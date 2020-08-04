忧"大外宣" 纽时等媒体下架《中国日报》

(德国之声中文网) 过去几天，包含《纽约时报》丶《华盛顿邮报》与英国的《每日电讯报》在内的多家国际媒体都停止接受中国官媒《中国日报》的品牌置入内容，并将过去几年来在他们网站上曾发表过的相关内容都删除。

《中国日报》以「新闻报导」的形式在各大国际媒体中刊登置入性内容，已有超过十年的历史。这些置入性内容都会以新闻报导的形式呈现，内容都是由中国官媒的记者所写，内容往往以非常正面的方式去叙述中国与国际社会的关系。而国际媒体通常都以「中国观察」的名义将这些内容夹带在实体报章中，而同样的内容也会以文章的方式在这些媒体的网站上出现。

《纽约时报》传播部副主任罗艾德斯 (Danielle Rhoades Ha) 向德国之声证实，《纽约时报》今年初决定停止接受国营媒体以「新闻报导」形式投放置入性的广告，这其中也包含《中国日报》。不过《纽约时报》也在回应中强调，只要国营媒体的广告类型符合广告投放准则，仍可以在《纽约时报》中投放广告。

《华盛顿邮报》传播部主任夏尼 (George Shani) 也向德国之声表示，该报於去年便停止刊登《中国日报》的置入性内容。另外，英国的《卫报》报导，英国《每日电讯报》也在近日停止刊登《中国日报》的置入性内容，但《每日电讯报》并未向《卫报》解释为何做此决定。根据《香港自由新闻》(Hong Kong Free Press)的报导，《每日电讯报》自十多年前便开始在实体报纸与网站上刊登「中国观察」的内容，而《每日电讯报》每年约能透过这项合作计画，获得超过100万美元的营收。

虽然这3家国际媒体近期都停止刊登《中国日报》的置入性内容，不过仍有包含《华尔街日报》等全球多家媒体未停止刊登《中国日报》的置入性内容。除了英国与美国的媒体之外，实际上法国丶德国丶澳大利亚与新西兰的媒体也都跟《中国日报》有类似的置入性广告合作。

除了《每日电讯报》外，根据《中国日报今年2月被美国司法部要求申报2016年以来在美国境内的收入後，申报文件显示《华盛顿邮报》与《华尔街日报》每个月都透过《中国日报》的置入性内容赚得10万美元的营收，《纽约时报》则是每年透过在网站上刊登《中国日报》的置入性内容，获得5万美元的营收。

在《纽约时报》终止接受《中国日报》置入性内容的消息传出後，美国众议员班克斯 (Jim Banks) 在推特上发文表示：「《纽约时报》已停止支持《中国日报》的政治宣传内容，所以其他媒体机构也应该效法《纽约时报》的作法。」

人权观察的中国部主任理查森 (Sophie Richardson) 也推文表示，任何媒体机构在终止刊登《中国日报》的置入性内容时，应该要清楚地对外解释已停止这项合作案，及其原因。



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