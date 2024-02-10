忧心失业 中国劳工无法欢喜过年

（德国之声中文网）2月10日至17日的农历新年期间，通常是人们庆祝和放松的时刻。但今年许多中国民众表示，他们担心雇主不知道什么时候，甚至还会不会要他们回去上班。

王金柱（音译）回顾了他工作的电动牙刷制造商过去一年的情况，他说：「生意不是很好」。该公司大部分产品出口到美国和欧洲，去年销售额下降了30%。这位42岁的工人在上海搭上开往河南的火车前表示：「我觉得日子比往年更艰难，2024年可能会更不容易。」

价格战压低利润

由于利率上升和国外保护主义抬头，挤压了对中国产品的需求，中国许多工厂都陷入了无休止的价格战，争夺日益萎缩的市场。

中国面临生产者价格连续15个月下跌，这不仅压低了企业的利润率，也危及工人的收入和工作，给这个已经深受房地产危机和债务紧缩困扰的世界第二大经济体增添了另一个令人头疼的问题。

去年，中国经济增长了5.2%，但对于毕业即失业的年轻人、房子贬值的业主以及收入比一年前更低的工人而言，他们感受到的是经济正在萎缩。

过去六个月在上海一家宠物医院工作的聂雅婷（音译）说，许多同事的月薪减少了至少1000元人民币。这位来自安徽省安庆市的24岁女孩表示：「公司之前扩张很快，然后就发生了新冠疫情。许多分支机构被关闭，员工遭到解雇，留下来的人工资也受到了影响。」

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 风雪难归家 湖北、湖南、安徽、河南等省份都受到大雪及冰冻天气的影响。图为2月5日，武汉一段高速路受大雪影响，车辆困在路上。冰雪天气在华中华东持续，对春运造成阻碍。

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 只要能回家 中国媒体报道了一些返乡民众在高速路或者高铁上被困十个小时、甚至数十个小时的消息。对一些民众来说，晚一些不要紧，只要能回家就行。可也有民众因为火车停运、后面几天的车票售罄而面临可能无法与家人团聚的局面。图为2月4日安徽淮北火车站外一位抱小孩的女性。

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 雨雪还持续 据中国媒体报道，受冰冻天气影响的湖北省2月4日和5日各停运约千趟列车，湖北高速路入口封闭约七成。其它省份也因降雪、冻雨受到影响。而气象部门预测，5日开始的三天，江汉、江淮、江南北部仍多雨雪天气。图为江苏淮安2月4日封闭的高速。

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 90亿人次 若是平日出现雨雪风暴，尚可改期出行。但春节却难以改期。中国交通部门预测，今年以各种形式进行的春运人次将达90亿人次，创历史新高。

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 交通枢纽 图为2月4日河南郑州火车站铁轨的俯视图。河南也受到大雪影响，公路、铁路都受阻。

春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难 过年迎福 车辆慢驶 有中国媒体提到2008年春节的雪灾，称今年的雨雪虽暂时未达到当年的规模，但春节前也已造成相当大的影响。图为江苏淮安一辆在大雪中缓慢行驶的汽车。



政府信心喊话

近几个月来，中国政府加大了对经济信心的宣传力度，安抚焦虑的金融市场，尽管当前中国股市仍在五年低点附近徘徊。

上周五（2月2日），中国官媒《人民日报》的文章标题「整个国家都洋溢着乐观向上的氛围」引发热议。但是，拥有六艘船和十几名工人、经营着一家小型挖泥船公司的吴堪（音译）却没有动力乐观看待2024年接下来的日子。

他没有回老家，而是前往山东省试图向客户收取逾期的款项。吴堪表示：「现在手头很紧，疫情后的经济形势也很糟糕，大家普遍都缺钱。」他补充：「如果收不到钱，我就无法在新的一年里进行任何投资。」对他而言，应对这种局势的选择之一是关闭公司。

（路透社）

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