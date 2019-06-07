忧心华为业务 美国芯片商游说忙

（德国之声中文网）据路透社援引消息人士报道，芯片制造商英特尔（Intel）和赛灵思（Xilinx）今年5月底出席了一次会议，与美国商务部就华为被列入黑名单磋商对策。

根据有关禁令，没有特殊的许可，美国企业不得向黑名单上的企业销售产品。理由是政府认为华为的业务活动涉及美国国家安全。据多名消息人士证实，高通也在会议上向商务部就此事施压。

芯片厂商指出，华为的智能手机、电脑服务器等产品使用的是普通的元件，不太可能像5G网络设备那样构成安全隐患。"这并不是帮华为说话，而是避免给美国公司造成损害"，一名消息人士这样说。

华为2018年用于购买元件的700亿美元中，110亿流向了包括高通、英特尔和美光科技（Micron Technology）等在内的美国公司。

美国半导体工业联合会（SIA）表示，已同美国政府进行了协商，该组织将向涉事企业提供资询，指导后者如何遵守规定，并向政府官员介绍禁令对企业造成的影响。

"不涉及国家安全的科技公司，其实不应该受到禁令的牵连。我们已经向政府反应了这一视角。"SIA主管全球政策的Jimmy Goodrich说。

本月早些时候，华为董事长梁华对中国媒体表示，向华为供应硬件、软件和技术支持的谷歌也希望能继续销售业务。谷歌在一份声明中称，将与商务部合作，以确保业务符合新规。

商务部一位官员对路透社表示，商务部定期回应企业有关限制规定的询问，但"这一对话不会对执法行动产生影响"。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因华为公主而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因国安威胁遭抵制的华为 中国电信巨头华为的5G技术2018年以来，连续被澳洲、新西兰、英国及日本以国安为由，排除在供应商名单外。专家揣测这样系统性的决策恐怕是美国採取的协同战略一部份，其目的在向盟友施压，阻止中国被纳入下一代网路系统。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C今年八月因台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年在政治争端中躺枪的那些商品 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 上个月在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。



华为公共与政府事务部总裁办副总裁Andrew Williamson日前在接受媒体采访时称，华为没有请求任何一家公司为其进行游说活动。"他们是出于自身需要这样作的，因为对许多公司来说，华为是主要客户之一"，尤其是芯片制造商很清楚，停止向华为供货造成的损失是"灾难性"的。

两位熟悉华为运作的人士对路透社表示，除了考虑致信美国商务部以外，华为本身在华盛顿几乎没有进行利益游说活动。

华为创始人、CEO任正非本周一（6月17日）在深圳出席一场言讨论时表示，未来两年华为公司会减产，"预计会下降300亿美金，今年和明年的销售收入都会在1000亿美元左右。2021年我们可以重新焕发出新生机，重新为人类社会提供服务。"

叶宣/李鱼（路透社、法新社）