忧心华为业务 美国芯片商游说忙

包括高通和英特尔在内的一些美国的芯片供应商正在悄悄地向政府施压，以期放松对向华为供货的禁令。而华为则尽量避免采取典型的游说举动。
（德国之声中文网）据路透社援引消息人士报道，芯片制造商英特尔（Intel）和赛灵思（Xilinx）今年5月底出席了一次会议，与美国商务部就华为被列入黑名单磋商对策。
根据有关禁令，没有特殊的许可，美国企业不得向黑名单上的企业销售产品。理由是政府认为华为的业务活动涉及美国国家安全。据多名消息人士证实，高通也在会议上向商务部就此事施压。
芯片厂商指出，华为的智能手机、电脑服务器等产品使用的是普通的元件，不太可能像5G网络设备那样构成安全隐患。"这并不是帮华为说话，而是避免给美国公司造成损害"，一名消息人士这样说。
华为2018年用于购买元件的700亿美元中，110亿流向了包括高通、英特尔和美光科技（Micron Technology）等在内的美国公司。
美国半导体工业联合会（SIA）表示，已同美国政府进行了协商，该组织将向涉事企业提供资询，指导后者如何遵守规定，并向政府官员介绍禁令对企业造成的影响。
"不涉及国家安全的科技公司，其实不应该受到禁令的牵连。我们已经向政府反应了这一视角。"SIA主管全球政策的Jimmy Goodrich说。
本月早些时候，华为董事长梁华对中国媒体表示，向华为供应硬件、软件和技术支持的谷歌也希望能继续销售业务。谷歌在一份声明中称，将与商务部合作，以确保业务符合新规。
商务部一位官员对路透社表示，商务部定期回应企业有关限制规定的询问，但"这一对话不会对执法行动产生影响"。
华为公共与政府事务部总裁办副总裁Andrew Williamson日前在接受媒体采访时称，华为没有请求任何一家公司为其进行游说活动。"他们是出于自身需要这样作的，因为对许多公司来说，华为是主要客户之一"，尤其是芯片制造商很清楚，停止向华为供货造成的损失是"灾难性"的。
两位熟悉华为运作的人士对路透社表示，除了考虑致信美国商务部以外，华为本身在华盛顿几乎没有进行利益游说活动。
华为创始人、CEO任正非本周一（6月17日）在深圳出席一场言讨论时表示，未来两年华为公司会减产，"预计会下降300亿美金，今年和明年的销售收入都会在1000亿美元左右。2021年我们可以重新焕发出新生机，重新为人类社会提供服务。"
叶宣/李鱼（路透社、法新社）