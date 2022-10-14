忧国家安全 美国禁售华为中兴设备

（德国之声中文网）联邦通信委员会(FCC)的四名委员----包括两名共和党人与两名民主党人，都对此项禁令表示支持。该机构主席罗森沃塞尔(Jessica Rosenworcel)在一份声明中说，新规范旨在保护美国民众不受电信方面的国家安全威胁。她在今年10月就已经向该机构其他三名委员分发了拟议的措施，谋求禁止这些中国企业在美国销售新设备。

美国当局在去年3月就已经按照2019年通过的《安全可信通信网络法 》认定华为技术有限公司、中兴通讯、海能达通信股份有限公司、杭州海康威视数字技术有限公司和大华股份"对美国国家安全构成威胁"，这意味着联邦通信委员会每年划拨的80亿美元通用服务资金补助(Universal Service Fund)被禁止用于购买或维护上述公司的产品。该项资金用于支持乡村地区、低收入消费者以及学校、图书馆和医院等设施的电信服务。2021年，联邦通信委员会进一步表示，正在考虑禁止对名单上的所有企业的所有设备进行授权。

联邦通信委员会主席罗森沃塞尔

本周通过的最新措施，则是对此前禁令的最终落实。路透社在报道中还指出，新措施也代表了华盛顿对中国科技产品可能存在间谍风险的进一步担忧以及新一轮打压。

联邦通信委员会成员卡尔(Brendan Carr)通过推特对外界表示，新规范生效后，任何华为、中兴生产的新设备都不会被批准，大华、海康威视、海能达的新设备则只有在向FCC保证不会危及国家安全的前提下才会获审批。该机构还保留撤销以往批准的权力。卡尔强调，这是联邦通信委员会有史以来首次以国家安全为由禁止批准新设备。

华为公司回绝了路透社的置评请求，中兴、大华、海能达以及中国驻美大使馆则暂时没有做出回应。

海康威视则发布了一则声明，强调其产品并不威胁美国国家安全。声明指责联邦通信委员会的新措施对美国国家安全毫无帮助，"只会使美国中小企业、地方当局、教育系统、个人消费者在更难以保护自己、自己的家庭、自己的产业、自己的财产，其成本将更为高昂。"海康威视强调，该公司将继续在"完全遵守美国法规"的情况下为美国客户提供服务。

（德新社、路透社等）

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