户收取逾期的款项。吴堪表示：「现在手头很紧，疫情后的经济形势也很糟糕，大家普遍都缺钱。」他补充：「如果收不到钱，我就无法在新的一年里进行任何投资。」对他而言，应对这种局势的选择之一是关闭公司。
（路透社）
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