忧安全风险 美撤销中国电信运营权

（德国之声中文网）美国联邦通信委员会（FCC）周二（10月26日）以国家安全为由，以4比0投票决定撤销对中国电信的美国子公司在美国运营的授权，指该公司可被中国政府利用，危害美国安全。

中国电信是中国最大的电信公司之一，并透过其子公司中国电信美洲公司在美运营近20年，但根据FCC的规定，该公司须自10月26日起60天内停止提供服务。

FCC指出，作为中国国企，中国电信受中国政府的影响和控制，而且「极有可能在没有受独立司法监督的法律程序下，被迫接受中国政府要求」。

FCC补充道，中国电信美洲公司可让中国政府存取、干扰或刻意转接美国的通讯信息，引起美国国家安全及执法上的严重隐忧。

中国电信美洲公司的一位发言人向路透社表示：「FCC的决定令人失望，我们计划寻求所有可行的选项，同时继续为我们的客户提供服务。」

据中国电信公司网站说明，中国电信是全球领先的通信和信息技术服务提供商之一，业务遍及110多个国家。它在芝加哥、达拉斯、洛杉矶、纽约、圣何塞、多伦多等地设有办公室，专门为企业和组织提供跨太平洋的连接，包括云服务和数据中心。

根据美国参议院的一份报告，截至2019年，中国电信为全球超过3.35亿用户提供服务，并为中国在美国的政府设施提供服务。

美国政府也指出，中国电信所设定的服务客群包含400多万名的美国华人、每年造访美国的200万名中国游客、30万名就读美国大学的中国学生，以及位于美国的1500多家中国企业等。

FCC表示，中国电信的行为表现「不坦率、缺乏可信度和可靠性，不符合委员会和其他美国政府机构所要求的基本信任水平」。

FCC：进一步审查其他中国电信公司

早在2019年5月，FCC就曾一致投票，拒绝核可另一家中国国有电信公司中国移动在美运营。去年4月，FCC也警告可能会以国家安全风险为由关闭三家中国电信公司的美国业务，包括中国电信美洲公司以及中国联通美洲公司、太平洋网络公司及其全资子公司ComNet（美国）有限公司。

在禁止了中国电信的运营后，FCC 代理主席罗森沃赛尔 (Jessica Rosenworcel)表示，FCC 正迅速採取行动，完成对中国联通美洲公司和 ComNet 的安全审查。

FCC近年来针对中国科技公司进行了广泛的审核。去年，FCC认定华为和中兴通讯公司为通信网络的国家安全威胁，禁止美国公司动用83亿美元的政府基金从这些公司购买设备。FCC并在去年12月通过规定，要求拥有中兴或华为设备的运营商须「毁坏并更换」这些设备。

今年3月，FCC也根据2019年的一项法律，禁止在美国通信网络批准使用华为、中兴、海特拉通信、海康威视和大华科技共五家中国企业的设备，称他们对美国国家安全构成了威胁。

（路透社、半岛电视台）

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